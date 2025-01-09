https://sarabic.ae/20250109/علماء-روس-يطورون-إضافات-للأعلاف-تدعم-الماشية-ولها-تأثير-جيد-على-البشر----1096610615.html
علماء روس يطورون إضافات للأعلاف تدعم الماشية ولها تأثير جيد على البشر
علماء روس يطورون إضافات للأعلاف تدعم الماشية ولها تأثير جيد على البشر
سبوتنيك عربي
نجح علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك في روسيا، من تطوير إضافات للأعلاف تدعم الماشية ولها تأثير جيد على البشر، وسيؤدي هذا إلى إمكانية إنشاء إضافات للأعلاف بأسعار... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T07:48+0000
2025-01-09T07:48+0000
2025-01-09T07:48+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أعلاف
ماشية
علماء
علماء روس
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يتم عادة في الصناعة الزراعية، إضافة المضادات الحيوية إلى أعلاف الحيوانات والدواجن بكميات كبيرة لتقليل الأمراض. لكن استخدامها له أيضًا تأثير معاكس، حيث تتدهور البكتيريا المعوية لدى الماشية، وتظهر مشاكل في الجهاز الهضمي، مما يتسبب في انخفاض جودة المنتجات الناتجة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فإن الاستخدام النشط للمضادات الحيوية في الزراعة يشكل خطرا يتمثل في زيادة المقاومة لها لدى البشر. يمكن أن يكون البديل هو إضافات الأعلاف القائمة على البروبيوتيك (البكتيريا الآمنة للإنسان والتي تشارك في عملية الهضم) والإنزيمات التي تصنعها.نجح العلماء في تطوير طريقة فريدة من نوعها لتصنيع الإنزيمات التي تعمل على تفتيت النشا، والتي تنتجها بكتيريا من نوع (Bacillus subtilis) (عصية القش). وسيؤدي هذا إلى إمكانية إنشاء إضافات الأعلاف بأسعار معقولة من خلال إعادة تدوير النفايات الناتجة عن إنتاج صناعة الأغذية.ومن المهم للمزارعين تربية حيوانات صغيرة صحية ومتطورة للحصول على منتجات عالية الجودة. وإن إضافة المضادات الحيوية إلى الطعام تدمر الكائنات الحية الدقيقة الضارة، لكن تأثيرها يؤثر أيضًا على البكتيريا "الجيدة" التي تعيش في الجهاز الهضمي وتساعد في هضم الطعام الذي يدخل إليه. ويؤدي هذا إلى سوء هضم الماشية والإصابة بالأمراض.إن الإنزيمات عبارة عن "مساعدين" بيولوجيين (محفزات) تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية، بما في ذلك هضم الطعام. يتم إنشاؤها بواسطة الكائنات الحية (البكتيريا)، على سبيل المثال، بكتيريا عصية القش، والتي موطنها الطبيعي هو القش. يتم استخدامها بشكل فعال في الطب البيطري والأدوية والزراعة نظرًا لحقيقة أنها تنتج العديد من الإنزيمات المفيدة دون إطلاق منتجات ثانوية سامة.ونجح العلماء في تطوير تقنية لإنتاج مادة مضافة للأعلاف تحتوي على إنزيمات تحلل النشا. وتشارك في عملية الهضم وتحلل النشا إلى سكريات أبسط يمكن للجسم امتصاصها.ثم يتم تحضير مادة البذور، وتتم زراعة بكتيريا (Bacillus subtilis) لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 37 درجة مئوية، بينما يجب تحريك السائل باستمرار وتشبعه بالأوكسجين.وبعد ذلك يبقى تشبع النخالة بـ"الأميليز"، وترطيبها بالسائل الذي حدث فيه التخمير وتجفيفها بحيث لا يبقى أكثر من 15% من الرطوبة. بعد ذلك يمكن المضي قدما في التعبئة والتغليف.إن إنتاج إضافات الأعلاف بهذه الطريقة يعد ذو فائدة اقتصادية، حيث أن العملية تستخدم مخلفات إنتاج الحبوب. وتسمح منهجية العلماء من جامعة بيرم بوليتكنيك بإنتاج مادة مضافة للأعلاف تحتوي على البروبيوتيك والأميليز بكفاءة وبتكلفة منخفضة.وبهذه الطريقة، يظل نشاط الإنزيم عند مستوى مرتفع إلى حد ما يصل إلى 0.34 وحدة/غرام. ويؤدي هذا التطور إلى التخلص من الحاجة إلى خلط مستحضرات البروبيوتيك والإنزيمات المركزة مع كميات كبيرة من الأعلاف المقدمة للحيوانات.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فإن هذه فرصة للتخلي عن المضادات الحيوية في القطاع الزراعي، حيث أن وجود الكائنات الحية الدقيقة والإنزيمات الحيوية في المكملات الغذائية يعزز هضم الأعلاف بشكل أفضل ويحسن حالة الجهاز الهضمي للحيوانات والطيور.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدةروسيا تطور دواء لمواجهة ظاهرة نفسية تؤثر على الملايين
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علوم, الصحة, أعلاف, ماشية, علماء, علماء روس
علوم, الصحة, أعلاف, ماشية, علماء, علماء روس
علماء روس يطورون إضافات للأعلاف تدعم الماشية ولها تأثير جيد على البشر
نجح علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك في روسيا، من تطوير إضافات للأعلاف تدعم الماشية ولها تأثير جيد على البشر، وسيؤدي هذا إلى إمكانية إنشاء إضافات للأعلاف بأسعار معقولة من خلال إعادة تدوير النفايات الناتجة عن إنتاج صناعة الأغذية.
