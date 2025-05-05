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https://sarabic.ae/20250505/اكتشاف-خلايا-مناعية-جديدة-يمكنها-علاج-حساسية-الطعام-1100166801.html
اكتشاف خلايا مناعية جديدة يمكنها علاج حساسية الطعام
اكتشاف خلايا مناعية جديدة يمكنها علاج حساسية الطعام
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون نوعا جديدا من الخلايا المناعية التي يمكنها تنظيم استجابة الجسم لأنواع مختلفة من الطعام عندما يصل إلى الأمعاء. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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وفي دراسة حديثة، توصل الباحثون إلى أن الخلايا المكتشفة تلعب دورا حاسما في منع ردود الفعل التحسسية تجاه البروتينات الغذائية، حسبما ذكر موقع "ساينس ديلي".وتعمل هذه الخلايا كخلايا تنظيمية ومضادات للالتهابات تمنع حدوث استجابات مناعية مفرطة، وتعتمد في عملها على أنواع مختلفة من البروتينات.وأظهرت التجارب أن عدم امتلاك فئران التجارب لهذه الخلايا جعلها أكثر عرضة لتطوير حساسية الطعام والربو، مما يشير إلى دورها الحيوي في تنظيم الاستجابة المناعية. ومن خلال تحليل أنسجة الأمعاء البشرية وبيانات التسلسل الجيني، تمكن الباحثون الأمريكيون من تحديد نظائر بشرية لهذه الخلايا، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم آليات التحمل المناعي لدى البشر. حيث يرى الباحثون أن تعزيز نشاط هذه الخلايا قد يكون استراتيجية واعدة لعلاج أو الوقاية من حساسية الطعام، مثل حساسية الفول السوداني، من خلال تعزيز إنتاج الخلايا التنظيمية.
https://sarabic.ae/20250417/خلايا-ذكية-تعيد-الأمل-في-علاج-مرض-يسرق-الحركة-من-الإنسان-1099619308.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار

اكتشاف خلايا مناعية جديدة يمكنها علاج حساسية الطعام

06:56 GMT 05.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorطعام
طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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اكتشف باحثون نوعا جديدا من الخلايا المناعية التي يمكنها تنظيم استجابة الجسم لأنواع مختلفة من الطعام عندما يصل إلى الأمعاء.
وفي دراسة حديثة، توصل الباحثون إلى أن الخلايا المكتشفة تلعب دورا حاسما في منع ردود الفعل التحسسية تجاه البروتينات الغذائية، حسبما ذكر موقع "ساينس ديلي".
مرض باركنسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
مجتمع
خلايا "ذكية" تعيد الأمل في علاج مرض يسرق الحركة من الإنسان
17 أبريل, 08:21 GMT
وتعمل هذه الخلايا كخلايا تنظيمية ومضادات للالتهابات تمنع حدوث استجابات مناعية مفرطة، وتعتمد في عملها على أنواع مختلفة من البروتينات.
وأظهرت التجارب أن عدم امتلاك فئران التجارب لهذه الخلايا جعلها أكثر عرضة لتطوير حساسية الطعام والربو، مما يشير إلى دورها الحيوي في تنظيم الاستجابة المناعية.
ومن خلال تحليل أنسجة الأمعاء البشرية وبيانات التسلسل الجيني، تمكن الباحثون الأمريكيون من تحديد نظائر بشرية لهذه الخلايا، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم آليات التحمل المناعي لدى البشر. حيث يرى الباحثون أن تعزيز نشاط هذه الخلايا قد يكون استراتيجية واعدة لعلاج أو الوقاية من حساسية الطعام، مثل حساسية الفول السوداني، من خلال تعزيز إنتاج الخلايا التنظيمية.
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