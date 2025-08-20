https://sarabic.ae/20250820/ضربة-حاسمة-تمنح-لاعب-غولف-900-ألف-دولار-بفضل-ذبابة-فيديو-1103973535.html
ضربة حاسمة تمنح لاعب غولف 900 ألف دولار بفضل "ذبابة"... فيديو
القصة المثيرة بدأت عندما توقفت كرة فليتوود عند حافة الحفرة في إحدى الضربات الحاسمة، ما جعل اللاعب والجمهور يتهيأون لضربة إضافية. لكن المفاجأة حدثت بعد ثوانٍ، إذ تحركت الكرة بشكل غير متوقع وتدحرجت ببطء إلى داخل الحفرة، وسط ذهول اللاعب وتصفيق الجماهير.وقد أرجع بعض المعلقين هذه الحركة الغريبة إلى "ذبابة" حطّت على الكرة، في مشهد نادر الحدوث في عالم الغولف، لكنه منح فليتوود دفعة مالية كبيرة ولحظة لا تُنسى في مسيرته.لحظة صادمة.. سيارة تحط على مائدة مؤثرين يصوران الطعام.. فيديومشهد أثار غضبا كبيرا.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري.. فيديو
شهدت بطولة "بي إم دبليو" للغولف في ولاية ماريلاند الأمريكية، الأسبوع الماضي، لحظة استثنائية بطلها البريطاني تومي فليتوود، الذي أنهى المنافسة في المركز الرابع ليحصد جائزة مالية قدرها 900 ألف دولار.
القصة المثيرة بدأت عندما توقفت كرة فليتوود عند حافة الحفرة في إحدى الضربات الحاسمة، ما جعل اللاعب والجمهور يتهيأون لضربة إضافية. لكن المفاجأة حدثت بعد ثوانٍ، إذ تحركت الكرة بشكل غير متوقع وتدحرجت ببطء إلى داخل الحفرة، وسط ذهول اللاعب وتصفيق الجماهير.
وقد أرجع بعض المعلقين هذه الحركة الغريبة إلى "ذبابة" حطّت على الكرة، في مشهد نادر الحدوث في عالم الغولف، لكنه منح فليتوود دفعة مالية كبيرة ولحظة لا تُنسى في مسيرته.