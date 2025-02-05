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دولة عربية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5 جي" استعدادا لمونديال 2030
دولة عربية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5 جي" استعدادا لمونديال 2030
سبوتنيك عربي
تستعد دولة عربية لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5 جي"، لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة تجربة المشجعين خلال كأس العالم... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T11:32+0000
2025-02-05T11:32+0000
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ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة الطموحة لتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس (5G)، حيث يستعد المغرب لتوفير تغطية شاملة لهذه التقنية المتقدمة في المدن التي ستستضيف البطولة.وأكدت الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن سنة 2025 ستكون بداية لتوسيع وتحسين تغطية شبكات الجيل الخامس في البلاد.وكشفت السغروشني، يوم أمس الثلاثاء، عن إطلاق منصة للخدمات الرقمية العمومية المتوفرة، وسيتم الإعلان عنها يوم 14 فبراير/شباط الجاري.وأوضحت أن دور المنصة هو تجميع الخدمات العمومية المتوفرة لفائدة المواطنين في الفضاء الرقمي والتعريف بها، لا سيما أن "600 خدمة عمومية متوفرة رقميّا، منها عينة لا يعرفها المواطن ولا يتعاطى معها لعدة أسباب".دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024دولة عربية تحقق أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفرها لـ3 ملايين مواطن
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

دولة عربية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5 جي" استعدادا لمونديال 2030

11:32 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Emilio Morenattiحاسوب عملاق جديد
حاسوب عملاق جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
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تستعد دولة عربية لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5 جي"، لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة تجربة المشجعين خلال كأس العالم 2030.
ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة الطموحة لتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس (5G)، حيث يستعد المغرب لتوفير تغطية شاملة لهذه التقنية المتقدمة في المدن التي ستستضيف البطولة.

وبحسب الخطة، تهدف الحكومة إلى تغطية 25% من السكان بخدمات الجيل الخامس بحلول عام 2026، على أن تصل التغطية إلى 70% بحلول عام 2030.

وأكدت الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن سنة 2025 ستكون بداية لتوسيع وتحسين تغطية شبكات الجيل الخامس في البلاد.
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أمس, 08:07 GMT
وكشفت السغروشني، يوم أمس الثلاثاء، عن إطلاق منصة للخدمات الرقمية العمومية المتوفرة، وسيتم الإعلان عنها يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

وشددت المسؤولة الحكومية أن الرؤية تتعلق الآن بـ"تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات"، مسجلة أن هذا الرهان يندرج في مسار تحسين رتبة المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI) باعتباره جزءاً من مؤشر "EGDI"، بحسب موقع "هسبرس" المغربي.

وأوضحت أن دور المنصة هو تجميع الخدمات العمومية المتوفرة لفائدة المواطنين في الفضاء الرقمي والتعريف بها، لا سيما أن "600 خدمة عمومية متوفرة رقميّا، منها عينة لا يعرفها المواطن ولا يتعاطى معها لعدة أسباب".
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