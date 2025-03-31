دراسة: إغلاق خاصية شهيرة في هاتفك الجوال قد يعكس الشيخوخة بمقدار 10 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على ابواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250331/دراسة-إغلاق-خاصية-شهيرة-في-هاتفك-الجوال-قد-يعكس-الشيخوخة-بمقدار-10-سنوات-1099101316.html
دراسة: إغلاق خاصية شهيرة في هاتفك الجوال قد يعكس الشيخوخة بمقدار 10 سنوات
دراسة: إغلاق خاصية شهيرة في هاتفك الجوال قد يعكس الشيخوخة بمقدار 10 سنوات
سبوتنيك عربي
تشير دراسة جديدة إلى أن إيقاف خاصية شهيرة في هاتفك الذكي، لمدة أسبوعين، قد تعكس عمر الدماغ بمقدار 10 سنوات. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T10:56+0000
2025-03-31T10:56+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099101160_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e8779e4ee802ed0f756e1dfb9dbd3961.jpg
واختبر باحثون في أمريكا وكندا، أثر انقطاع الإنترنت عن الهواتف الذكية على حياة 467 مستخدما للهواتف الذكية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا.ووافق المشاركون في الدراسة، التي نشرت في مجلة "بناس نيكسوس"، على استخدام تطبيق يحجب الإنترنت عن هواتفهم لمدة أسبوعين، مع السماح لهم بإجراء المكالمات الهاتفية وكتابة الرسائل النصية.واستُطلعت آراء المشاركين للتحقق من صحتهم النفسية وشعورهم بالراحة، بينما تم اختبار قدرتهم على التركيز باستخدام اختبارات حاسوبية.واكتشف الباحثون في الدراسة أن 91% من المشاركين أظهروا تحسنا في مجال واحد على الأقل من مجالات ثلاثة وهي الصحة النفسية والراحة والقدرة على التركيز.وبتعمق أكبر في أسباب هذه التغيرات، وجد الباحثون أنه عندما لم يكن لدى المشاركين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أمضوا وقتا أطول في الطبيعة ومارسوا الرياضة وتواصلوا اجتماعيا مع الآخرين بصفة شخصية وليس افتراضية.ووجد العديد من المشاركين صعوبة في حظر الوصول إلى الإنترنت لمدة أسبوعين كاملين، وفي الواقع، لم يفعل ذلك سوى 25% منهم، ومع ذلك، حتى أولئك الذين حظروا الإنترنت لجزء من الوقت فقط أظهروا تحسنا.وعلى الرغم من أن حظر الإنترنت تماما عن الهواتف الذكية قد يكون صعبا، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن تقليل استخدامه في أوقات معينة أو تقليل استخدام تطبيقات معينة، قد يكون له فوائد مماثلة.
https://sarabic.ae/20240702/دراسة-تكشف-عن-رابط-غريب-بين-الهاتف-الذكي-ومرض-السكري-1090378648.html
https://sarabic.ae/20221215/الكشف-عن-طريقة-لإطالة-عمر-الهاتف-الذكي-1071214506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099101160_141:0:1562:1066_1920x0_80_0_0_f0205fb061666a461b1779704dfa9f78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

دراسة: إغلاق خاصية شهيرة في هاتفك الجوال قد يعكس الشيخوخة بمقدار 10 سنوات

10:56 GMT 31.03.2025
© Photo / Unsplash/ camilo jimenezهواتف ذكية
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Photo / Unsplash/ camilo jimenez
تابعنا عبر
تشير دراسة جديدة إلى أن إيقاف خاصية شهيرة في هاتفك الذكي، لمدة أسبوعين، قد تعكس عمر الدماغ بمقدار 10 سنوات.
واختبر باحثون في أمريكا وكندا، أثر انقطاع الإنترنت عن الهواتف الذكية على حياة 467 مستخدما للهواتف الذكية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا.
ووافق المشاركون في الدراسة، التي نشرت في مجلة "بناس نيكسوس"، على استخدام تطبيق يحجب الإنترنت عن هواتفهم لمدة أسبوعين، مع السماح لهم بإجراء المكالمات الهاتفية وكتابة الرسائل النصية.
واستُطلعت آراء المشاركين للتحقق من صحتهم النفسية وشعورهم بالراحة، بينما تم اختبار قدرتهم على التركيز باستخدام اختبارات حاسوبية.
استخدام الهاتف النقال في الليل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن رابط غريب بين الهاتف الذكي ومرض السكري
2 يوليو 2024, 08:18 GMT
واكتشف الباحثون في الدراسة أن 91% من المشاركين أظهروا تحسنا في مجال واحد على الأقل من مجالات ثلاثة وهي الصحة النفسية والراحة والقدرة على التركيز.

وأفاد 71% من المشاركين بتحسن صحتهم النفسية، بعد أسبوعين، بينما أفاد 73% منهم بتحسن شعورهم بالراحة، وأظهرت الاختبارات أن قدرة المشاركين على التركيز تحسنت أيضا بمقدار يُضاهي صغر سنهم بـ10 سنوات.

وبتعمق أكبر في أسباب هذه التغيرات، وجد الباحثون أنه عندما لم يكن لدى المشاركين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أمضوا وقتا أطول في الطبيعة ومارسوا الرياضة وتواصلوا اجتماعيا مع الآخرين بصفة شخصية وليس افتراضية.
بطارية هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
مجتمع
الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
15 ديسمبر 2022, 05:55 GMT
ووجد العديد من المشاركين صعوبة في حظر الوصول إلى الإنترنت لمدة أسبوعين كاملين، وفي الواقع، لم يفعل ذلك سوى 25% منهم، ومع ذلك، حتى أولئك الذين حظروا الإنترنت لجزء من الوقت فقط أظهروا تحسنا.
واستمر العديد من المشاركين في الدراسة بالشعور بالتحسن، وكذلك في استخدام هواتفهم الذكية بشكل أقل، حتى بعد انتهاء التجربة.
وعلى الرغم من أن حظر الإنترنت تماما عن الهواتف الذكية قد يكون صعبا، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن تقليل استخدامه في أوقات معينة أو تقليل استخدام تطبيقات معينة، قد يكون له فوائد مماثلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала