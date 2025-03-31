https://sarabic.ae/20250331/دراسة-إغلاق-خاصية-شهيرة-في-هاتفك-الجوال-قد-يعكس-الشيخوخة-بمقدار-10-سنوات-1099101316.html

دراسة: إغلاق خاصية شهيرة في هاتفك الجوال قد يعكس الشيخوخة بمقدار 10 سنوات

دراسة: إغلاق خاصية شهيرة في هاتفك الجوال قد يعكس الشيخوخة بمقدار 10 سنوات

سبوتنيك عربي

تشير دراسة جديدة إلى أن إيقاف خاصية شهيرة في هاتفك الذكي، لمدة أسبوعين، قد تعكس عمر الدماغ بمقدار 10 سنوات. 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T10:56+0000

2025-03-31T10:56+0000

2025-03-31T10:56+0000

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علوم

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الصحة

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واختبر باحثون في أمريكا وكندا، أثر انقطاع الإنترنت عن الهواتف الذكية على حياة 467 مستخدما للهواتف الذكية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا.ووافق المشاركون في الدراسة، التي نشرت في مجلة "بناس نيكسوس"، على استخدام تطبيق يحجب الإنترنت عن هواتفهم لمدة أسبوعين، مع السماح لهم بإجراء المكالمات الهاتفية وكتابة الرسائل النصية.واستُطلعت آراء المشاركين للتحقق من صحتهم النفسية وشعورهم بالراحة، بينما تم اختبار قدرتهم على التركيز باستخدام اختبارات حاسوبية.واكتشف الباحثون في الدراسة أن 91% من المشاركين أظهروا تحسنا في مجال واحد على الأقل من مجالات ثلاثة وهي الصحة النفسية والراحة والقدرة على التركيز.وبتعمق أكبر في أسباب هذه التغيرات، وجد الباحثون أنه عندما لم يكن لدى المشاركين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أمضوا وقتا أطول في الطبيعة ومارسوا الرياضة وتواصلوا اجتماعيا مع الآخرين بصفة شخصية وليس افتراضية.ووجد العديد من المشاركين صعوبة في حظر الوصول إلى الإنترنت لمدة أسبوعين كاملين، وفي الواقع، لم يفعل ذلك سوى 25% منهم، ومع ذلك، حتى أولئك الذين حظروا الإنترنت لجزء من الوقت فقط أظهروا تحسنا.وعلى الرغم من أن حظر الإنترنت تماما عن الهواتف الذكية قد يكون صعبا، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن تقليل استخدامه في أوقات معينة أو تقليل استخدام تطبيقات معينة، قد يكون له فوائد مماثلة.

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