https://sarabic.ae/20241012/مشهد-مرعب-لتصادم-قطارين-في-الهند-نادي-الفيديو-1093679995.html
مشهد "مرعب" لتصادم قطارين في الهند... فيديو
مشهد "مرعب" لتصادم قطارين في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصادم قطارين في ولاية تاميل نادو الهندية. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T13:23+0000
2024-10-12T13:23+0000
2024-10-12T13:42+0000
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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اصطدام قطار ركاب بقطار شحن متوقف في محطة للسكك الحديدية في ولاية تاميل نادو الهندية.وبحسب السلطات المحلية، أدى الاصطدام إلى خروج 12 عربة عن مسارها وإصابة 19 راكبا من دون وقوع ضحايا. مشاهد للحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل مدفعا ضخما في أمريكا... فيديوانطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
مشهد "مرعب" لتصادم قطارين في الهند... فيديو
13:23 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 13:42 GMT 12.10.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصادم قطارين في ولاية تاميل نادو الهندية.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اصطدام قطار ركاب بقطار شحن متوقف في محطة للسكك الحديدية في ولاية تاميل نادو الهندية.
وبحسب السلطات المحلية، أدى الاصطدام
إلى خروج 12 عربة عن مسارها وإصابة 19 راكبا من دون وقوع ضحايا.