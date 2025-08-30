https://sarabic.ae/20250830/على-الهواء-مباشرة-صحفي--في-مواجهة-ثور-هائج-فيديو-1104317467.html
على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديو
سبوتنيك عربي
تتميز مهنة الصحافة والتغطية المباشرة للأحداث حول العالم، بأنها محفوفة بالمخاطر التي قد تُعرض الصحفيين للخطر، والأمر لا يقتصر على مناطق النزاعات المسلحة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104316747_174:0:1507:750_1920x0_80_0_0_adef60486a6844aa52c113a328e3196b.png
موقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن... فيديو
نادي الفيديو
على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديو
تتميز مهنة الصحافة والتغطية المباشرة للأحداث حول العالم، بأنها محفوفة بالمخاطر التي قد تُعرض الصحفيين للخطر، والأمر لا يقتصر على مناطق النزاعات المسلحة والمناطق الموبوءة فحسب، بل على مناطق أكثر خطورة.
إذ قد تمتد هذه المخاطر إلى تغطية العروض الرياضية والترفيهية، وفي بلدة نافارا الإسبانية، واجه المراسل الإسباني زابير إيغويا، مقدم برنامج "كويدات" على قناة تلفزيونية إسبانية، خطر الموت بعد مواجهة مع ثور هائل الحجم.
وجر شخص المراسل إلى الحلبة المخصصة لرياضة مصارعة الثيران، وسرعان ما همّ الثور بالهجوم عليه، وطرحه أرضًا بضربة من قرنيه، قبل أن يصرفه مساعدوه بعباءة حمراء، ما سمح للمراسل بالفرار.
وتعتبر مصارعة الثيران من الرياضات غابرة القِدم في إسبانيا، وتعترض الكثير من منظمات حقوق الحيوان على استمرار هذه الرياضة إلى يومنا هذا، لما تتعرض له الثيران من تعذيب وطعن حتى الموت لمجرد التسلية.