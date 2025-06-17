مفاجأة علمية.. أدوية تحسن المزاج "قد تتحول" إلى سلاح فعال ضد السرطان

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250617/مفاجأة-علمية-أدوية-تحسن-المزاج-قد-تتحول-إلى-سلاح-فعال-ضد-السرطان-1101754130.html
مفاجأة علمية.. أدوية تحسن المزاج "قد تتحول" إلى سلاح فعال ضد السرطان
مفاجأة علمية.. أدوية تحسن المزاج "قد تتحول" إلى سلاح فعال ضد السرطان
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة لاكتشاف علمي مذهل وهو أن بعض مضادات الاكتئاب الشائعة "قد تساعد" في مكافحة السرطان، إلى جانب دورها المعروف في تحسين المزاج. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T15:20+0000
2025-06-17T15:20+0000
مجتمع
علوم
الأخبار
الصحة
السرطان
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وأظهرت الدراسة التي قادتها الدكتورة ليلي يانغ، من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ونُشرت في مجلة "سيل" العلمية، أن أدوية مثل مثبطات استرداد الـ"سيروتونين" الانتقائية (SSRIs)، عززت نشاط الخلايا التائية القاتلة، ما ساعدها على تقليص الأورام بنسبة تجاوزت 50% في نماذج فئران وبشر مصابين بسرطانات متعددة، منها الجلد والثدي والقولون.وأوضحت الدكتورة يانغ بأن "هذه الأدوية تستخدم منذ عقود لعلاج الاكتئاب، ما يجعل إعادة توظيفها للسرطان خيارًا أسرع، وأقل كلفة مقارنة بتطوير أدوية جديدة".من ناحيته، أضاف الباحث المشارك في الدراسة جيمس إلستن براون، أن "الدمج بين الـ"سيروتونين" الانتقائية (SSRIs) والعلاج المناعي أدى إلى نتائج دراماتيكية، بما في ذلك اختفاء الأورام في بعض الحالات، وهو ما قد يرفع فعالية العلاج المناعي، الذي ينجح حاليا مع أقل من 25% من المرضى".
https://sarabic.ae/20250414/دراسة-تحذر-من-إضافة-مكون-شهير-إلى-الطعام-قد-يسبب-القلق-والاكتئاب-1099518241.html
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علوم, الأخبار, الصحة, السرطان
علوم, الأخبار, الصحة, السرطان

مفاجأة علمية.. أدوية تحسن المزاج "قد تتحول" إلى سلاح فعال ضد السرطان

15:20 GMT 17.06.2025
© AP Photo / Wong Maye-E, Fileأدوية لعلاج السرطان
أدوية لعلاج السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Wong Maye-E, File
تابعنا عبر
توصلت دراسة حديثة لاكتشاف علمي مذهل وهو أن بعض مضادات الاكتئاب الشائعة "قد تساعد" في مكافحة السرطان، إلى جانب دورها المعروف في تحسين المزاج.
وأظهرت الدراسة التي قادتها الدكتورة ليلي يانغ، من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ونُشرت في مجلة "سيل" العلمية، أن أدوية مثل مثبطات استرداد الـ"سيروتونين" الانتقائية (SSRIs)، عززت نشاط الخلايا التائية القاتلة، ما ساعدها على تقليص الأورام بنسبة تجاوزت 50% في نماذج فئران وبشر مصابين بسرطانات متعددة، منها الجلد والثدي والقولون.
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مجتمع
دراسة تحذر من إضافة مكون شهير إلى الطعام.. قد يسبب القلق والاكتئاب
14 أبريل, 06:35 GMT
وأوضحت الدكتورة يانغ بأن "هذه الأدوية تستخدم منذ عقود لعلاج الاكتئاب، ما يجعل إعادة توظيفها للسرطان خيارًا أسرع، وأقل كلفة مقارنة بتطوير أدوية جديدة".

وتابعت، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن "إعادة استخدام تلك الأدوية قد تُكلّف نحو 300 مليون دولار فقط، مقابل 1.5 مليار دولار لتطوير علاج جديد".

من ناحيته، أضاف الباحث المشارك في الدراسة جيمس إلستن براون، أن "الدمج بين الـ"سيروتونين" الانتقائية (SSRIs) والعلاج المناعي أدى إلى نتائج دراماتيكية، بما في ذلك اختفاء الأورام في بعض الحالات، وهو ما قد يرفع فعالية العلاج المناعي، الذي ينجح حاليا مع أقل من 25% من المرضى".
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