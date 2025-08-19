https://sarabic.ae/20250819/لحظة-صادمة-سيارة-تحط-على-مائدة-مؤثرين-يصوران-الطعام-فيديو----1103915073.html
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تقتحم واجهة أحد المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكادت أن تودي بحياة مؤثرين على مواقع التواصل... 19.08.2025
ويظهر المقطع لحظة اصطدام سيارة بواجهة أحد المطاعم في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بينما كان صانعا محتوى يصوران تجربة طعام داخل المكان.ولم يسفر الحادث عن إصابات خطيرة، وفقا لما ذكره المؤثران على منصتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر المقطع لحظة اصطدام سيارة بواجهة أحد المطاعم في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بينما كان صانعا محتوى يصوران تجربة طعام داخل المكان.
ولم يسفر الحادث عن إصابات خطيرة، وفقا لما ذكره المؤثران على منصتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.