"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو

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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
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30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250104/البقاء-للأقوى-مصارعة-ثيران-مروعة-في-الهند-فيديو-1096463635.html
"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو
"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لنوع من مصارعة الثيران في الهند، يعرف باسم "جاليكاتو". 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T08:49+0000
2025-01-04T08:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار الهند اليوم
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل لاجتماعي، عملية إطلاق جماعية لمجموعة من الثيران مباشرة إلى الحشد، مما يمنح أي شخص شجاع الفرصة "لركوب" الحيوان، والحصول على جائزة مقابل ذلك.ويعتبر الثور حيوانا محترما للغاية في الهند، لذا فإن هذه المعركة هي وسيلة لإظهار الاحترام له. ويذكر أن "جاليكاتو" هي مصارعة الثيران التي تجري في اليوم الثاني من مهرجان "بونغال" في إطار احتفالات عيد الحصاد لمدة أربعة أيام.عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديوفيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو

08:49 GMT 04.01.2025
© Getty Images / Future Publishingصورة لمصارع ثيران في الحلبة
صورة لمصارع ثيران في الحلبة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Getty Images / Future Publishing
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لنوع من مصارعة الثيران في الهند، يعرف باسم "جاليكاتو".
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل لاجتماعي، عملية إطلاق جماعية لمجموعة من الثيران مباشرة إلى الحشد، مما يمنح أي شخص شجاع الفرصة "لركوب" الحيوان، والحصول على جائزة مقابل ذلك.
ويعتبر الثور حيوانا محترما للغاية في الهند، لذا فإن هذه المعركة هي وسيلة لإظهار الاحترام له. ويذكر أن "جاليكاتو" هي مصارعة الثيران التي تجري في اليوم الثاني من مهرجان "بونغال" في إطار احتفالات عيد الحصاد لمدة أربعة أيام.
عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديو
فيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
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