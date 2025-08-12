https://sarabic.ae/20250812/دراسة-أدوية-إنقاص-وزن-شهيرة-قد-ترتبط-بالعمى-المفاجئ-1103640128.html

دراسة: أدوية إنقاص وزن شهيرة قد ترتبط بالعمى المفاجئ

أظهرت دراستان طبيتان حديثتان أن الأدوية الشهيرة لعلاج السكري والسمنة مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو"، والتي تحتوي على مركبات "سيماغلوتايد" و"تيرزيباتيد"،...

وقال موقع "ساينس أليرت" إن هذه الحالة تحدث عند انخفاض أو توقف تدفق الدم إلى العصب البصري، مما يؤدي إلى فقدان مفاجئ وغير مؤلم للرؤية، وغالبا ما يلاحظ المريض فقدان البصر عند الاستيقاظ من النوم، وفي كثير من الحالات لا تتحسن الرؤية لاحقا، إذ تشير الدراسات إلى أن نحو 70% من المصابين لا يستعيدون النظر المفقود.تابعت الدراستان بين 159 ألفا و185 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عامين، وتوصلتا إلى نتائج متباينة. إحداهما وجدت أن خطر الإصابة بالاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني بين مستخدمي هذه الأدوية بلغ 0.04%، أي 35 حالة من أصل 159 ألف شخص، مقارنة بـ0.02% في غير المستخدمين، كما أشارت إلى زيادة طفيفة في الإصابة باضطرابات أخرى في العصب البصري، رغم أن نوع هذه الاضطرابات لم يحدد بدقة.أما الدراسة الثانية فلم تجد زيادة في خطر الإصابة بهذه الحالة، لكنها لاحظت ارتفاعا بسيطا في حالات اعتلال الشبكية السكري، وهو مرض يضر بالأوعية الدموية الدقيقة في الشبكية وقد يؤدي إلى العمى. ومع ذلك، كان مستخدمو أدوية ناهضات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون أقل عرضة للمضاعفات البصرية الخطيرة، وأقل حاجة للتدخلات الجراحية، مقارنة بمن يتناولون أدوية سكري أخرى.تشير بيانات سابقة إلى أن المخاطر قد تكون أكبر مما وجده البحث الأخير، إذ خلصت دراسة أجريت عام 2024 إلى أن مرضى السكري الذين تناولوا سيماغلوتايد كانوا أكثر عرضة بـ4 مرات للإصابة بهذه الحالة، بينما ارتفع الخطر لـ8 مرات لدى من استخدموه لفقدان الوزن. وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، صنفت وكالة الأدوية الأوروبية الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني كأثر جانبي نادر جدا لهذه الأدوية بنسبة إصابة تصل إلى حالة واحدة لكل 10000 مستخدم، وألزمت الشركات بإدراج هذا التحذير في النشرات الدوائية.يحذر الأطباء من أن بعض المرضى قد يكونون أكثر عرضة للخطر، خاصة من لديهم توقف التنفس أثناء النوم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الكوليسترول، أو مرض السكري غير المنضبط، أو تشريح بصري يتميز بعصب بصري مكتظ حيث تكون الأوعية الدموية متقاربة بشدة.وينصح الخبراء هؤلاء الأشخاص بإجراء فحوصات عينية شاملة قبل البدء في استخدام هذه الأدوية، ومراجعة طبيب العيون دوريا، وإبلاغه باستخدام الدواء ليتمكن من مراقبة أي تغيرات مبكرا، إضافة إلى طلب المساعدة الطبية فورا عند حدوث فقدان مفاجئ في الرؤية.تشير أبحاث أخرى إلى أن تحسين صحة القلب، وضبط ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، قد يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة. وتشدد التوصيات على أهمية تعاون أطباء العيون مع الأطباء المعالجين لوضع خطط متابعة دقيقة، خصوصا للمرضى الأكثر عرضة للمضاعفات.وتجري حاليا دراسة سريرية تمتد لـ5 سنوات على 1500 شخص لمعرفة التأثيرات طويلة الأمد لسيماغلوتايد على أمراض العين، ومن المتوقع أن توفر نتائجها رؤية أوضح حول مدى أمان هذه الأدوية على المدى البعيد.

