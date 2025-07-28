https://sarabic.ae/20250728/علماء-روس-يطورون-دواء-قاتلا-للبكتيريا-العصوية--1103103805.html

علماء روس يطورون دواء "قاتلا للبكتيريا العصوية"

علماء روس يطورون دواء "قاتلا للبكتيريا العصوية"

سبوتنيك عربي

تمكن علماء روس من معهد سكريابين للكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء للكائنات الدقيقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، من عزل إنزيم غير معروف سابقًا من بكتيريا... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T08:57+0000

2025-07-28T08:57+0000

2025-07-28T08:57+0000

مجتمع

علوم

الصحة

أدوية

إنزيم

كائنات دقيقة

ميكروبات

الميكروبات

علماء

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091183419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6f2ea0f9959e9718905866efa928b23.jpg

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن هذا الإنزيم يدمر جدران البكتيريا بكفاءة أعلى من البروتينات الأخرى ذات التأثير المماثل.وأكدت الدراسة أن تدمير جدران الخلايا يؤدي إلى موت الكائن الدقيق، ولا يمكنه تطوير مقاومة لهذا التأثير، كما هو الحال مع بعض المضادات الحيوية.وحدد العلماء إنزيما غير معروف سابقًا، والذي قد يشكل أساسًا لأدوية جديدة مضادة للميكروبات، حيث اكتشفوا أن بكتيريا "Lysobacter capsica" تنتج إنزيمًا لم يكن معروفًا من قبل، قادرًا على التأثير بشكل مدمر على جدران الخلايا البكتيرية. ونوهت الدراسة إلى أن دواءً يحتوي على إنزيم جديد، وهو "أميداز آمي" (Ami amidase)، يمكن أن يدمر خلايا مسببات التسمم الغذائي، ويستخدم لمكافحة الجمرة الخبيثة. واكتشف العلماء أيضًا الجين المسؤول عن إنتاج هذا البروتين، مما يمكّن من دمجه في خلايا بكتيريا "Lysobacter capsica" وزيادة كمية البروتين التي تنتجها.وفي المرحلة التالية، حصل العلماء على إنزيم " أميداز آمي" بكميات كافية لدراسته الشاملة. ولتحقيق ذلك، وباستخدام مناهج وراثية جزيئية مبتكرة، أجبر الباحثون خلايا "Lysobacter capsica" على إنتاج الكمية المطلوبة من إنزيم "أميداز آمي"، وقد أظهر الإنزيم نشاطًا عاليًا مضادًا للميكروبات ضد عدد من البكتيريا الممرضة، بما في ذلك السلالات المقاومة للمضادات الحيوية.وفي المستقبل، يخطط العلماء لتحديد بنية إنزيم "أميداز آمي" واستخدام هذه البيانات لتعديله، مما يتيح برمجة خصائص الأدوية.علماء روس يطورون أدوية لتحسين علاج الاضطرابات النفسية الحادةمنتشرة في العالم العربي... علماء روس يكشفون عن فوائد زهرة "القطيفة"

https://sarabic.ae/20241225/دراسة-تكشف-عن-ميكروبات-خطيرة-تعيش-في-أجهزة-الميكروويف--1096180441.html

https://sarabic.ae/20250726/علماء-روس-يروضون-البكتيريا-لتنتج-الأدوية-1103050182.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, أدوية, إنزيم, كائنات دقيقة, ميكروبات, الميكروبات, علماء, علماء روس, روسيا