يتم عادة في الصناعة الزراعية، إضافة المضادات الحيوية إلى أعلاف الحيوانات والدواجن بكميات كبيرة لتقليل الأمراض. لكن استخدامها له أيضًا تأثير معاكس، حيث تتدهور البكتيريا المعوية لدى الماشية، وتظهر مشاكل في الجهاز الهضمي، مما يتسبب في انخفاض جودة المنتجات الناتجة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية،
فإن الاستخدام النشط للمضادات الحيوية في الزراعة يشكل خطرا يتمثل في زيادة المقاومة لها لدى البشر. يمكن أن يكون البديل هو إضافات الأعلاف القائمة على البروبيوتيك (البكتيريا الآمنة للإنسان والتي تشارك في عملية الهضم) والإنزيمات التي تصنعها.
نجح العلماء في تطوير طريقة فريدة من نوعها لتصنيع الإنزيمات التي تعمل على تفتيت النشا، والتي تنتجها بكتيريا من نوع (Bacillus subtilis) (عصية القش). وسيؤدي هذا إلى إمكانية إنشاء إضافات الأعلاف بأسعار معقولة من خلال إعادة تدوير النفايات الناتجة عن إنتاج صناعة الأغذية.
14 أكتوبر 2024, 10:11 GMT
ومن المهم للمزارعين تربية حيوانات صغيرة صحية ومتطورة للحصول على منتجات عالية الجودة. وإن إضافة المضادات الحيوية إلى الطعام تدمر الكائنات الحية الدقيقة الضارة، لكن تأثيرها يؤثر أيضًا على البكتيريا "الجيدة" التي تعيش في الجهاز الهضمي
وتساعد في هضم الطعام الذي يدخل إليه. ويؤدي هذا إلى سوء هضم الماشية والإصابة بالأمراض.
ولهذا السبب يتم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام لمستحضرات البروبيوتيك. وتهدف إلى ملء الأمعاء بالبكتيريا (البروبيوتيك) القادرة على التحكم في عدد البكتيريا المسببة للأمراض. إنها تسهل امتصاص العناصر الغذائية عن طريق إطلاق الإنزيمات.
إن الإنزيمات عبارة عن "مساعدين" بيولوجيين (محفزات) تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية،
بما في ذلك هضم الطعام. يتم إنشاؤها بواسطة الكائنات الحية (البكتيريا)، على سبيل المثال، بكتيريا عصية القش، والتي موطنها الطبيعي هو القش. يتم استخدامها بشكل فعال في الطب البيطري والأدوية والزراعة نظرًا لحقيقة أنها تنتج العديد من الإنزيمات المفيدة دون إطلاق منتجات ثانوية سامة.
ونجح العلماء في تطوير تقنية لإنتاج مادة مضافة للأعلاف تحتوي على إنزيمات تحلل النشا. وتشارك في عملية الهضم
وتحلل النشا إلى سكريات أبسط يمكن للجسم امتصاصها.
مراحل الإنتاج تتكون من الخطوات التالية: أولاً، يجب عليك تحضير وسط غذائي سائل يحتوي على النخالة وتعقيمه. تؤدي زيادة تركيز اليوريا (كمصدر للنيتروجين لنمو الكائنات الحية الدقيقة) في الوسط الغذائي إلى تعزيز إنتاج الإنزيمات النشوية.
ثم يتم تحضير مادة البذور، وتتم زراعة بكتيريا (Bacillus subtilis) لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 37 درجة مئوية، بينما يجب تحريك السائل باستمرار وتشبعه بالأوكسجين.
28 ديسمبر 2024, 11:53 GMT
تقول آنا بورتنوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية في جامعة بيرم: "يجب تعقيم الهواء وتنقيته مسبقًا. وبعد ذلك يتم خلط الوسط الغذائي مع مادة البذور، وفي غضون 5 أيام تحت نفس الظروف، تنتج البكتيريا الإنزيمات اللازمة".
وبعد ذلك يبقى تشبع النخالة بـ"الأميليز"، وترطيبها بالسائل الذي حدث فيه التخمير وتجفيفها بحيث لا يبقى أكثر من 15% من الرطوبة. بعد ذلك يمكن المضي قدما في التعبئة والتغليف.
إن إنتاج إضافات الأعلاف
بهذه الطريقة يعد ذو فائدة اقتصادية، حيث أن العملية تستخدم مخلفات إنتاج الحبوب. وتسمح منهجية العلماء من جامعة بيرم بوليتكنيك بإنتاج مادة مضافة للأعلاف تحتوي على البروبيوتيك والأميليز بكفاءة وبتكلفة منخفضة.
26 ديسمبر 2024, 08:12 GMT
وبهذه الطريقة، يظل نشاط الإنزيم عند مستوى مرتفع إلى حد ما يصل إلى 0.34 وحدة/غرام. ويؤدي هذا التطور إلى التخلص من الحاجة إلى خلط مستحضرات البروبيوتيك والإنزيمات المركزة مع كميات كبيرة من الأعلاف المقدمة للحيوانات.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية،
فإن هذه فرصة للتخلي عن المضادات الحيوية في القطاع الزراعي، حيث أن وجود الكائنات الحية الدقيقة والإنزيمات الحيوية في المكملات الغذائية يعزز هضم الأعلاف بشكل أفضل ويحسن حالة الجهاز الهضمي للحيوانات والطيور.