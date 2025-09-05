عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو
شهدت منطقة "إيريجلي بكارادينيز" التركية حادثًا مؤسفًا، تمثل في غرق يخت فاخر تُقدّر قيمته بنحو 40 مليون ليرة تركية (ما يعادل مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد أقل... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو

20:58 GMT 05.09.2025
شهدت منطقة "إيريجلي بكارادينيز" التركية حادثًا مؤسفًا، تمثل في غرق يخت فاخر تُقدّر قيمته بنحو 40 مليون ليرة تركية (ما يعادل مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد أقل من 15 دقيقة على إطلاقه في البحر.
وقد استغرق بناء اليخت عامًا كاملاً داخل حوض مخصص لصناعة السفن، لكن سرعان ما انقلب وغرق بعد وقت قصير من دخوله المياه. ولحسن الحظ، لم يُسفر الحادث عن إصابات، إذ تمكن العمال من رصد علامات الغرق مبكرًا، وأبلغوا خفر السواحل الذين استجابوا بسرعة وتمكنوا من إنقاذ أربعة أفراد من طاقم اليخت ونقلهم إلى الشاطئ بسلام.
حتى الآن، لم تُعرف الأسباب الدقيقة وراء الحادث، إلا أن الشبهات تدور حول وجود خلل فني أو عيب في التصميم. وقد باشرت السلطات تحقيقًا فنيًا شاملاً لكشف ملابسات الغرق، فيما تتواصل جهود خفر السواحل وطاقم الإنقاذ لانتشال اليخت من البحر، على أن تُنشر النتائج النهائية في تقرير مفصل لاحقًا.
