https://sarabic.ae/20250310/علماء-روس-يتوصلون-إلى-عامل-إبطاء-ألزهايمر-وباركنسون-1098543741.html

علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون

علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون

سبوتنيك عربي

طور اختصاصيون، من جامعة ماري الحكومية الروسية، كجزء من فريق دولي، مركبا جديدا يمنع موت الخلايا، وله أثر مقاوم لمرض التصلب أو الاستماتة الحديدية، المساهم في... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T07:08+0000

2025-03-10T07:08+0000

2025-03-10T07:08+0000

مجتمع

علوم

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وحسبما صرح المكتب الصحفي، لوزارة التعليم والعلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، فإن الاستماتة الحديدية، "فيرروبتوسيس"، هي شكل من أشكال موت الخلايا المنظم الذي تم اكتشافه مؤخرًا، وبسبب هذه العملية، تتطور أمراض التنكس العصبي، كمرض باركنسون أو مرض ألزهايمر، بالإضافة إلى تلف الأعضاء الإقفارية، كما يقول البيان.وأضاف المكتب: "بعض المركبات قادرة على تثبيط الاستماتة الحديدية، ولكنها يمكن أن تكون سامة للخلايا الحية، وهذا التأثير للمواد يسمى السمية الخلوية".ووفقًا لوزارة التعليم والعلوم الروسية، فإن مثبط الفيروس الجديد هو مشتق من "الفينوثيازين"، وهو جزء هيكلي من بعض مضادات الذهان والأصباغ.ويقول مؤلف الدراسة، أستاذ قسم الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ماري، ميخائيل دوبينين: "تفتح نتائج عملنا آفاقًا جديدة لتطوير أدوية، تهدف إلى مكافحة مرض الاستماتة الحديدية، والأمراض المرتبطة بهذا النوع من موت الخلايا".وتم اختبار تأثير المادة الجديدة على الخلايا، وتم إثبات تأثيرها المضاد للأكسدة في دراسة الميتوكوندريا المعزولة في كبد الفئران.تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد

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