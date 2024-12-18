https://sarabic.ae/20241218/على-طريقة-سوبرمان-رجل-يقود-عربته-في-أحد-شوارع-الهند-فيديو-1095919807.html
على طريقة "سوبرمان".. رجل يقود عربته في أحد شوارع الهند... فيديو
على طريقة "سوبرمان".. رجل يقود عربته في أحد شوارع الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لرجل يقود عربته على طريقة "سوبرمان" في أحد شوارع الهند. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:22+0000
2024-12-18T12:22+0000
2024-12-18T12:22+0000
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ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لسائق عربة في الهند يتحرك بطريقة غريبة على جسر مزدحم.وكان الرجل ينقل ألواحًا خشبية، مما لم يترك له مكانًا للجلوس داخل العربة، فاختار أن يتمدد فوق الألواح في وضعية أطلق عليها رواد الإنترنت اسم "وضعية سوبرمان".عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديومشهد "مرعب" لتصادم قطارين في الهند... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
على طريقة "سوبرمان".. رجل يقود عربته في أحد شوارع الهند... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لرجل يقود عربته على طريقة "سوبرمان" في أحد شوارع الهند.
ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لسائق عربة في الهند يتحرك بطريقة غريبة على جسر مزدحم.
وكان الرجل ينقل ألواحًا خشبية، مما لم يترك له مكانًا للجلوس داخل العربة، فاختار أن يتمدد فوق الألواح في وضعية أطلق عليها رواد الإنترنت اسم "وضعية سوبرمان".