طائرة هندية تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع وتهبط بسلام في مومباي.. فيديو
طائرة هندية تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع وتهبط بسلام في مومباي.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة فقدان طائرة هندية لإحدى عجلاتها الخارجية، أثناء تنفيذها رحلة من مدينة كاندلا إلى مومباي.
ويظهر في الفيديو الطائرة وهي تفقد العجلة مع اندلاع شرارة نارية واضحة، مما أثار حالة طوارئ كاملة في مطار مومباي.
وأكدت السلطات أنه ورغم العطل، تمكّن الطاقم من الهبوط بالطائرة بسلام في مطار مومباي، حيث تابعت سيرها إلى مبنى الركاب.
"حب بتوتر عال"... رجل يقطع الكهرباء عن قرية لانشغال هاتف حبيبته... فيديو
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو
