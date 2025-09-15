https://sarabic.ae/20250915/في-مشهد-مخيف-الأرض-تبتلع-شاحنة-نقل-في-المكسيك-فيديو-1104862670.html
في مشهد مخيف.. الأرض تبتلع شاحنة نقل في المكسيك.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف، للحظة ابتلاع الأرض شاحنة نقل كبيرة في أحد الطرقات بالمكسيك. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
ووثقت المشاهد تشكل حفرة كبيرة سقطت فيها شاحنة محملة بالمشروبات الغازية على عمق 8 أمتار، في منطقة إيزتابالاب بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.وعمل فريق إنقاذ لمدة 12 ساعة لسحب الشاحنة باستخدام رافعة، بحسب إعلام محلي.
ووثقت المشاهد تشكل حفرة كبيرة سقطت فيها شاحنة محملة بالمشروبات الغازية على عمق 8 أمتار، في منطقة إيزتابالاب بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
وعمل فريق إنقاذ لمدة 12 ساعة لسحب الشاحنة باستخدام رافعة، بحسب إعلام محلي.