https://sarabic.ae/20250508/دراسة-حديثة-تناول-أطعمة-معينة-يقلل-من-مخاطر-الشيخوخة-1100305847.html

دراسة حديثة: تناول أطعمة معينة يقلل من مخاطر الشيخوخة

دراسة حديثة: تناول أطعمة معينة يقلل من مخاطر الشيخوخة

سبوتنيك عربي

ذكرت دراسة حديثة أن تناول أطعمة غنية بـ"الفلافونويدات"، مثل التوت والتفاح والحمضيات والشاي، يقلل من مخاطر الإصابة بالوهن وتدهور الوظيفة البدنية وضعف الصحة... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T10:54+0000

2025-05-08T10:54+0000

2025-05-08T10:54+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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أفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، بأن مجموعة من الباحثين من جامعة إديث كوان وجامعة كوينز بلفاست وكلية هارفارد "تي إتش تشان" للصحة العامة، كشفوا عن دراسة جديدة تحيي الأمل في تقليل المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.وأوضحت الدراسة أن تناول أطعمة غنية بـ"الفلافونويدات"، مثل التوت والتفاح والحمضيات والشاي، يمكن أن يدعم التقدم في العمر بطريقة صحية، إضافة التقليل من مخاطر الإصابة بالوهن وتدهور الوظيفة البدنية وضعف الصحة العقلية.قامت الدراسة الحديثة على تحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص (62743 امرأة و23687 رجلا) على مدار 24 عاما، لرصد العلاقة بين تناول "الفلافونويدات" ومؤشرات غير الصحية.وأظهرت نتائج الدراسة أن "النساء اللواتي تناولن كميات أكبر من الفلافونويدات انخفض لديهن خطر الإصابة بالوهن 15%، وخطر ضعف الوظيفة البدنية 12%، وكذلك خطر ضعف الصحة العقلية 12%، مقارنة بمن تناولن كميات أقل".ونقلت الصحيفة الغربية عن البروفيسورة إيدين كاسيدي، من جامعة كوينز بلفاست، أن "الفلافونويدات تعرف بقدرتها على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ودعم صحة الأوعية الدموية، بل وحتى الحفاظ على كتلة العضلات الهيكلية. وهذه جميعها عوامل حيوية للوقاية من الشيخوخة غير الصحية".ولفتت كاسيدي إلى أن "الفروقات في النتائج بين الجنسين قد تعود لاختلافات في مدة المتابعة، وليس بالضرورة إلى تأثيرات بيولوجية متعلقة بالجنس، وهو ما يتم بحثه حاليا".ونوهت الصحيفة إلى أن نتائج الدراسة قد تدل على أن تعديلات بسيطة في النظام الغذائي، مثل زيادة تناول الفواكه الغنية بالفلافونويدات، يمكن أن يحسّن وبقوة جودة الحياة ويعزز من فرص التقدم في العمر بصحة جيدة ويقلل من مخاطر بالشيخوخة.

https://sarabic.ae/20250331/دراسة-إغلاق-خاصية-شهيرة-في-هاتفك-الجوال-قد-يعكس-الشيخوخة-بمقدار-10-سنوات-1099101316.html

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الصحة, علوم