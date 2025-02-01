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دولة عربية تحقق أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفرها لـ3 ملايين مواطن
دولة عربية تحقق أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفرها لـ3 ملايين مواطن
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن إنجاز أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفير الخدمة لـ3 ملايين مواطن. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T12:16+0000
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اقتصاد
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وأعلن مجمع "سوناطراك" الجزائري، اليوم السبت، عن نجاح أول عملية إنتاج للمياه المحلاة من وحدة "التناضح العكسي" بمحطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بولاية وهران، وذلك اليوم 1 فبراير/ شباط 2025 في تمام الساعة الثالثة صباحًا، ويُعد "التناضح العكسي" القلب النابض والوحدة الأساسية لعملية تحلية المياه.وستوفر المحطة المياه الصالحة للشرب لـ3 ملايين مواطن جزائري، حيث يشرف على المشروع الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع "سوناطراك"، بينما تتولى الشركة الوطنية للبناء والهندسة، وهي أيضًا فرع من "سوناطراك"، تنفيذ الأشغال بمساعدة فنية من الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.وتتطلب عملية التحلية تقنيات تستهلك طاقة ومالاً بشكل كبير مخلفة أضرارا بيئية، إذ يعتبر استهلاك الطاقة في عملية التحلية من المشاكل والعقبات الصعبة التي تحتاج إلى تذليل وهي من الأهداف التي يجري العمل عليها في المراكز العلمية لإيجاد بدائل ذات استهلاك أقل للطاقة وأكثر فاعلية وصديقة للبيئة.ويوجد نحو 15 ألف محطة لتحلية المياه حول العالم، وتعد أبرز وأكبر المحطات والمعامل موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

دولة عربية تحقق أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفرها لـ3 ملايين مواطن

12:16 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 01.02.2025)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورنموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
نموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح روتيك (Rotek) في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلنت دولة عربية عن إنجاز أول عملية إنتاج للمياه المحلاة وتوفير الخدمة لـ3 ملايين مواطن.
وأعلن مجمع "سوناطراك" الجزائري، اليوم السبت، عن نجاح أول عملية إنتاج للمياه المحلاة من وحدة "التناضح العكسي" بمحطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بولاية وهران، وذلك اليوم 1 فبراير/ شباط 2025 في تمام الساعة الثالثة صباحًا، ويُعد "التناضح العكسي" القلب النابض والوحدة الأساسية لعملية تحلية المياه.

وبحسب بيان لـ"سوناطراك"، تندرج هذه الخطوة المهمة ضمن سلسلة التجارب، التي بدأت بالضخ التجريبي للمياه يوم 9 يناير/ كانون الثاني 2025، لتتواصل عبر مختلف أقسام المحطة وصولًا إلى وحدات التناضح العكسي. ويُعد نجاح إنتاج المياه المحلاة الصالحة للشرب إنجازًا جوهريًا يمهّد للمرحلة النهائية المتمثلة في التوزيع المباشر للمواطنين.

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وتجدر الإشارة إلى أن محطة الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر في وهران، تتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا.

وستوفر المحطة المياه الصالحة للشرب لـ3 ملايين مواطن جزائري، حيث يشرف على المشروع الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع "سوناطراك"، بينما تتولى الشركة الوطنية للبناء والهندسة، وهي أيضًا فرع من "سوناطراك"، تنفيذ الأشغال بمساعدة فنية من الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.
وتتطلب عملية التحلية تقنيات تستهلك طاقة ومالاً بشكل كبير مخلفة أضرارا بيئية، إذ يعتبر استهلاك الطاقة في عملية التحلية من المشاكل والعقبات الصعبة التي تحتاج إلى تذليل وهي من الأهداف التي يجري العمل عليها في المراكز العلمية لإيجاد بدائل ذات استهلاك أقل للطاقة وأكثر فاعلية وصديقة للبيئة.
ويوجد نحو 15 ألف محطة لتحلية المياه حول العالم، وتعد أبرز وأكبر المحطات والمعامل موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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