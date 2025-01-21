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بوتين خلال اتصال مع شي جين بينغ: روسيا والصين تدعوان لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب
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https://sarabic.ae/20250121/تحذير-للمصريين-من-مشروبهم-المفضل-بعد-الأكل-دراسة-تكشف-ماذا-يفعل-الشاي-1096997344.html
تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي
تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي
سبوتنيك عربي
يمثل الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا على مستوى العالم بعد الماء، ويقدر عدد مستهلكيه بثلثي سكان العالم، وفقا لإحصائيات سابقة. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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ورغم الفوائد العديدة لشرب الشاي بانتظام، إلا أن هناك تحذيرات متكررة من عادات تناوله خاصة عندما يحدث ذلك بعد الأكل مباشرة.ويحرص الكثير من المصريين على شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، وهي العادة التي حذر منها موقع "هيلث إكس تشينج"، الذي أوضح أن لها أضرارا صحية على الجسم.ويقول الباحثون إن الخاصية الحمضية لأوراق الشاي تعمل على تصلب محتوى البروتين وتجعل عملية هضمه أكثر صعوبة، إضافة إلى تداخله مع عنصر الحديد وحرمان الجسم من امتصاصه.ويوصي الخبراء بعدم تناول الشاي خلال فترة زمنية لا تقل عن ساعة سواء قبل أو بعد تناول الطعام.وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الشاي يمكن أن يسهم في خفض كمية الهيموجلوبين في الدم بصورة تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالأنيميا.
https://sarabic.ae/20241223/هل-هناك-علاقة-بين-شرب-القهوة-والشاي-ومرض-بالسرطان-1096091320.html
https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن

تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي

10:27 GMT 21.01.2025
© Getty Images / Boston Globe / Contributorكوب شاي
كوب شاي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Boston Globe / Contributor
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يمثل الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا على مستوى العالم بعد الماء، ويقدر عدد مستهلكيه بثلثي سكان العالم، وفقا لإحصائيات سابقة.
ورغم الفوائد العديدة لشرب الشاي بانتظام، إلا أن هناك تحذيرات متكررة من عادات تناوله خاصة عندما يحدث ذلك بعد الأكل مباشرة.
تناول القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
مجتمع
هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
23 ديسمبر 2024, 17:45 GMT
ويحرص الكثير من المصريين على شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، وهي العادة التي حذر منها موقع "هيلث إكس تشينج"، الذي أوضح أن لها أضرارا صحية على الجسم.
ويقول الباحثون إن الخاصية الحمضية لأوراق الشاي تعمل على تصلب محتوى البروتين وتجعل عملية هضمه أكثر صعوبة، إضافة إلى تداخله مع عنصر الحديد وحرمان الجسم من امتصاصه.
الشاي الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
مجتمع
بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة
12 أكتوبر 2024, 12:15 GMT
ويوصي الخبراء بعدم تناول الشاي خلال فترة زمنية لا تقل عن ساعة سواء قبل أو بعد تناول الطعام.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الشاي يمكن أن يسهم في خفض كمية الهيموجلوبين في الدم بصورة تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالأنيميا.
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