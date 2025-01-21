https://sarabic.ae/20250121/تحذير-للمصريين-من-مشروبهم-المفضل-بعد-الأكل-دراسة-تكشف-ماذا-يفعل-الشاي-1096997344.html
تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي
تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي
سبوتنيك عربي
يمثل الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا على مستوى العالم بعد الماء، ويقدر عدد مستهلكيه بثلثي سكان العالم، وفقا لإحصائيات سابقة. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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ورغم الفوائد العديدة لشرب الشاي بانتظام، إلا أن هناك تحذيرات متكررة من عادات تناوله خاصة عندما يحدث ذلك بعد الأكل مباشرة.ويحرص الكثير من المصريين على شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، وهي العادة التي حذر منها موقع "هيلث إكس تشينج"، الذي أوضح أن لها أضرارا صحية على الجسم.ويقول الباحثون إن الخاصية الحمضية لأوراق الشاي تعمل على تصلب محتوى البروتين وتجعل عملية هضمه أكثر صعوبة، إضافة إلى تداخله مع عنصر الحديد وحرمان الجسم من امتصاصه.ويوصي الخبراء بعدم تناول الشاي خلال فترة زمنية لا تقل عن ساعة سواء قبل أو بعد تناول الطعام.وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الشاي يمكن أن يسهم في خفض كمية الهيموجلوبين في الدم بصورة تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالأنيميا.
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https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي
يمثل الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا على مستوى العالم بعد الماء، ويقدر عدد مستهلكيه بثلثي سكان العالم، وفقا لإحصائيات سابقة.
ورغم الفوائد العديدة
لشرب الشاي بانتظام، إلا أن هناك تحذيرات متكررة من عادات تناوله خاصة عندما يحدث ذلك بعد الأكل مباشرة.
23 ديسمبر 2024, 17:45 GMT
ويحرص الكثير من المصريين على شرب الشاي
بعد تناول الطعام مباشرة، وهي العادة التي حذر منها موقع "هيلث إكس تشينج"، الذي أوضح أن لها أضرارا صحية على الجسم.
ويقول الباحثون إن الخاصية الحمضية لأوراق الشاي تعمل على تصلب محتوى البروتين وتجعل عملية هضمه أكثر صعوبة، إضافة إلى تداخله مع عنصر الحديد وحرمان الجسم من امتصاصه.
12 أكتوبر 2024, 12:15 GMT
ويوصي الخبراء بعدم تناول الشاي خلال فترة زمنية لا تقل عن ساعة سواء قبل أو بعد تناول الطعام
.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الشاي يمكن أن يسهم في خفض كمية الهيموجلوبين في الدم بصورة تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالأنيميا.