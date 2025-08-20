عربي
ضربة حاسمة تمنح لاعب غولف 900 ألف دولار بفضل "ذبابة"... فيديو
القصة المثيرة بدأت عندما توقفت كرة فليتوود عند حافة الحفرة في إحدى الضربات الحاسمة، ما جعل اللاعب والجمهور يتهيأون لضربة إضافية. لكن المفاجأة حدثت بعد ثوانٍ، إذ تحركت الكرة بشكل غير متوقع وتدحرجت ببطء إلى داخل الحفرة، وسط ذهول اللاعب وتصفيق الجماهير.وقد أرجع بعض المعلقين هذه الحركة الغريبة إلى "ذبابة" حطّت على الكرة، في مشهد نادر الحدوث في عالم الغولف، لكنه منح فليتوود دفعة مالية كبيرة ولحظة لا تُنسى في مسيرته.
ضربة حاسمة تمنح لاعب غولف 900 ألف دولار بفضل "ذبابة"... فيديو

شهدت بطولة "بي إم دبليو" للغولف في ولاية ماريلاند الأمريكية، الأسبوع الماضي، لحظة استثنائية بطلها البريطاني تومي فليتوود، الذي أنهى المنافسة في المركز الرابع ليحصد جائزة مالية قدرها 900 ألف دولار.
القصة المثيرة بدأت عندما توقفت كرة فليتوود عند حافة الحفرة في إحدى الضربات الحاسمة، ما جعل اللاعب والجمهور يتهيأون لضربة إضافية. لكن المفاجأة حدثت بعد ثوانٍ، إذ تحركت الكرة بشكل غير متوقع وتدحرجت ببطء إلى داخل الحفرة، وسط ذهول اللاعب وتصفيق الجماهير.
وقد أرجع بعض المعلقين هذه الحركة الغريبة إلى "ذبابة" حطّت على الكرة، في مشهد نادر الحدوث في عالم الغولف، لكنه منح فليتوود دفعة مالية كبيرة ولحظة لا تُنسى في مسيرته.
