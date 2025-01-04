https://sarabic.ae/20250104/البقاء-للأقوى-مصارعة-ثيران-مروعة-في-الهند-فيديو-1096463635.html
"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو
"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لنوع من مصارعة الثيران في الهند، يعرف باسم "جاليكاتو". 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T08:49+0000
2025-01-04T08:49+0000
2025-01-04T08:49+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل لاجتماعي، عملية إطلاق جماعية لمجموعة من الثيران مباشرة إلى الحشد، مما يمنح أي شخص شجاع الفرصة "لركوب" الحيوان، والحصول على جائزة مقابل ذلك.ويعتبر الثور حيوانا محترما للغاية في الهند، لذا فإن هذه المعركة هي وسيلة لإظهار الاحترام له. ويذكر أن "جاليكاتو" هي مصارعة الثيران التي تجري في اليوم الثاني من مهرجان "بونغال" في إطار احتفالات عيد الحصاد لمدة أربعة أيام.عاصفة ثلجية عنيفة تتسبب في تصادم جماعي على طريق سريع... فيديوفيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
"البقاء للأقوى"… مصارعة ثيران مروعة في الهند… فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لنوع من مصارعة الثيران في الهند، يعرف باسم "جاليكاتو".
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل لاجتماعي، عملية إطلاق جماعية لمجموعة من الثيران مباشرة إلى الحشد، مما يمنح أي شخص شجاع الفرصة "لركوب" الحيوان، والحصول على جائزة مقابل ذلك.
ويعتبر الثور حيوانا محترما للغاية في الهند،
لذا فإن هذه المعركة هي وسيلة لإظهار الاحترام له. ويذكر أن "جاليكاتو" هي مصارعة الثيران التي تجري في اليوم الثاني من مهرجان "بونغال" في إطار احتفالات عيد الحصاد لمدة أربعة أيام.