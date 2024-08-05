https://sarabic.ae/20240805/دراسة-جديدة-تكشف-عن-فائدة-مهمة-لـأوميغا-3-1091436252.html
دراسة جديدة تكشف عن فائدة مهمة لـ"أوميغا 3"
دراسة جديدة تكشف عن فائدة مهمة لـ"أوميغا 3"
سبوتنيك عربي
أثبتت تجربة سريرية في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم فوائد كبيرة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T12:16+0000
2024-08-05T12:16+0000
2024-08-05T12:16+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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أشارت تجربة سريرية في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم إلى أن مكملات زيت السمك قد تفيد بعض كبار السن الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس تيك دايلي" العلمي.تأتي النتائج وسط مزاعم بأن مكملات زيت السمك يمكن أن تحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة.لم تجد الدراسة أي فائدة ذات دلالة إحصائية لجميع كبار السن بشكل عام. ومع ذلك، بين المسجلين في الدراسة الذين يحملون أيضًا جينًا مرتبطًا بمرض ألزهايمر، أظهرت الدراسة انخفاضًا في انهيار الخلايا العصبية في المخ.قالت لين شينتو، دكتوراه في الطب الطبيعي، ماجستير في الصحة العامة، أستاذة علم الأعصاب في كلية الطب في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم: "أظهرت نتائجنا أنه على مدى ثلاث سنوات، لم يكن هناك فرق كبير إحصائيًا بين الدواء الوهمي والمجموعة التي تناولت زيت السمك".كان لدى المشاركين المسجلين في الدراسة مستويات عالية نسبيًا من آفات المادة البيضاء ولكنهم كانوا أصحاء بخلاف ذلك، ولم يصابوا بالخرف.تناول نصف المشاركين مكملات زيت السمك المخصب بأوميغا 3 كل يوم، بينما تناول النصف الآخر دواءً وهميًا قائمًا على فول الصويا. ووجدت صورتا الرنين المغناطيسي اللتان تقيسان درجة آفات المادة البيضاء في بداية ونهاية فترة الدراسة انخفاضًا طفيفًا في تقدم هذه الآفات، ولكن ليس بالقدر الكافي ليكون له دلالة إحصائية بين المجموعتين.ومع ذلك، قام الباحثون بين حاملي APOE4 بقياس انخفاض كبير في انهيار سلامة خلايا المخ بعد عام واحد من العلاج بزيت السمك، مقارنة بمجموعة زيت فول الصويا.
https://sarabic.ae/20240805/اكتشاف-مادة-عجيبة-ثنائية-الأبعاد-على-القمر--1091435336.html
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علوم, الصحة
دراسة جديدة تكشف عن فائدة مهمة لـ"أوميغا 3"
أثبتت تجربة سريرية في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم فوائد كبيرة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر.
أشارت تجربة سريرية في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم إلى أن مكملات زيت السمك قد تفيد بعض كبار السن الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس تيك دايلي" العلمي.
تأتي النتائج وسط مزاعم بأن مكملات زيت السمك يمكن أن تحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة.
لم تجد الدراسة أي فائدة ذات دلالة إحصائية لجميع كبار السن بشكل عام. ومع ذلك، بين المسجلين في الدراسة الذين يحملون أيضًا جينًا مرتبطًا بمرض ألزهايمر، أظهرت الدراسة
انخفاضًا في انهيار الخلايا العصبية في المخ.
أشار المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم إلى أن زيت السمك قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحملون جين APOE4، مما يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ولكن ليس بالضرورة لجميع كبار السن.
قالت لين شينتو، دكتوراه في الطب الطبيعي، ماجستير في الصحة العامة، أستاذة علم الأعصاب في كلية الطب في جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم: "أظهرت نتائجنا أنه على مدى ثلاث سنوات، لم يكن هناك فرق كبير إحصائيًا بين الدواء الوهمي والمجموعة التي تناولت زيت السمك".
وقد شملت الدراسة 102 مشاركًا يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكثر وكان لديهم مستويات منخفضة نسبيًا من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك في الدم.
كان لدى المشاركين المسجلين في الدراسة مستويات عالية نسبيًا من آفات المادة البيضاء ولكنهم كانوا أصحاء بخلاف ذلك، ولم يصابوا بالخرف.
تناول نصف المشاركين مكملات زيت السمك المخصب بأوميغا 3 كل يوم، بينما تناول النصف الآخر دواءً وهميًا قائمًا على فول الصويا. ووجدت صورتا الرنين المغناطيسي اللتان تقيسان درجة آفات المادة البيضاء في بداية ونهاية فترة الدراسة انخفاضًا طفيفًا في تقدم هذه الآفات، ولكن ليس بالقدر الكافي ليكون له دلالة إحصائية بين المجموعتين.
ومع ذلك، قام الباحثون بين حاملي APOE4 بقياس انخفاض كبير في انهيار سلامة خلايا المخ بعد عام واحد من العلاج بزيت السمك، مقارنة بمجموعة زيت فول الصويا.