https://sarabic.ae/20250708/دراسة-حديثة-تكشف-أطعمة-فعالة-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-1102494214.html

دراسة حديثة تكشف أطعمة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

دراسة حديثة تكشف أطعمة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراج أطعمة معينة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يسهم بشكل كبير في الوقاية من السرطان، وذلك بفضل خصائصها التي تعزز المناعة وتحارب... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T13:26+0000

2025-07-08T13:26+0000

2025-07-08T13:36+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

السرطان

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وهناك أربعة أنواع من الأطعمة تتميز بقدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض المزمن عند تناولها بانتظام، وفقا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا".الثوم والكركميتميز الثوم بمركب الأليسين الذي يعزز المناعة ويحد من نمو الخلايا السرطانية، بينما يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي يقلل الالتهابات ويمنع تكون الأورام.يمكن إدراج الثوم الطازج في الطهي اليومي، واستخدام الكركم في الأطباق أو المشروبات مثل الشاي لتعزيز الفوائد الصحية.الخضروات الصليبيةتحتوي الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط، على مركبات نباتية نشطة مثل السلفورافان والغلوكوسينولات، التي تساعد على طرد السموم من الجسم وتثبيط نمو الخلايا السرطانية.كما تدعم هذه الخضروات صحة الكبد وتحسن الهضم. يمكن تناولها مطهوة على البخار، مشوية، أو مضافة إلى السلطات، مما يجعلها خيارا عمليا للوقاية من سرطانات القولون والثدي والرئة.التوتيعتبر التوت كنزا غذائيا غنيا بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، إلى جانب فيتامين C والألياف.هذه العناصر تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان، مما يجعل التوت خيارا مثاليا لتعزيز صحة الجسم.المكسراتتعد المكسرات، مثل اللوز والجوز، مصدرًا غنيا بالدهون الصحية، مضادات الأكسدة، والمعادن مثل السيلينيوم وفيتامين E، التي تساعد على إصلاح الخلايا وتقليل الالتهابات.يتميز الجوز باحتوائه على أوميغا-3 والبوليفينولات التي تبطئ نمو الخلايا السرطانية، بينما يساعد اللوز في تحقيق توازن هرموني، مما يجعلهما إضافة قيمة للنظام الغذائي.إن تبني نظام غذائي غني بهذه الأطعمة لا يعزز الصحة العامة فحسب، بل يشكل خطوة استباقية في الوقاية من السرطان، مما يبرز أهمية التغذية كجزء أساسي من نمط حياة صحي.

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منوعات, الصحة, السرطان