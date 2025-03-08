تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد

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149 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:00 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250308/تزامنا-مع-يوم-المرأة-العالمي-إجراء-أول-جراحة-في-العالم-لاستئصال-الأورام-عن-بعد-1098491241.html
تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد
تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة تشونغتشينغ الصينية أول عملية جراحية دولية لاستئصال الأورام، باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة عن بُعد، عبر تقنية "الجيل الخامس". 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T09:25+0000
2025-03-08T09:25+0000
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الصين
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وتم تنظيم هذا الحدث الخيري، يوم الخميس، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، وذلك بالتعاون بين مختبر الدولة للموجات فوق الصوتية والجمعية الدولية للجراحة الأقل توغلا، تحت إشراف اتحاد "تشونغتشينغ" الخيري.وأجرت الطبيبة الصينية، هي مين، الجراحة الناجحة لمريضة في كينيا تبلغ من العمر 35 عاما، كانت تعاني من أورام ليفية متعددة في الرحم، مما أسهم في الحفاظ على خصوبتها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وهي مين، هي مديرة التدريب السريري بمستشفى هايفو، وتمتلك خبرة واسعة بأكثر من 5000 حالة علاج ناجحة، وقامت بتدريب آلاف الأطباء محليا ودوليا.وتم تطوير تقنية العلاج المستخدمة بواسطة شركة "Chongqing Haifu Medical Technology"، الحاصلة على جوائز علمية مرموقة في الصين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي عُولجت بهذه التقنية 300 ألف حالة حتى نهاية 2024.وأشار وانج تشي بياو، مؤسس الشركة، إلى أن "التقنية تمثل تحولا في الجراحة، إذ تقلل من الحاجة إلى العمليات الجراحية المفتوحة، وتحافظ على الأعضاء الحيوية مثل الرحم والثدي، مع تقدمها نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي".
https://sarabic.ae/20250205/دولة-عربية-تستعد-لإطلاق-خدمات-الجيل-الخامس-5-جي-استعدادا-لمونديال-2030-1097497867.html
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الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, علوم
الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, علوم

تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد

09:25 GMT 08.03.2025
© Photo / Unsplash/ National Cancer Instituteعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Photo / Unsplash/ National Cancer Institute
تابعنا عبر
شهدت مدينة تشونغتشينغ الصينية أول عملية جراحية دولية لاستئصال الأورام، باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة عن بُعد، عبر تقنية "الجيل الخامس".
وتم تنظيم هذا الحدث الخيري، يوم الخميس، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، وذلك بالتعاون بين مختبر الدولة للموجات فوق الصوتية والجمعية الدولية للجراحة الأقل توغلا، تحت إشراف اتحاد "تشونغتشينغ" الخيري.
وأجرت الطبيبة الصينية، هي مين، الجراحة الناجحة لمريضة في كينيا تبلغ من العمر 35 عاما، كانت تعاني من أورام ليفية متعددة في الرحم، مما أسهم في الحفاظ على خصوبتها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
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وهي مين، هي مديرة التدريب السريري بمستشفى هايفو، وتمتلك خبرة واسعة بأكثر من 5000 حالة علاج ناجحة، وقامت بتدريب آلاف الأطباء محليا ودوليا.
وتم تطوير تقنية العلاج المستخدمة بواسطة شركة "Chongqing Haifu Medical Technology"، الحاصلة على جوائز علمية مرموقة في الصين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي عُولجت بهذه التقنية 300 ألف حالة حتى نهاية 2024.
وأشار وانج تشي بياو، مؤسس الشركة، إلى أن "التقنية تمثل تحولا في الجراحة، إذ تقلل من الحاجة إلى العمليات الجراحية المفتوحة، وتحافظ على الأعضاء الحيوية مثل الرحم والثدي، مع تقدمها نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي".
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