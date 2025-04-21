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https://sarabic.ae/20250421/10-فوائد-لا-تصدق-لـ-الشاي-الأزرق-اكتشافات-جديدة-مذهلة-1099743649.html
10 فوائد لا تصدق لـ "الشاي الأزرق"... اكتشافات جديدة مذهلة
10 فوائد لا تصدق لـ "الشاي الأزرق"... اكتشافات جديدة مذهلة
سبوتنيك عربي
يبرز الشاي الأزرق كواحد من المشروبات التي تزداد شهرتها في أسواق الصحة حول العالم، فهومشروب عشبي يُحضَّر من بتلات زهرة البازلاء الزرقاء، ويتميّز بلونه النيلي... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T09:40+0000
2025-04-21T09:40+0000
الصحة
مشروبات
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يشرب الشاي الأزرق عادة ساخنا أو بارد،ا أو ضمن برامج التخلص من السموم، وقد استعرض تقرير نشره موقع "إنديا توداي" أبرز عشر فوائد صحية لهذا المشروب الذي يعتبر كنزا طبيعيا يفيض بالقيم الغذائية حيث يحتوي على فيتامينات A، C، E، B1، B2، B6، B5، B7، إلى جانب الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والنياسين، وحمض الفوليك.1 غني بمضادات الأكسدةيحتوي الشاي الأزرق على مركبات الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في معادلة الجذور الحرة في الجسم، وتساعد هذه المركبات في حماية الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم السن.2 يعزز الوظائف الإدراكيةتشير الدراسات إلى أن الشاي الأزرق يحتوي على خصائص تحفز إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة والتعلم، وقد يسهم تناوله بانتظام في تحسين التركيز وتقوية الذاكرة وتعزيز الأداء العقلي العام.3 يدعم التحكم بالوزنيتميّز الشاي الأزرق بسعراته الحرارية المنخفضة وخلوه الطبيعي من الكافيين، ويعتقد أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون، ما يجعله خيارا مفيدا ضمن أنظمة فقدان الوزن عند دمجه في نمط حياة صحي.4 يعزز صحة البشرةيساعد الشاي الأزرق على تحفيز إنتاج الكولاجين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، كما يسهم في الحد من علامات الشيخوخة المبكرة ويعزز إشراقة البشرة، وقد يساعد في علاج حب الشباب والبشرة الباهتة.5 مفيد لصحة العينينتشير بعض الأبحاث إلى أن الفلافونويدات الموجودة في الشاي الأزرق تحسن تدفق الدم إلى العينين، ما قد يساعد في تقليل الإجهاد البصري وتحسين الرؤية الليلية، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لأوقات طويلة.6 يسهم في إزالة السموميتميّز الشاي الأزرق بخصائص مدرة للبول تساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، ما يعزز من وظيفة الكلى، ويسهم في عملية تنظيف طبيعية للجسم.7 يساعد في تنظيم مستويات السكربحسب الدراسات الأولية، يسهم الشاي الأزرق في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم، ما قد يجعله مشروبا مساعدا للأشخاص المصابين بالسكري أو بمقاومة الإنسولين، مع ضرورة عدم استخدامه كبديل للعلاج الطبي.8 يخفف التوتر والقلقيمتلك الشاي الأزرق تأثيرا مهدئا على الجهاز العصبي، ويساعد في تخفيف التوتر وتحقيق الاسترخاء، ما يجعله مشروبا مناسبا في المساء لتعزيز صفاء الذهن والراحة النفسية.9 يقوي جهاز المناعةيحتوي الشاي الأزرق على مركبات داعمة للمناعة، من بينها الفلافونويدات والفيتامينات التي تساعد في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى والأمراض الموسمية.10 يعزز نمو الشعريسهم الشاي الأزرق في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر ويقوي البصيلات، وقد يساعد تناوله بانتظام في تقليل تساقط الشعر وتحسين كثافته ولمعانه.
