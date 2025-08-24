موقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
وسائط متعددة
وسائط متعددة
وبسبب قيام فريدل، بتبديل قميصه مع حارس فرانكفورت ميكايل زيترر، بعد المباراة، ظنّت المراسلة أنه أحد لاعبي الفريق الفائز، وبدأت في محاورته على هذا الأساس، قبل أن يقاطعها بابتسامة قائلاً: "أنا لاعب فيردر بريمن".الموقف تسبب في إحراج كبير للمراسلة التي سارعت للاعتذار، مؤكدة لوكالة الأنباء الألمانية: "كان خطأ غير مقصود ومحرجاً بالنسبة لي، وأتمنى أن يتذكره ماركو بابتسامة لاحقاً".وروى فريدل، تفاصيل الواقعة قائلاً: "لم أتوقع أن يحدث شيء كهذا. تحدثت معها قبل المباراة بـ90 دقيقة في حافلة الفريق، ثم فوجئت بها لا تميزني بعد اللقاء".ورغم محاولة كلاينفيلد تدارك الموقف ومواصلة الحوار، إلا أن الخطأ ظل محور الحديث وأثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
موقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن... فيديو

وقعت مراسلة "سكاي سبورتس"، كاثرينا كلاينفيلد، في موقف محرج خلال مقابلة تلفزيونية مع ماركو فريدل، قائد فريق فيردر بريمن، عقب الخسارة القاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4-1) في الجولة الأولى من الدوري الألماني.
وبسبب قيام فريدل، بتبديل قميصه مع حارس فرانكفورت ميكايل زيترر، بعد المباراة، ظنّت المراسلة أنه أحد لاعبي الفريق الفائز، وبدأت في محاورته على هذا الأساس، قبل أن يقاطعها بابتسامة قائلاً: "أنا لاعب فيردر بريمن".

الموقف تسبب في إحراج كبير للمراسلة التي سارعت للاعتذار، مؤكدة لوكالة الأنباء الألمانية: "كان خطأ غير مقصود ومحرجاً بالنسبة لي، وأتمنى أن يتذكره ماركو بابتسامة لاحقاً".


وروى فريدل، تفاصيل الواقعة قائلاً: "لم أتوقع أن يحدث شيء كهذا. تحدثت معها قبل المباراة بـ90 دقيقة في حافلة الفريق، ثم فوجئت بها لا تميزني بعد اللقاء".

ورغم محاولة كلاينفيلد تدارك الموقف ومواصلة الحوار، إلا أن الخطأ ظل محور الحديث وأثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضربة حاسمة تمنح لاعب غولف 900 ألف دولار بفضل "ذبابة"... فيديو
مشهد أثار غضبا كبيرا.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري.. فيديو
