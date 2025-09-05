https://sarabic.ae/20250905/15-دقيقة-من-الفخامة-ثم-الغرق-يخت-بمليون-دولار-يختفي-تحت-الماء-فيديو-1104559395.html
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة "إيريجلي بكارادينيز" التركية حادثًا مؤسفًا، تمثل في غرق يخت فاخر تُقدّر قيمته بنحو 40 مليون ليرة تركية (ما يعادل مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد أقل... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T20:58+0000
2025-09-05T20:58+0000
2025-09-05T20:58+0000
غرق
يخت
بحر
وسائط متعددة
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104559210_0:48:400:272_1920x0_80_0_0_0a139203b393869b91e5831529b53f84.png
وقد استغرق بناء اليخت عامًا كاملاً داخل حوض مخصص لصناعة السفن، لكن سرعان ما انقلب وغرق بعد وقت قصير من دخوله المياه. ولحسن الحظ، لم يُسفر الحادث عن إصابات، إذ تمكن العمال من رصد علامات الغرق مبكرًا، وأبلغوا خفر السواحل الذين استجابوا بسرعة وتمكنوا من إنقاذ أربعة أفراد من طاقم اليخت ونقلهم إلى الشاطئ بسلام.حتى الآن، لم تُعرف الأسباب الدقيقة وراء الحادث، إلا أن الشبهات تدور حول وجود خلل فني أو عيب في التصميم. وقد باشرت السلطات تحقيقًا فنيًا شاملاً لكشف ملابسات الغرق، فيما تتواصل جهود خفر السواحل وطاقم الإنقاذ لانتشال اليخت من البحر، على أن تُنشر النتائج النهائية في تقرير مفصل لاحقًا.نسر يلتهم العظام فقط... مشاهد مرعبة لـ"وحش الهيمالايا"على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104559210_0:0:366:274_1920x0_80_0_0_30689f74ebdc2284d05dea7c2cedceb9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غرق, يخت, بحر, أخبار العالم الآن, حول العالم
غرق, يخت, بحر, أخبار العالم الآن, حول العالم
15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديو
شهدت منطقة "إيريجلي بكارادينيز" التركية حادثًا مؤسفًا، تمثل في غرق يخت فاخر تُقدّر قيمته بنحو 40 مليون ليرة تركية (ما يعادل مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد أقل من 15 دقيقة على إطلاقه في البحر.
وقد استغرق بناء اليخت عامًا كاملاً داخل حوض مخصص لصناعة السفن، لكن سرعان ما انقلب وغرق بعد وقت قصير من دخوله المياه. ولحسن الحظ، لم يُسفر الحادث عن إصابات، إذ تمكن العمال من رصد علامات الغرق مبكرًا، وأبلغوا خفر السواحل الذين استجابوا بسرعة وتمكنوا من إنقاذ أربعة أفراد من طاقم اليخت ونقلهم إلى الشاطئ بسلام.
حتى الآن، لم تُعرف الأسباب الدقيقة وراء الحادث، إلا أن الشبهات تدور حول وجود خلل فني أو عيب في التصميم. وقد باشرت السلطات تحقيقًا فنيًا شاملاً لكشف ملابسات الغرق، فيما تتواصل جهود خفر السواحل وطاقم الإنقاذ لانتشال اليخت من البحر، على أن تُنشر النتائج النهائية في تقرير مفصل لاحقًا.