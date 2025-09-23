https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يحذر-فئة-معينة-من-تناول-الباراسيتامول-ووكالة-طبية-ترد----1105164646.html
ترامب يحذر فئة معينة من تناول "الباراسيتامول"... ووكالة طبية ترد
ترامب يحذر فئة معينة من تناول "الباراسيتامول"... ووكالة طبية ترد
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بعد ربطه بين مرض التوحد وتناول النساء لمسكنات "باراسيتامول" المعروفة باسم "تايلينول" في الولايات المتحدة، أثناء فترة...
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بعد ربطه بين مرض التوحد وتناول النساء لمسكنات "باراسيتامول" المعروفة باسم "تايلينول" في الولايات المتحدة، أثناء فترة الحمل.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه "ينصح الحوامل بتجنّب تناول مسكن "تايلينول" والاعتماد على التحمل"، مضيفاً أن بعض المجتمعات مثل "الأميش"، "لا تعاني إطلاقاً من مرض التوحّد"، وهو ما اعتبره مراقبون تكراراً لنظريات غير مثبتة علمياً.
هذه التصريحات أعادت للأذهان أداء ترامب خلال جائحة كورونا، عندما أثار الجدل باقتراحه حقن المطهّرات لمكافحة الفيروس. واليوم، يعيد الرئيس الأمريكي إشعال النقاش الصحي حول اللقاحات والأدوية الأساسية رغم تأكيد المجتمع الطبي على سلامتها.
بدورها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل جديد يستدعي إجراء تغييرات على التوصيات الحالية بشأن استخدام عقار "باراسيتامول"، المعروف باسم "تايلينول" في الولايات المتحدة، أثناء فترة الحمل.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان لها: "لم تجد الأدلة المتاحة أي صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد"،
مضيفة أنه يمكن استخدام "الباراسيتامول" أثناء الحمل عند الحاجة ولكن بأقل جرعة ووتيرة.
يشار إلى أن الأطباء والهيئات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة يشددون منذ سنوات على أن الباراسيتامول
يظل الخيار الأكثر أماناً لعلاج الحمى والآلام الخفيفة إلى المتوسطة أثناء الحمل، مقارنة بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكنات الأفيونية التي تحمل مخاطر أكبر.