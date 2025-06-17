https://sarabic.ae/20250617/مفاجأة-علمية-أدوية-تحسن-المزاج-قد-تتحول-إلى-سلاح-فعال-ضد-السرطان-1101754130.html

مفاجأة علمية.. أدوية تحسن المزاج "قد تتحول" إلى سلاح فعال ضد السرطان

مفاجأة علمية.. أدوية تحسن المزاج "قد تتحول" إلى سلاح فعال ضد السرطان

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة حديثة لاكتشاف علمي مذهل وهو أن بعض مضادات الاكتئاب الشائعة "قد تساعد" في مكافحة السرطان، إلى جانب دورها المعروف في تحسين المزاج. 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T15:20+0000

2025-06-17T15:20+0000

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وأظهرت الدراسة التي قادتها الدكتورة ليلي يانغ، من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ونُشرت في مجلة "سيل" العلمية، أن أدوية مثل مثبطات استرداد الـ"سيروتونين" الانتقائية (SSRIs)، عززت نشاط الخلايا التائية القاتلة، ما ساعدها على تقليص الأورام بنسبة تجاوزت 50% في نماذج فئران وبشر مصابين بسرطانات متعددة، منها الجلد والثدي والقولون.وأوضحت الدكتورة يانغ بأن "هذه الأدوية تستخدم منذ عقود لعلاج الاكتئاب، ما يجعل إعادة توظيفها للسرطان خيارًا أسرع، وأقل كلفة مقارنة بتطوير أدوية جديدة".من ناحيته، أضاف الباحث المشارك في الدراسة جيمس إلستن براون، أن "الدمج بين الـ"سيروتونين" الانتقائية (SSRIs) والعلاج المناعي أدى إلى نتائج دراماتيكية، بما في ذلك اختفاء الأورام في بعض الحالات، وهو ما قد يرفع فعالية العلاج المناعي، الذي ينجح حاليا مع أقل من 25% من المرضى".

https://sarabic.ae/20250414/دراسة-تحذر-من-إضافة-مكون-شهير-إلى-الطعام-قد-يسبب-القلق-والاكتئاب-1099518241.html

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