الصين ترصد جسما طائرا مجهولا... فيديو
© Photo / CC0نيزك
© Photo / CC0
تابعنا عبر
وقع انفجار غامض في سماء الصين الجمعة الماضية، وظنّ مستخدمو مواقع الإنترنت أنه "سقوط جسم طائر"، في فوق مقاطعة شاندونغ الصينية.
وقال بعض السكان إنه قد يكون "مركبة لمخلوقات فضائية"، فيما أكد آخرون أنه نيزك محترق، وقال السكان بأنهم شاهدوا وميضا ساطعا وصوتا عاليًا يشبه انفجار المدفع.
وأفادت صحيفة "يانغشينغ إيفنينغ نيوز"، أن سكانًا شرقي الصين، أبلغوا عن ظاهرة جوية غامضة شوهدت في سماء مقاطعة شاندونغ مساء 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأفادت الصحيفة بأن السكان رصدوا انفجارًا مفاجئًا في السماء، يرافقه وميض قوي ودويًا عاليان هزّا نوافذ بعض المنازل.
📹الصين ترصد جسما طائرا مجهولا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 15, 2025
💥وقع انفجار غامض في سماء الصين، وظنّ مستخدمو مواقع الإنترنت أنه "سقوط جسم طائر"، إذ قال بعض السكان إن الجسم قد يكون "مركبة لمخلوقات فضائية"، فيما أكد آخرون أنه نيزك محترق، وقال السكان بأنهم شاهدوا وميضا ساطعا وصوتا عاليًا يشبه انفجار المدفع pic.twitter.com/PhsEcosJlW
10 سبتمبر, 18:57 GMT
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، مع تعليقات من مستخدمين يزعمون أنها تُظهر "إسقاط جسم طائر" أو جسم غريب.
وقالت إدارة الطوارئ في ويفانغ، إنها لم تتلق أي معلومات عن الحادث، وحثّت الناس على انتظار الإخطار الرسمي، ودعت المواطنين إلى الانتظار حتى صدور بيانات رسمية من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة الظاهرة