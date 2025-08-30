https://sarabic.ae/20250830/نسر-يلتهم-العظام-فقط-مشاهد-مرعبة-لـوحش-الهيمالايا-1104326236.html
نسر يلتهم العظام فقط... مشاهد مرعبة لـ"وحش الهيمالايا"
نسر يلتهم العظام فقط... مشاهد مرعبة لـ"وحش الهيمالايا"
سبوتنيك عربي
على الرغم من أن سلسلة جبال الهيمالايا تكتسب شهرتها من ضمها أعلى قمة في العالم "إيفيريست"، إلا أنها تتميز بتنوع كبير في الحياة البرية. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T19:41+0000
2025-08-30T19:41+0000
2025-08-30T19:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104326080_1145:0:4219:1729_1920x0_80_0_0_54d615bf9fbaf6e42e3cc591f78f6d98.jpg
فإلى جانب المفترسات كالنمر الثلجي، والحيوانات العاشبة كأيائل الهيمالايا الجبلية، يتميز طائر فريد من بين جميع المخلوقات الأخرى بنظامه الغذائي الفريد.حيث يحلق نسر "لاميرغاير" في سفوح الهيمالايا باحثا عن العظام، لا الجثث، بل عظام حيوانات التي تم افتراسها مسبقا، من قبل المفترسات، وبعد ذلك تم تنقيتها من النسور القمامة، قبل أن تصبح من نصيب هذا النسر الضخم.ويقوم نسر "لاميرغاير" بأخذ العظام والتحليق بها عاليا، قبل رميها من شاهق كي تتحطم ويتغذى على نقي العظام.على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104326080_1529:0:3834:1729_1920x0_80_0_0_64d6aae3684008ac70fb6fac159f76ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
نسر يلتهم العظام فقط... مشاهد مرعبة لـ"وحش الهيمالايا"
على الرغم من أن سلسلة جبال الهيمالايا تكتسب شهرتها من ضمها أعلى قمة في العالم "إيفيريست"، إلا أنها تتميز بتنوع كبير في الحياة البرية.
فإلى جانب المفترسات كالنمر الثلجي، والحيوانات العاشبة كأيائل الهيمالايا الجبلية، يتميز طائر فريد من بين جميع المخلوقات الأخرى بنظامه الغذائي الفريد.
حيث يحلق نسر "لاميرغاير" في سفوح الهيمالايا باحثا عن العظام، لا الجثث، بل عظام حيوانات التي تم افتراسها مسبقا، من قبل المفترسات، وبعد ذلك تم تنقيتها من النسور القمامة، قبل أن تصبح من نصيب هذا النسر الضخم.
ويقوم نسر "لاميرغاير" بأخذ العظام والتحليق بها عاليا، قبل رميها من شاهق كي تتحطم ويتغذى على نقي العظام.