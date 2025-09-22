https://sarabic.ae/20250922/حفرة-مفاجئة-تبتلع-سيارات-عدة-في-مدينة-تشوكو-الصينية-فيديو-1105119688.html
حفرة مفاجئة "تبتلع" سيارات عدة في مدينة تشوكو الصينية.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيار أرضي مخيف في أحد الشوارع بمدينة تشوكو الصينية، أدى إلى "ابتلاع"عدد كبير من السيارات. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
وشهدت مدينة تشوكو، التي يقدر عدد سكانها بنحو 10 ملايين نسمة وتقع في مقاطعة خنان وسط الصين، حادثة هبوط أرضي مفاجئة على أحد الطرق الرئيسية.وسقط عدد من السيارات في الحفرة التي أدت إلى قطع الطرق، فيما لم يصب أحد بأذى.
