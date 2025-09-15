عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
في مشهد مخيف.. الأرض تبتلع شاحنة نقل في المكسيك.. فيديو
في مشهد مخيف.. الأرض تبتلع شاحنة نقل في المكسيك.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف، للحظة ابتلاع الأرض شاحنة نقل كبيرة في أحد الطرقات بالمكسيك.
ووثقت المشاهد تشكل حفرة كبيرة سقطت فيها شاحنة محملة بالمشروبات الغازية على عمق 8 أمتار، في منطقة إيزتابالاب بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.وعمل فريق إنقاذ لمدة 12 ساعة لسحب الشاحنة باستخدام رافعة، بحسب إعلام محلي.الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديوطائرة هندية تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع وتهبط بسلام في مومباي.. فيديو
في مشهد مخيف.. الأرض تبتلع شاحنة نقل في المكسيك.. فيديو

11:53 GMT 15.09.2025
حفرة تبتلع شاحنة على أحد الطرقات في المكسيك
حفرة تبتلع شاحنة على أحد الطرقات في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف، للحظة ابتلاع الأرض شاحنة نقل كبيرة في أحد الطرقات بالمكسيك.
ووثقت المشاهد تشكل حفرة كبيرة سقطت فيها شاحنة محملة بالمشروبات الغازية على عمق 8 أمتار، في منطقة إيزتابالاب بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
وعمل فريق إنقاذ لمدة 12 ساعة لسحب الشاحنة باستخدام رافعة، بحسب إعلام محلي.
الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديو
طائرة هندية تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع وتهبط بسلام في مومباي.. فيديو
