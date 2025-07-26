https://sarabic.ae/20250726/علماء-روس-يروضون-البكتيريا-لتنتج-الأدوية-1103050182.html
علماء روس "يروضون" البكتيريا لتنتج الأدوية
علماء روس "يروضون" البكتيريا لتنتج الأدوية
سبوتنيك عربي
اقترح علماء روس، من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، علاج الأمراض المعدية المكتسبة من المستشفيات باستخدام جزيئات الفضة النانوية، التي تنتجها بكتيريا التربة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T08:29+0000
2025-07-26T08:29+0000
2025-07-26T08:29+0000
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علوم
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وتعتبر البكتيريا الزائفة الزنجارية واحدة من أخطر الكائنات الحية الدقيقة، وهي مقاومة لمجموعة واسعة من الأدوية، وفقًا لجامعة ساراتوف الطبية الحكومية.واكتشف باحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من مركز الأبحاث الفيدرالي "مركز ساراتوف العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم" (ساراتوف)، أن الجسيمات النانوية الفضية المناسبة لمكافحة البكتيريا الزائفة الزنجارية، تتشكل أثناء حياة بكتيريا التربة "أزوسبيريلوم براسيلنس"، حسب الدراسة المنشورة في مجلة ساراتوف الطبية العلمية.وقالت كوبراشينا: "في البداية، اكتشف العلماء أن بكتيريا الأزوسبيريلوم قادرة على تكوين جسيمات نانوية من معادن مختلفة من مواد موجودة في البيئة، وقرروا التحقق من قدرة الأزوسبيريلوم على تخليق جسيمات الفضة بيولوجيا، وهو أمر مهم في الممارسة السريرية".وأضافت بمساعدة الأزوسبيريلوم، أمكن الحصول على جزيئات تتراوح أحجامها من 6 إلى 35 نانومتر، وأظهر الدواء المعتمد عليها تأثيرا قويا مضادا للبكتيريا ضد السلالة المتحفية والسريرية من الزائفة الزنجارية.روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنيةعلماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية
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علوم
علماء روس "يروضون" البكتيريا لتنتج الأدوية
اقترح علماء روس، من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، علاج الأمراض المعدية المكتسبة من المستشفيات باستخدام جزيئات الفضة النانوية، التي تنتجها بكتيريا التربة.
وتعتبر البكتيريا الزائفة الزنجارية واحدة من أخطر الكائنات الحية الدقيقة، وهي مقاومة لمجموعة واسعة من الأدوية، وفقًا لجامعة ساراتوف الطبية الحكومية.
وقالت ماريا كوبريشينا، نائبة مدير معهد الصيدلة والطب الوقائي في الجامعة، إن الجسيمات النانوية من الفضة، وهو معدن معروف بخصائصه المطهرة، تعتبر اليوم عوامل فعالة ضد الميكروبات.
واكتشف باحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من مركز الأبحاث الفيدرالي "مركز ساراتوف العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم" (ساراتوف)، أن الجسيمات النانوية الفضية المناسبة لمكافحة البكتيريا الزائفة الزنجارية، تتشكل أثناء حياة بكتيريا التربة "أزوسبيريلوم براسيلنس"، حسب الدراسة المنشورة في مجلة ساراتوف الطبية العلمية.
وقالت كوبراشينا: "في البداية، اكتشف العلماء أن بكتيريا الأزوسبيريلوم قادرة على تكوين جسيمات نانوية من معادن مختلفة من مواد موجودة في البيئة، وقرروا التحقق من قدرة الأزوسبيريلوم على تخليق جسيمات الفضة بيولوجيا، وهو أمر مهم في الممارسة السريرية".
وتبين أن هذه الطريقة للحصول على الدواء ممكنة، وعلى عكس الطرق الفيزيائية والكيميائية الحالية، لا تتطلب استخدام مواد سامة للإنسان والطبيعة، كما أوضحت كوبراشينا.
وأضافت بمساعدة الأزوسبيريلوم، أمكن الحصول على جزيئات تتراوح أحجامها من 6 إلى 35 نانومتر، وأظهر الدواء المعتمد عليها تأثيرا قويا مضادا للبكتيريا ضد السلالة المتحفية والسريرية من الزائفة الزنجارية.