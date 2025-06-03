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خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
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بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
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من الملعب
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https://sarabic.ae/20250603/دراسة-7-أطعمة-بسيطة-تحمي-الجسم-من-خطر-مميت-1101271643.html
دراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت
دراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكمل غذائي يحتوي على الألياف قد يسهم في تقليل مستويات المواد الكيميائية السامة في الدم. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T12:54+0000
2025-06-03T12:54+0000
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وتقول الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون إن بعض المركبات الكيميائية تتراكم في الدم لفترات طويلة ويصعب التخلص منها حتى تتحول إلى خطر مميت.الدراسة الجديدة، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، شملت 72 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، جميعهم لديهم مستويات قابلة للكشف من مركبات كيميائية خطيرة في الدم.وتضمنت الدراسة إعطاء 42 منهم مكملا يحتوي على غرام واحد من ألياف "بيتا-غلوكان" ثلاث مرات يوميا قبل الوجبات، فيما تلقى الآخرون دواء وهميا مصنوعا من الأرز.وبعد أربعة أسابيع فقط، أظهرت التحاليل انخفاضا بنسبة 8% في مركبين من أخطر أنواع المركبات الكيميائية التي تترسب في الدم.ووجد الباحثون أن 70 في المئة من المشاركين يحملون 11 مركبا من أصل 17 نوعا تم اختبارها، بينما كان لدى جميع المشاركين 5 مركبات على الأقل.ورغم أن الانخفاض كان محدودا، فقد أشار الخبراء إلى أن النتيجة تعد خطوة أولى مهمة في ظل صعوبة التخلص من المواد الكيميائية الضارة.وبحسب الدراسة، فإن هناك 7 أنواع من الأطعمة التي تحتوي على ألياف "بيتا-غلوكان" بصورة كبيرة وهي الشوفان والشعير، والجاودار والقمح وفطر شيتاكي وريشي، والأعشاب البحرية والخميرة الغذائية.
https://sarabic.ae/20250508/دراسة-حديثة-تناول-أطعمة-معينة-يقلل-من-مخاطر-الشيخوخة-1100305847.html
https://sarabic.ae/20241028/دراسة-تكشف-نوعا-شائعا-من-الألياف-ينقص-الوزن-في-18-أسبوعا-1094231883.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

دراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت

12:54 GMT 03.06.2025
© Photoأطعمة غنية بالألياف
أطعمة غنية بالألياف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Photo
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكمل غذائي يحتوي على الألياف قد يسهم في تقليل مستويات المواد الكيميائية السامة في الدم.
وتقول الدراسة التي أجراها باحثون أمريكيون إن بعض المركبات الكيميائية تتراكم في الدم لفترات طويلة ويصعب التخلص منها حتى تتحول إلى خطر مميت.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
مجتمع
دراسة حديثة: تناول أطعمة معينة يقلل من مخاطر الشيخوخة
8 مايو, 10:54 GMT
الدراسة الجديدة، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، شملت 72 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، جميعهم لديهم مستويات قابلة للكشف من مركبات كيميائية خطيرة في الدم.
وتضمنت الدراسة إعطاء 42 منهم مكملا يحتوي على غرام واحد من ألياف "بيتا-غلوكان" ثلاث مرات يوميا قبل الوجبات، فيما تلقى الآخرون دواء وهميا مصنوعا من الأرز.
وبعد أربعة أسابيع فقط، أظهرت التحاليل انخفاضا بنسبة 8% في مركبين من أخطر أنواع المركبات الكيميائية التي تترسب في الدم.
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
مجتمع
دراسة تكشف نوعا شائعا من الألياف ينقص الوزن في 18 أسبوعا
28 أكتوبر 2024, 08:22 GMT
ووجد الباحثون أن 70 في المئة من المشاركين يحملون 11 مركبا من أصل 17 نوعا تم اختبارها، بينما كان لدى جميع المشاركين 5 مركبات على الأقل.
ورغم أن الانخفاض كان محدودا، فقد أشار الخبراء إلى أن النتيجة تعد خطوة أولى مهمة في ظل صعوبة التخلص من المواد الكيميائية الضارة.
وبحسب الدراسة، فإن هناك 7 أنواع من الأطعمة التي تحتوي على ألياف "بيتا-غلوكان" بصورة كبيرة وهي الشوفان والشعير، والجاودار والقمح وفطر شيتاكي وريشي، والأعشاب البحرية والخميرة الغذائية.
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