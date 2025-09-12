https://sarabic.ae/20250912/طائرة-هندية-تفقد-إحدى-عجلاتها-أثناء-الإقلاع-وتهبط-بسلام-في-مومباي-فيديو--1104791859.html
طائرة هندية تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع وتهبط بسلام في مومباي.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة فقدان طائرة هندية لإحدى عجلاتها الخارجية، أثناء تنفيذها رحلة من مدينة كاندلا إلى مومباي. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
ويظهر في الفيديو الطائرة وهي تفقد العجلة مع اندلاع شرارة نارية واضحة، مما أثار حالة طوارئ كاملة في مطار مومباي.وأكدت السلطات أنه ورغم العطل، تمكّن الطاقم من الهبوط بالطائرة بسلام في مطار مومباي، حيث تابعت سيرها إلى مبنى الركاب.
