https://sarabic.ae/20250721/منتشرة-في-العالم-العربي-علماء-روس-يكشفون-عن-فوائد-زهرة-القطيفة---1102879927.html

منتشرة في العالم العربي... علماء روس يكشفون عن فوائد زهرة "القطيفة"

منتشرة في العالم العربي... علماء روس يكشفون عن فوائد زهرة "القطيفة"

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية في روسيا،عن فوائد كبيرة لأزهار القطيفة في مكافحة البكتيريا، وعلاج التهابات الجلد والأورام السطحية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T14:26+0000

2025-07-21T14:26+0000

2025-07-21T14:26+0000

مجتمع

علوم

نباتات

زهرة

علماء

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057863321_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_9c6ed21853edf73ca21e2e144f79f770.jpg

أوضح علماء من جامعة إيمانويل كانط أن بعض المكونات البيولوجية (الفلافونويدات) في أزهار القطيفة، المزروعة في أحواض الزهور والمستخدمة لتزيين الشرفات، تعزز قدرة ضوء الشمس على تنشيط جزيئات الأوكسجين. وتحوّل طاقة الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس "جزيء غاز O2" إلى شكل نشط من الأوكسجين، الذي يدمر البكتيريا والملوثات "غير الحية".واكتشف العلماء التأثير المعقم لمستخلصات القطيفة مع البورفيرين، وأوضح دميتري أرتامونوف، أحد مؤلفي الدراسة، وهو أستاذ مشارك في قسم "الفوتونيات النانوية" في جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية: "يشبه الأمر شحن ضوء الشمس لجهاز صغير، فيبدأ بتنقية الهواء أو معالجة الأنسجة. لكن في هذه الحالة، يحدث كل شيء على المستوى الجزيئي وباستخدام مكونات طبيعية".وأكد أرتامونوف أنه يمكن استخدام أزهار القطيفة في صنع طلاءات مضادة للبكتيريا، وأجهزة للكشف عن الملوثات في الماء والهواء، وكذلك في الطب. ويمكن تطبيق التأثير المحدد لـ"تعزيز" ضوء مركب قائم على الفلافونويدات من مستخلص القطيفة مع البورفيرين في علاج التهابات الجلد والأورام السطحية دون الحاجة إلى أدوية سامة.حاليًا، يمكن لملغرام واحد من مستخلص زهرة القطيفة إنتاج نحو 60-70% من الأوكسجين النشط من مستوى النظائر الاصطناعية التجارية، ولكن مع توافق حيوي أعلى. لذلك، يخطط العلماء في المستقبل لإنشاء نماذج أولية لمواد هذه المركبات، بالإضافة إلى زيادة ثباتها. والقدرة على التحكم والعمل المستهدف، على سبيل المثال، في الأنسجة أثناء العلاج الضوئي الديناميكي.10 فوائد لا تصدق لـ "الشاي الأزرق"... اكتشافات جديدة مذهلة5 حقائق مذهلة حول حاسة الشم

https://sarabic.ae/20250325/تفتح-أزهار-الـساكورا-حول-العالم-1098927279.html

https://sarabic.ae/20250129/-زهرة-مصاص-الدماء-دراكولا-تزهر-في-حديقة-روسية--1097260517.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, نباتات, زهرة, علماء, علماء روس