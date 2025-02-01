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دولة عربية تلزم طلاب المدارس بارتداء الزي الوطني في خطوة لتعزيز الانتماء
دولة عربية تلزم طلاب المدارس بارتداء الزي الوطني في خطوة لتعزيز الانتماء
سبوتنيك عربي
ألزمت وزارة التعليم السعودية طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية، بالتقيد بارتداء الزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) بالنسبة للسعوديين، والتقيد بالثوب... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T11:29+0000
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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الالتزام بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الرسمي سيكون جزءًا من البيئة التعليمية".وأضافت: "وكذلك امتدادًا للمبادرات التي تطلقها حكومة المملكة وترسخ الهوية الوطنية كجزء أصيل ضمن مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي اعتماد الزي الوطني السعودي في المدارس خطوة لتوثيق ارتباط أبنائنا بوطنهم وهويتهم السعودية الأصيلة".
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منوعات, العالم العربي
منوعات, العالم العربي

دولة عربية تلزم طلاب المدارس بارتداء الزي الوطني في خطوة لتعزيز الانتماء

11:29 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammarتلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة "جفنة" الابتدائية التابعة لمنظمة "الأونروا" في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018
تلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة جفنة الابتدائية التابعة لمنظمة الأونروا في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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ألزمت وزارة التعليم السعودية طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية، بالتقيد بارتداء الزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) بالنسبة للسعوديين، والتقيد بالثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية، وذلك طبقاً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل "ربط الأجيال الحالية والمُستقبلية بالهوية السعودية الأصيلة".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الالتزام بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الرسمي سيكون جزءًا من البيئة التعليمية".

مبيّنة أن "هذا القرار سيصاحبه حملات تعريفية وبرامج توعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، لتعزيز فهم أهمية تطبيق الزي الوطني السعودي أثناء اليوم الدراسي ودوره في بناء الهوية الوطنية للأجيال القادمة".

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وأكدت وزارة التعليم السعودية أنه "امتثالًا للتوجهات الوطنية لغرس المبادئ والقيم وتعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي بأهميته وتعظيم أثره لدى الشرائح المستهدفة، واكبت الوزارة هذا التوجه بما يعزز الولاء للقيادة والانتماء للوطن، إذ يمثل الزي الوطني أحد أهم المظاهر التي تُشكّل هوية أي مجتمع".

وأضافت: "وكذلك امتدادًا للمبادرات التي تطلقها حكومة المملكة وترسخ الهوية الوطنية كجزء أصيل ضمن مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي اعتماد الزي الوطني السعودي في المدارس خطوة لتوثيق ارتباط أبنائنا بوطنهم وهويتهم السعودية الأصيلة".
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