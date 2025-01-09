https://sarabic.ae/20250109/هذا-هو-عدد-السنوات-المتوقع-أن-يعيشها-الإنسان-بعد-إصابته-بالخرف---1096616027.html

هذا هو عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الإنسان بعد إصابته بالخرف

هذا هو عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الإنسان بعد إصابته بالخرف

سبوتنيك عربي

أوضح تحليل جديد لـ 261 دراسة سابقة، إحصائيات متوسط ​​العمر المتوقع للأفراد الذين تم تشخيصهم بالخرف، مما يوفر للمرضى والأسر والسلطات الصحية، تشخيصًا أكثر دقة... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T09:10+0000

2025-01-09T09:10+0000

2025-01-09T09:10+0000

مجتمع

علوم

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وتضمنت الدراسات التي تمت مراجعتها بيانات عن أكثر من 5.5 مليون شخص في المجموع، تم جمعها بين عامي 1984 و2024، مما يمنح فريق البحث من المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا، مجموعة كبيرة من الأرقام عبر بلدان مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا.ووجد الباحثون أن متوسط ​​العمر المتوقع، بعد تشخيص الخرف يختلف بشكل كبير اعتمادًا على عوامل عدة، بما في ذلك العمر الذي يتم فيه التشخيص وجنس الشخص ونوع الخرف الذي يتم تشخيصه.ويكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "يعتمد التشخيص بعد تشخيص الخرف بشكل كبير على الخصائص الشخصية والسريرية، مما يوفر إمكانية الحصول على معلومات تشخيصية فردية وتخطيط للرعاية".كان متوسط ​​العمر المتوقع يميل إلى أن يكون أعلى في السكان الآسيويين، وفي حالة مرض ألزهايمر مقارنة بأنواع أخرى من الخرف. وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن أرقام متوسط ​​العمر المتوقع لم تتغير كثيرًا على مدى العقود التي غطتها الدراسة.بروتينات "الوحدة" في دمك تشكل خطرا على صحتكعلماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا

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