https://sarabic.ae/20250308/تزامنا-مع-يوم-المرأة-العالمي-إجراء-أول-جراحة-في-العالم-لاستئصال-الأورام-عن-بعد-1098491241.html

تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد

تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة تشونغتشينغ الصينية أول عملية جراحية دولية لاستئصال الأورام، باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة عن بُعد، عبر تقنية "الجيل الخامس". 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T09:25+0000

2025-03-08T09:25+0000

2025-03-08T09:25+0000

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وتم تنظيم هذا الحدث الخيري، يوم الخميس، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، وذلك بالتعاون بين مختبر الدولة للموجات فوق الصوتية والجمعية الدولية للجراحة الأقل توغلا، تحت إشراف اتحاد "تشونغتشينغ" الخيري.وأجرت الطبيبة الصينية، هي مين، الجراحة الناجحة لمريضة في كينيا تبلغ من العمر 35 عاما، كانت تعاني من أورام ليفية متعددة في الرحم، مما أسهم في الحفاظ على خصوبتها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وهي مين، هي مديرة التدريب السريري بمستشفى هايفو، وتمتلك خبرة واسعة بأكثر من 5000 حالة علاج ناجحة، وقامت بتدريب آلاف الأطباء محليا ودوليا.وتم تطوير تقنية العلاج المستخدمة بواسطة شركة "Chongqing Haifu Medical Technology"، الحاصلة على جوائز علمية مرموقة في الصين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي عُولجت بهذه التقنية 300 ألف حالة حتى نهاية 2024.وأشار وانج تشي بياو، مؤسس الشركة، إلى أن "التقنية تمثل تحولا في الجراحة، إذ تقلل من الحاجة إلى العمليات الجراحية المفتوحة، وتحافظ على الأعضاء الحيوية مثل الرحم والثدي، مع تقدمها نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي".

https://sarabic.ae/20250205/دولة-عربية-تستعد-لإطلاق-خدمات-الجيل-الخامس-5-جي-استعدادا-لمونديال-2030-1097497867.html

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