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الصحة, مشروبات
الصحة, مشروبات

10 فوائد لا تصدق لـ "الشاي الأزرق"... اكتشافات جديدة مذهلة

09:40 GMT 21.04.2025
© Photo / Social Media Images10 فوائد لا تصدق لـ "الشاي الأزرق"
10 فوائد لا تصدق لـ الشاي الأزرق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / Social Media Images
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يبرز الشاي الأزرق كواحد من المشروبات التي تزداد شهرتها في أسواق الصحة حول العالم، فهومشروب عشبي يُحضَّر من بتلات زهرة البازلاء الزرقاء، ويتميّز بلونه النيلي اللافت ونكهته الترابية اللطيفة، كما أنه خالٍ من الكافيين ، ما يجعله خيارا مميزا يجمع بين الجاذبية البصرية والفوائد الصحية المدعومة علميا وتقليديا.
يشرب الشاي الأزرق عادة ساخنا أو بارد،ا أو ضمن برامج التخلص من السموم، وقد استعرض تقرير نشره موقع "إنديا توداي" أبرز عشر فوائد صحية لهذا المشروب الذي يعتبر كنزا طبيعيا يفيض بالقيم الغذائية حيث يحتوي على فيتامينات A، C، E، B1، B2، B6، B5، B7، إلى جانب الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والنياسين، وحمض الفوليك.
1 غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الشاي الأزرق على مركبات الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في معادلة الجذور الحرة في الجسم، وتساعد هذه المركبات في حماية الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم السن.
2 يعزز الوظائف الإدراكية
تشير الدراسات إلى أن الشاي الأزرق يحتوي على خصائص تحفز إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة والتعلم، وقد يسهم تناوله بانتظام في تحسين التركيز وتقوية الذاكرة وتعزيز الأداء العقلي العام.
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3 يدعم التحكم بالوزن
يتميّز الشاي الأزرق بسعراته الحرارية المنخفضة وخلوه الطبيعي من الكافيين، ويعتقد أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون، ما يجعله خيارا مفيدا ضمن أنظمة فقدان الوزن عند دمجه في نمط حياة صحي.
4 يعزز صحة البشرة
يساعد الشاي الأزرق على تحفيز إنتاج الكولاجين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، كما يسهم في الحد من علامات الشيخوخة المبكرة ويعزز إشراقة البشرة، وقد يساعد في علاج حب الشباب والبشرة الباهتة.
5 مفيد لصحة العينين
تشير بعض الأبحاث إلى أن الفلافونويدات الموجودة في الشاي الأزرق تحسن تدفق الدم إلى العينين، ما قد يساعد في تقليل الإجهاد البصري وتحسين الرؤية الليلية، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون الشاشات لأوقات طويلة.
6 يسهم في إزالة السموم
يتميّز الشاي الأزرق بخصائص مدرة للبول تساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، ما يعزز من وظيفة الكلى، ويسهم في عملية تنظيف طبيعية للجسم.
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7 يساعد في تنظيم مستويات السكر
بحسب الدراسات الأولية، يسهم الشاي الأزرق في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم، ما قد يجعله مشروبا مساعدا للأشخاص المصابين بالسكري أو بمقاومة الإنسولين، مع ضرورة عدم استخدامه كبديل للعلاج الطبي.
8 يخفف التوتر والقلق
يمتلك الشاي الأزرق تأثيرا مهدئا على الجهاز العصبي، ويساعد في تخفيف التوتر وتحقيق الاسترخاء، ما يجعله مشروبا مناسبا في المساء لتعزيز صفاء الذهن والراحة النفسية.
9 يقوي جهاز المناعة
يحتوي الشاي الأزرق على مركبات داعمة للمناعة، من بينها الفلافونويدات والفيتامينات التي تساعد في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى والأمراض الموسمية.
10 يعزز نمو الشعر
يسهم الشاي الأزرق في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر ويقوي البصيلات، وقد يساعد تناوله بانتظام في تقليل تساقط الشعر وتحسين كثافته ولمعانه.
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