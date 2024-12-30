https://sarabic.ae/20241230/كيف-يؤثر-الشاي-الأخضر-على-قلب-الإنسان-دراسة-تكشف-تفاصيل-مذهلة--1096334136.html
كيف يؤثر الشاي الأخضر على قلب الإنسان... دراسة تكشف تفاصيل مذهلة
كيف يؤثر الشاي الأخضر على قلب الإنسان... دراسة تكشف تفاصيل مذهلة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن أن بعض المركبات الموجودة في الشاي تحمي من اضطرابات القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا لدى كبار السن. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T12:04+0000
2024-12-30T12:04+0000
2024-12-30T12:04+0000
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وبيّنت الدراسة التي أجريت على حيوانات المختبر والمرضى، أن مركبات الـ"كاتيكين" الموجود في الشاي الأخضر لها تأثير فعال في تحسين الاضطرابات القلبية المرتبطة بالشيخوخة.ولمعرفة تأثير الـ"كاتيكين" على الخلل الوظيفي الانبساطي للقلب، أقدم الباحثون في هذه الدراسة على إعطاء فئران إناث مريضة بالقلب جرعات مختلفة عن طريق الفم من "إبيغالوكيتشين غالات" مخلوطة بمياه الشرب لمدة 6 أشهر.وبحسب دراسات طبية سابقة، فإن الشاي يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، كونه يحوي على البوتاسيوم الذي يُسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويجعلها تضخ الدم بشكلٍ أفضل.
https://sarabic.ae/20241230/علماء-يطورون-مادة-قابلة-للتمدد-والتقلص-بطريقة-مدهشة-1096325699.html
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منوعات, الصحة
كيف يؤثر الشاي الأخضر على قلب الإنسان... دراسة تكشف تفاصيل مذهلة
كشفت دراسة حديثة عن أن بعض المركبات الموجودة في الشاي تحمي من اضطرابات القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا لدى كبار السن.
وبيّنت الدراسة التي أجريت على حيوانات المختبر والمرضى، أن مركبات الـ"كاتيكين" الموجود في الشاي الأخضر لها تأثير فعال في تحسين الاضطرابات القلبية المرتبطة بالشيخوخة.
ووفقا للباحثين، يعد الـ"كاتيكين" نوعا من المركبات التي توجد في التوت والشاي والكاكاو، ومن أهم مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها.
ولمعرفة تأثير الـ"كاتيكين" على الخلل الوظيفي الانبساطي للقلب، أقدم الباحثون في هذه الدراسة على إعطاء فئران إناث مريضة بالقلب جرعات مختلفة عن طريق الفم من "إبيغالوكيتشين غالات" مخلوطة بمياه الشرب لمدة 6 أشهر.
وأسهم إعطاء جرعات 100 و200 مليغرام من "إبيغالوكيتشين غالات" على المدى الطويل في منع الخلل الوظيفي الانبساطي للقلب المرتبط بالشيخوخة وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة، إلى جانب خفض موت الخلايا العضلية القلبية وتلف الـ"ميتوكوندريا".
وبحسب دراسات طبية سابقة، فإن الشاي يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، كونه يحوي على البوتاسيوم الذي يُسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويجعلها تضخ الدم بشكلٍ أفضل.