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https://sarabic.ae/20241216/أكياس-الشاي-تكشف-سرا-مذهلا-عن-الطبيعة-1095834787.html
أكياس الشاي تكشف سرا مذهلا عن الطبيعة
أكياس الشاي تكشف سرا مذهلا عن الطبيعة
سبوتنيك عربي
استخدم باحثون في دراسة دولية أكياس الشاي كوسيلة علمية لقياس تحلل المواد العضوية، وتقييم قدرة الأراضي الرطبة على عزل الكربون. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-16T12:29+0000
مجتمع
علوم
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البرتغال
الشاي الأخضر
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ودفن الفريق العلمي من مركز علوم البحار من جامعة الغارف البرتغالية، 19 ألف كيس شاي أخضر ورويبوس، في 180 أرضا رطبة عبر 28 دولة، منها ريا فورموزا في البرتغال، وهي بحيرة ساحلية تتميز بتنوع بيولوجي عال.وفي بحيرة ريا فورموزا، دُفن 120 كيسا في 3 موائل: الأعشاب البحرية المدية، ومسارات الملح، ومروج طحالب "كوليربا بروليفيرا"، وفقا لموقع "برتغال نيوز".فيما أوضحت الباحثة، كارمن سانتوس، أن منطقة ريا فروموزا، توفر مختبرا طبيعيا لفهم تأثير الحرارة والنظام البيئي على تخزين الكربون.وقد توصل المشروع، الذي يعد أول دراسة طويلة الأمد من نوعها، أن درجات الحرارة الأكثر دفئا، تقلل من قدرة الأراضي الرطبة على تخزين الكربون، مما يعني إطلاق المزيد منه في الغلاف الجوي.وأظهرت النتائج أن ارتفاع درجات الحرارة يسرّع من تحلل المواد العضوية، مما يقلل من الكربون المخزن في التربة، وشاي الرويبوس الذي يتحلل ببطء، تأثر بدرجات الحرارة المرتفعة بغض النظر عن الموقع، بينما تحلل الشاي الأخضر بمعدلات مختلفة حسب نوع الأراضي الرطبة، وكان التحلل أسرع في الأراضي ذات المياه العذبة، وأبطأ في تلك التي تحتوي على غابات المانغروف والأعشاب البحرية.
https://sarabic.ae/20241012/بين-الأسود-والأخضر-اختصاصية-تغذية-تكشف-عن-الشاي-الأفضل-للصحة-1093676397.html
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علوم, منوعات, البرتغال, الشاي الأخضر
علوم, منوعات, البرتغال, الشاي الأخضر

أكياس الشاي تكشف سرا مذهلا عن الطبيعة

12:29 GMT 16.12.2024
© Photo / Unsplash/ Syed Rifat Hossainكيس شاي
كيس شاي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
كيس شاي
© Photo / Unsplash/ Syed Rifat Hossain
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استخدم باحثون في دراسة دولية أكياس الشاي كوسيلة علمية لقياس تحلل المواد العضوية، وتقييم قدرة الأراضي الرطبة على عزل الكربون.
ودفن الفريق العلمي من مركز علوم البحار من جامعة الغارف البرتغالية، 19 ألف كيس شاي أخضر ورويبوس، في 180 أرضا رطبة عبر 28 دولة، منها ريا فورموزا في البرتغال، وهي بحيرة ساحلية تتميز بتنوع بيولوجي عال.
وفي بحيرة ريا فورموزا، دُفن 120 كيسا في 3 موائل: الأعشاب البحرية المدية، ومسارات الملح، ومروج طحالب "كوليربا بروليفيرا"، وفقا لموقع "برتغال نيوز".
وقالت الدكتورة كارولين لوندكويست: "قد لا تكون أكياس الشاي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في أداة علمية، لكنها طريقة بسيطة ورخيصة وموحدة، لتحديد كيفية تأثير العوامل المختلفة على معدلات تحلل الكربون في الأراضي الرطبة".
فيما أوضحت الباحثة، كارمن سانتوس، أن منطقة ريا فروموزا، توفر مختبرا طبيعيا لفهم تأثير الحرارة والنظام البيئي على تخزين الكربون.
وقد توصل المشروع، الذي يعد أول دراسة طويلة الأمد من نوعها، أن درجات الحرارة الأكثر دفئا، تقلل من قدرة الأراضي الرطبة على تخزين الكربون، مما يعني إطلاق المزيد منه في الغلاف الجوي.
الشاي الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
مجتمع
بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة
12 أكتوبر, 12:15 GMT
وأظهرت النتائج أن ارتفاع درجات الحرارة يسرّع من تحلل المواد العضوية، مما يقلل من الكربون المخزن في التربة، وشاي الرويبوس الذي يتحلل ببطء، تأثر بدرجات الحرارة المرتفعة بغض النظر عن الموقع، بينما تحلل الشاي الأخضر بمعدلات مختلفة حسب نوع الأراضي الرطبة، وكان التحلل أسرع في الأراضي ذات المياه العذبة، وأبطأ في تلك التي تحتوي على غابات المانغروف والأعشاب البحرية.
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