https://sarabic.ae/20250726/علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-يكشف-عن-ثالث-أكبر-مسبب-للوفيات-في-العالم-1103053733.html
علماء روس يبتكرون اختبارا يكشف عن ثالث أكبر مسبب للوفيات في العالم
علماء روس يبتكرون اختبارا يكشف عن ثالث أكبر مسبب للوفيات في العالم
سبوتنيك عربي
تمكن متخصصون من جامعة سامارا الروسية، ضمن فريق دولي، من اكتشاف مرض رئوي مهدد للحياة بدقة تزيد على 90% وفي أقل من ساعة باستخدام فحص دم. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T11:27+0000
2025-07-26T11:27+0000
2025-07-26T11:27+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ثالث أكبر سبب للوفاة في العالم، وفقًا لعلماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أودى بحياة 3.5 مليون شخص في عام 2021، وكما أوضح باحثو الجامعة، فإن طرق التشخيص التقليدية، مثل قياس حجم هواء الشهيق والزفير (قياس التنفس)، لا تسمح دائما باكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، مما يصعّب بدء العلاج في الوقت المناسب.تتيح هذه الطريقة تحديد التغيرات في تركيب البروتينات والدهون والكربوهيدرات التي تطرأ على أمراض الجهاز التنفسي، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "دياغنوستيك".قالت ليودميلا براتشينكو، الأستاذة المشاركة في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية في جامعة سامارا: "يشبه الأمر استخدام بصمات الأصابع في كشف المجرمين، إلا أننا هنا نبحث عن "بصمات كيميائية" للأمراض. يتفاعل شعاع الليزر مع الدم، مسجلاً تغيرات فريدة مرتبطة بالتهاب الرئتين وتلفهما".وأضافت أن استخدام هذا النهج الجديد يسمح بتشخيص أمراض الجهاز التنفسي بدقة تزيد على 90%.وعلقت براتشينكو، قائلة: "أظهر النموذج دقة تصل إلى 92 في المئة في التعرف على جميع أمراض الجهاز التنفسي وحوالي 61 في المائة في التمييز بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي - وهما مرضان متشابهان للغاية في الأعراض ولكنهما مختلفان في الآلية".وأشارت براتشينكو إلى أن "القيمة العملية لهذه الطريقة تكمن في سرعتها (حوالي 30 دقيقة) وقلة تدخلها. وفي المستقبل، يمكن أن يُخفف هذا العبء على المؤسسات الطبية ويُقلل من عدد الحالات الفائتة، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في الأخصائيين".واستخدمت الدراسة هياكل نانوية فضية لتعزيز إشارات مطيافية رامان، وسُجلت أطياف مصل الدم باستخدام إشعاع ليزر بطول موجي 785 نانومتر. وذكر مؤلفو الدراسة أن النموذج المطور خضع لدورات تحقق عديدة.
https://sarabic.ae/20250726/علماء-روس-يروضون-البكتيريا-لتنتج-الأدوية-1103050182.html
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علوم, روسيا
علماء روس يبتكرون اختبارا يكشف عن ثالث أكبر مسبب للوفيات في العالم
تمكن متخصصون من جامعة سامارا الروسية، ضمن فريق دولي، من اكتشاف مرض رئوي مهدد للحياة بدقة تزيد على 90% وفي أقل من ساعة باستخدام فحص دم.
يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ثالث أكبر سبب للوفاة في العالم، وفقًا لعلماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أودى بحياة 3.5 مليون شخص في عام 2021، وكما أوضح باحثو الجامعة، فإن طرق التشخيص التقليدية، مثل قياس حجم هواء الشهيق والزفير (قياس التنفس)، لا تسمح دائما باكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، مما يصعّب بدء العلاج في الوقت المناسب.
طوّر علماء من جامعة سامارا، ضمن فريق بحثي دولي، نهجًا جديدًا يعتمد على تحليل الخصائص الطيفية للدم باستخدام تقنيات الليزر والبنى النانوية الفضية.
تتيح هذه الطريقة تحديد التغيرات في تركيب البروتينات والدهون والكربوهيدرات التي تطرأ على أمراض الجهاز التنفسي، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "دياغنوستيك".
قالت ليودميلا براتشينكو، الأستاذة المشاركة في قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية في جامعة سامارا: "يشبه الأمر استخدام بصمات الأصابع في كشف المجرمين، إلا أننا هنا نبحث عن "بصمات كيميائية" للأمراض. يتفاعل شعاع الليزر مع الدم، مسجلاً تغيرات فريدة مرتبطة بالتهاب الرئتين وتلفهما".
وأضافت أن استخدام هذا النهج الجديد يسمح بتشخيص أمراض الجهاز التنفسي بدقة تزيد على 90%.
وعلقت براتشينكو، قائلة: "أظهر النموذج دقة تصل إلى 92 في المئة في التعرف على جميع أمراض الجهاز التنفسي وحوالي 61 في المائة في التمييز بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي - وهما مرضان متشابهان للغاية في الأعراض ولكنهما مختلفان في الآلية".
على الرغم من وجود دراسات مماثلة، إلا أن ميزة مشروع العلماء، وفقًا لهم، تكمن في استخدام مجموعة من أساليب التحليل الإحصائي وتطوير نموذج قادر على تمييز الأمراض بدقة عالية استنادًا إلى بيانات طيف الدم.
وأشارت براتشينكو إلى أن "القيمة العملية لهذه الطريقة تكمن في سرعتها (حوالي 30 دقيقة) وقلة تدخلها. وفي المستقبل، يمكن أن يُخفف هذا العبء على المؤسسات الطبية ويُقلل من عدد الحالات الفائتة، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في الأخصائيين".
واستخدمت الدراسة هياكل نانوية فضية لتعزيز إشارات مطيافية رامان، وسُجلت أطياف مصل الدم باستخدام إشعاع ليزر بطول موجي 785 نانومتر. وذكر مؤلفو الدراسة أن النموذج المطور خضع لدورات تحقق عديدة.