https://sarabic.ae/20250915/الصين-ترصد-جسما-طائرا-مجهولا-فيديو-1104854429.html
الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديو
الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديو
الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديو
سبوتنيك عربي
15.09.2025
2025-09-15T08:06+0000
2025-09-15T08:06+0000
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103789/96/1037899665_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_02c34e91148a514ebbfd1b42e55e38c2.png
وقال بعض السكان إنه قد يكون "مركبة لمخلوقات فضائية"، فيما أكد آخرون أنه نيزك محترق، وقال السكان بأنهم شاهدوا وميضا ساطعا وصوتا عاليًا يشبه انفجار المدفع.وأفادت الصحيفة بأن السكان رصدوا انفجارًا مفاجئًا في السماء، يرافقه وميض قوي ودويًا عاليان هزّا نوافذ بعض المنازل.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، مع تعليقات من مستخدمين يزعمون أنها تُظهر "إسقاط جسم طائر" أو جسم غريب.وقالت إدارة الطوارئ في ويفانغ، إنها لم تتلق أي معلومات عن الحادث، وحثّت الناس على انتظار الإخطار الرسمي، ودعت المواطنين إلى الانتظار حتى صدور بيانات رسمية من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة الظاهرة
https://sarabic.ae/20250910/مشرع-أمريكي-يكشف-مشاهد-غير-مسبوقة-لاعتراض-جسم-طائر-مجهول-فيديو--1104714714.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103789/96/1037899665_84:0:1195:833_1920x0_80_0_0_99a7131d5e4488148a80523bedf0e6da.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديو

08:06 GMT 15.09.2025
© Photo / CC0نيزك
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / CC0
تابعنا عبر
وقع انفجار غامض في سماء الصين الجمعة الماضية، وظنّ مستخدمو مواقع الإنترنت أنه "سقوط جسم طائر"، في فوق مقاطعة شاندونغ الصينية.
وقال بعض السكان إنه قد يكون "مركبة لمخلوقات فضائية"، فيما أكد آخرون أنه نيزك محترق، وقال السكان بأنهم شاهدوا وميضا ساطعا وصوتا عاليًا يشبه انفجار المدفع.

وأفادت صحيفة "يانغشينغ إيفنينغ نيوز"، أن سكانًا شرقي الصين، أبلغوا عن ظاهرة جوية غامضة شوهدت في سماء مقاطعة شاندونغ مساء 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن السكان رصدوا انفجارًا مفاجئًا في السماء، يرافقه وميض قوي ودويًا عاليان هزّا نوافذ بعض المنازل.
جسم طائر غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
نائب أمريكي يكشف مشاهد غير مسبوقة لاعتراض "جسم طائر مجهول".. فيديو
10 سبتمبر, 18:57 GMT
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، مع تعليقات من مستخدمين يزعمون أنها تُظهر "إسقاط جسم طائر" أو جسم غريب.
وقالت إدارة الطوارئ في ويفانغ، إنها لم تتلق أي معلومات عن الحادث، وحثّت الناس على انتظار الإخطار الرسمي، ودعت المواطنين إلى الانتظار حتى صدور بيانات رسمية من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة الظاهرة
