https://sarabic.ae/20250310/علماء-روس-يتوصلون-إلى-عامل-إبطاء-ألزهايمر-وباركنسون-1098543741.html
علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون
علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون
سبوتنيك عربي
طور اختصاصيون، من جامعة ماري الحكومية الروسية، كجزء من فريق دولي، مركبا جديدا يمنع موت الخلايا، وله أثر مقاوم لمرض التصلب أو الاستماتة الحديدية، المساهم في... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T07:08+0000
2025-03-10T07:08+0000
2025-03-10T07:08+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090701759_0:323:2493:1725_1920x0_80_0_0_db22fd6977b4401f57fbe005d36a7076.jpg
وحسبما صرح المكتب الصحفي، لوزارة التعليم والعلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، فإن الاستماتة الحديدية، "فيرروبتوسيس"، هي شكل من أشكال موت الخلايا المنظم الذي تم اكتشافه مؤخرًا، وبسبب هذه العملية، تتطور أمراض التنكس العصبي، كمرض باركنسون أو مرض ألزهايمر، بالإضافة إلى تلف الأعضاء الإقفارية، كما يقول البيان.وأضاف المكتب: "بعض المركبات قادرة على تثبيط الاستماتة الحديدية، ولكنها يمكن أن تكون سامة للخلايا الحية، وهذا التأثير للمواد يسمى السمية الخلوية".ووفقًا لوزارة التعليم والعلوم الروسية، فإن مثبط الفيروس الجديد هو مشتق من "الفينوثيازين"، وهو جزء هيكلي من بعض مضادات الذهان والأصباغ.ويقول مؤلف الدراسة، أستاذ قسم الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ماري، ميخائيل دوبينين: "تفتح نتائج عملنا آفاقًا جديدة لتطوير أدوية، تهدف إلى مكافحة مرض الاستماتة الحديدية، والأمراض المرتبطة بهذا النوع من موت الخلايا".وتم اختبار تأثير المادة الجديدة على الخلايا، وتم إثبات تأثيرها المضاد للأكسدة في دراسة الميتوكوندريا المعزولة في كبد الفئران.تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد
https://sarabic.ae/20250309/دراسة-تكشف-عن-فطر-سحري-يعيد-تركيب-الدماغ-بعد-إصابات-في-الرأس-1098526056.html
https://sarabic.ae/20250309/دراسة-إنجاب-الأطفال-يحافظ-على-شباب-المخ-1098528391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090701759_0:89:2493:1959_1920x0_80_0_0_b75d32f1334bf791568425fd066d99ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون
طور اختصاصيون، من جامعة ماري الحكومية الروسية، كجزء من فريق دولي، مركبا جديدا يمنع موت الخلايا، وله أثر مقاوم لمرض التصلب أو الاستماتة الحديدية، المساهم في تطور أمراض القلب، والأوعية الدموية، وألزهايمر وباركنسون.
وحسبما صرح المكتب الصحفي، لوزارة التعليم والعلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، فإن الاستماتة الحديدية، "فيرروبتوسيس"، هي شكل من أشكال موت الخلايا المنظم الذي تم اكتشافه مؤخرًا، وبسبب هذه العملية، تتطور أمراض التنكس العصبي، كمرض باركنسون أو مرض ألزهايمر، بالإضافة إلى تلف الأعضاء الإقفارية، كما يقول البيان.
وأضاف المكتب: "بعض المركبات قادرة على تثبيط الاستماتة الحديدية، ولكنها يمكن أن تكون سامة للخلايا الحية، وهذا التأثير للمواد يسمى السمية الخلوية".
اكتشف الباحثون، من جامعة ماري، ومعهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد البتروكيمياء والتحفيز التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وزملاؤهم من الهند، جزيئًا يوقف الموت المنظم للخلايا دون قتلها.
ووفقًا لوزارة التعليم والعلوم الروسية، فإن مثبط الفيروس الجديد هو مشتق من "الفينوثيازين"، وهو جزء هيكلي من بعض مضادات الذهان والأصباغ.
ويعتقد العلماء أن آلية عمل المادة الجديدة، ترتبط بالقضاء على الإنتاج الزائد لأنواع الأكسجين التفاعلية في الخلايا.
ويقول مؤلف الدراسة، أستاذ قسم الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ماري، ميخائيل دوبينين: "تفتح نتائج عملنا آفاقًا جديدة لتطوير أدوية، تهدف إلى مكافحة مرض الاستماتة الحديدية، والأمراض المرتبطة بهذا النوع من موت الخلايا".
والعامل الواعد بشكل خاص، هو مشتق الألكيل من الفينوثيازين، الذي أظهر نشاطًا عاليًا مضادًا للفيروسات في غياب تأثير سام للخلايا.
وتم اختبار تأثير المادة الجديدة على الخلايا، وتم إثبات تأثيرها المضاد للأكسدة في دراسة الميتوكوندريا المعزولة في كبد الفئران.