https://sarabic.ae/20250603/دراسة-7-أطعمة-بسيطة-تحمي-الجسم-من-خطر-مميت-1101271643.html
دراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت
دراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكمل غذائي يحتوي على الألياف قد يسهم في تقليل مستويات المواد الكيميائية السامة في الدم. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T12:54+0000
2025-06-03T12:54+0000
2025-06-03T12:54+0000
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وتقول الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون إن بعض المركبات الكيميائية تتراكم في الدم لفترات طويلة ويصعب التخلص منها حتى تتحول إلى خطر مميت.الدراسة الجديدة، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، شملت 72 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، جميعهم لديهم مستويات قابلة للكشف من مركبات كيميائية خطيرة في الدم.وتضمنت الدراسة إعطاء 42 منهم مكملا يحتوي على غرام واحد من ألياف "بيتا-غلوكان" ثلاث مرات يوميا قبل الوجبات، فيما تلقى الآخرون دواء وهميا مصنوعا من الأرز.وبعد أربعة أسابيع فقط، أظهرت التحاليل انخفاضا بنسبة 8% في مركبين من أخطر أنواع المركبات الكيميائية التي تترسب في الدم.ووجد الباحثون أن 70 في المئة من المشاركين يحملون 11 مركبا من أصل 17 نوعا تم اختبارها، بينما كان لدى جميع المشاركين 5 مركبات على الأقل.ورغم أن الانخفاض كان محدودا، فقد أشار الخبراء إلى أن النتيجة تعد خطوة أولى مهمة في ظل صعوبة التخلص من المواد الكيميائية الضارة.وبحسب الدراسة، فإن هناك 7 أنواع من الأطعمة التي تحتوي على ألياف "بيتا-غلوكان" بصورة كبيرة وهي الشوفان والشعير، والجاودار والقمح وفطر شيتاكي وريشي، والأعشاب البحرية والخميرة الغذائية.
https://sarabic.ae/20250508/دراسة-حديثة-تناول-أطعمة-معينة-يقلل-من-مخاطر-الشيخوخة-1100305847.html
https://sarabic.ae/20241028/دراسة-تكشف-نوعا-شائعا-من-الألياف-ينقص-الوزن-في-18-أسبوعا-1094231883.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
دراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت
أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكمل غذائي يحتوي على الألياف قد يسهم في تقليل مستويات المواد الكيميائية السامة في الدم.
وتقول الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون إن بعض المركبات الكيميائية تتراكم في الدم لفترات طويلة ويصعب التخلص منها حتى تتحول إلى خطر
مميت.
الدراسة الجديدة، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، شملت 72 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، جميعهم لديهم مستويات قابلة للكشف من مركبات كيميائية خطيرة في الدم.
وتضمنت الدراسة إعطاء 42 منهم مكملا يحتوي على غرام واحد من ألياف
"بيتا-غلوكان" ثلاث مرات يوميا قبل الوجبات، فيما تلقى الآخرون دواء وهميا مصنوعا من الأرز.
وبعد أربعة أسابيع فقط، أظهرت التحاليل انخفاضا بنسبة 8% في مركبين من أخطر أنواع المركبات الكيميائية التي تترسب في الدم.
28 أكتوبر 2024, 08:22 GMT
ووجد الباحثون أن 70 في المئة من المشاركين يحملون 11 مركبا من أصل 17 نوعا تم اختبارها، بينما كان لدى جميع المشاركين 5 مركبات على الأقل.
ورغم أن الانخفاض كان محدودا، فقد أشار الخبراء إلى أن النتيجة تعد خطوة أولى مهمة في ظل صعوبة التخلص من المواد الكيميائية الضارة.
وبحسب الدراسة، فإن هناك 7 أنواع من الأطعمة
التي تحتوي على ألياف "بيتا-غلوكان" بصورة كبيرة وهي الشوفان والشعير، والجاودار والقمح وفطر شيتاكي وريشي، والأعشاب البحرية والخميرة الغذائية.