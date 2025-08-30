عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
نسر يلتهم العظام فقط... مشاهد مرعبة لـ"وحش الهيمالايا"

19:41 GMT 30.08.2025
© Photo / Unsplashنسر لاميرغاير الآكل للعظام
نسر لاميرغاير الآكل للعظام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Photo / Unsplash
على الرغم من أن سلسلة جبال الهيمالايا تكتسب شهرتها من ضمها أعلى قمة في العالم "إيفيريست"، إلا أنها تتميز بتنوع كبير في الحياة البرية.
فإلى جانب المفترسات كالنمر الثلجي، والحيوانات العاشبة كأيائل الهيمالايا الجبلية، يتميز طائر فريد من بين جميع المخلوقات الأخرى بنظامه الغذائي الفريد.
حيث يحلق نسر "لاميرغاير" في سفوح الهيمالايا باحثا عن العظام، لا الجثث، بل عظام حيوانات التي تم افتراسها مسبقا، من قبل المفترسات، وبعد ذلك تم تنقيتها من النسور القمامة، قبل أن تصبح من نصيب هذا النسر الضخم.
ويقوم نسر "لاميرغاير" بأخذ العظام والتحليق بها عاليا، قبل رميها من شاهق كي تتحطم ويتغذى على نقي العظام.
على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديو
