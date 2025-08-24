موقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن... فيديو
وقعت مراسلة "سكاي سبورتس"، كاثرينا كلاينفيلد، في موقف محرج خلال مقابلة تلفزيونية مع ماركو فريدل، قائد فريق فيردر بريمن، عقب الخسارة القاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4-1) في الجولة الأولى من الدوري الألماني.
وبسبب قيام فريدل، بتبديل قميصه مع حارس فرانكفورت ميكايل زيترر، بعد المباراة، ظنّت المراسلة أنه أحد لاعبي الفريق الفائز، وبدأت في محاورته على هذا الأساس، قبل أن يقاطعها بابتسامة قائلاً: "أنا لاعب فيردر بريمن".
الموقف تسبب في إحراج كبير للمراسلة التي سارعت للاعتذار، مؤكدة لوكالة الأنباء الألمانية: "كان خطأ غير مقصود ومحرجاً بالنسبة لي، وأتمنى أن يتذكره ماركو بابتسامة لاحقاً".
Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.— Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025
Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.
Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV
وروى فريدل، تفاصيل الواقعة قائلاً: "لم أتوقع أن يحدث شيء كهذا. تحدثت معها قبل المباراة بـ90 دقيقة في حافلة الفريق، ثم فوجئت بها لا تميزني بعد اللقاء".
ورغم محاولة كلاينفيلد تدارك الموقف ومواصلة الحوار، إلا أن الخطأ ظل محور الحديث وأثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.