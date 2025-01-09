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جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
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https://sarabic.ae/20250109/هذا-هو-عدد-السنوات-المتوقع-أن-يعيشها-الإنسان-بعد-إصابته-بالخرف---1096616027.html
هذا هو عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الإنسان بعد إصابته بالخرف
هذا هو عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الإنسان بعد إصابته بالخرف
سبوتنيك عربي
أوضح تحليل جديد لـ 261 دراسة سابقة، إحصائيات متوسط ​​العمر المتوقع للأفراد الذين تم تشخيصهم بالخرف، مما يوفر للمرضى والأسر والسلطات الصحية، تشخيصًا أكثر دقة... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T09:10+0000
2025-01-09T09:10+0000
مجتمع
علوم
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وتضمنت الدراسات التي تمت مراجعتها بيانات عن أكثر من 5.5 مليون شخص في المجموع، تم جمعها بين عامي 1984 و2024، مما يمنح فريق البحث من المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا، مجموعة كبيرة من الأرقام عبر بلدان مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا.ووجد الباحثون أن متوسط ​​العمر المتوقع، بعد تشخيص الخرف يختلف بشكل كبير اعتمادًا على عوامل عدة، بما في ذلك العمر الذي يتم فيه التشخيص وجنس الشخص ونوع الخرف الذي يتم تشخيصه.ويكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "يعتمد التشخيص بعد تشخيص الخرف بشكل كبير على الخصائص الشخصية والسريرية، مما يوفر إمكانية الحصول على معلومات تشخيصية فردية وتخطيط للرعاية".كان متوسط ​​العمر المتوقع يميل إلى أن يكون أعلى في السكان الآسيويين، وفي حالة مرض ألزهايمر مقارنة بأنواع أخرى من الخرف. وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن أرقام متوسط ​​العمر المتوقع لم تتغير كثيرًا على مدى العقود التي غطتها الدراسة.بروتينات "الوحدة" في دمك تشكل خطرا على صحتكعلماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
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علوم
علوم

هذا هو عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الإنسان بعد إصابته بالخرف

09:10 GMT 09.01.2025
© Photo / Unsplash/ Tim Doerflerرجل مسن
رجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Photo / Unsplash/ Tim Doerfler
تابعنا عبر
أوضح تحليل جديد لـ 261 دراسة سابقة، إحصائيات متوسط ​​العمر المتوقع للأفراد الذين تم تشخيصهم بالخرف، مما يوفر للمرضى والأسر والسلطات الصحية، تشخيصًا أكثر دقة لكل حالة.
وتضمنت الدراسات التي تمت مراجعتها بيانات عن أكثر من 5.5 مليون شخص في المجموع، تم جمعها بين عامي 1984 و2024، مما يمنح فريق البحث من المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا، مجموعة كبيرة من الأرقام عبر بلدان مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا.
ووجد الباحثون أن متوسط ​​العمر المتوقع، بعد تشخيص الخرف يختلف بشكل كبير اعتمادًا على عوامل عدة، بما في ذلك العمر الذي يتم فيه التشخيص وجنس الشخص ونوع الخرف الذي يتم تشخيصه.
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وتراوحت أرقام متوسط ​​العمر، المتوقع من التشخيص من 2.2 سنة للرجال الذين تم تشخيصهم في منتصف الثمانينيات، إلى 8.9 سنة للنساء اللاتي تم تشخيصهن في سن الستين تقريبًا، ويمكن لمثل هذا النطاق الواسع من النتائج أن يؤثر على جميع أنواع القرارات المتعلقة بالتخطيط للحياة والرعاية المستقبلية.
ويكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "يعتمد التشخيص بعد تشخيص الخرف بشكل كبير على الخصائص الشخصية والسريرية، مما يوفر إمكانية الحصول على معلومات تشخيصية فردية وتخطيط للرعاية".
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كما كشفت النتائج أن تشخيص الخرف يخفض متوسط ​​العمر المتوقع بسنتين في سن 85، وثلاث إلى أربع سنوات في سن 80، وما يصل إلى 13 عامًا إذا تم تشخيصك في سن 65.
كان متوسط ​​العمر المتوقع يميل إلى أن يكون أعلى في السكان الآسيويين، وفي حالة مرض ألزهايمر مقارنة بأنواع أخرى من الخرف. وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن أرقام متوسط ​​العمر المتوقع لم تتغير كثيرًا على مدى العقود التي غطتها الدراسة.
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