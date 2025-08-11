https://sarabic.ae/20250811/علماء-روس-يبتكرون-أدوية-جديدة-لمعالجة-المضاعفات-الخطيرة-لمرض-السكري-1103599600.html
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء روس مركبات جديدة يمكن استخدامها لتطويرأدوية لعلاج العواقب الوخيمة لمرض السكري من النوع الثاني، مثل الجروح غير الملتئمة والفشل الكلوي. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T11:14+0000
2025-08-11T11:14+0000
2025-08-11T11:22+0000
علماء
علماء روس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
علوم
أدوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096432282_0:88:1768:1083_1920x0_80_0_0_b01ae1e1f99a0129bd7d56b00608b045.jpg
وأوضح الخبراء أنه عندما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم، فإنه يلتصق ببروتينات مثل الهيموغلوبين والكولاجين، إذ يؤدي هذا الأمر إلى التصاقها وتحلّلها، ما يسبب فقدان مرونة الجلد وترقق الأوعية الدموية وتلف الأعصاب، وففا لما ذكرته مؤسسة العلوم الروسية.وقام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية في يكاترينبورغ، ومعهد آي. يا. بوستوفسكي للتركيب العضوي التابع لفرع الأورال التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في يكاترينبورغ، وجامعة فولغوغراد الطبية الحكومية، بتصنيع مركبات قادرة على تثبيط التصاق الغلوكوز بالبروتينات، وهي عبارة عن جزيئات أزاهتيرية متعددة الحلقات، تتكون من حلقات كربونية تُستبدل فيها ذرات كربون عدة بالنيتروجين.وفي السياق ذاته، قال رئيس المشروع المدعوم بمنحة من صندوق العلوم الروسي، والأستاذ المشارك في المركز العلمي والتعليمي والابتكاري للتكنولوجيا الكيميائية والصيدلانية في جامعة الأورال الفيدرالية، كونستانتين سافاتيف: "مركّباتنا فريدة من نوعها لأنها تجمع بين آليتي عمل، فهي لا تخفّض مستويات الغلوكوز فحسب، بل تمنع أيضًا تكوين البروتينات السامة المُحلاة وهي نواتج نهائية لعملية الغليكوزيل".واختبر الباحثون هذه المركبات على عينتين من حليب البقر. وقد أظهرت بعض العينات تثبيطًا لتكوين البروتينات "المُسكّرة "بنسبة تزيد عن 70%، أي ضعف فعالية البيريدوكسامين، وهو دواء سريري يُستخدم لعلاج تلف الكلى لدى مرضى السكري.ويمكن للجزيئات الجديدة يمكن أن تصبح أساسا لتطوير أدوية ضد مضاعفات مرض السكري من النوع 2 والأمراض العصبية التنكسية وبعض أنواع الأورام الخبيثة.وفي هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة مواصلة العمل مع الجزيئات التي تم الحصول عليها، بالإضافة إلى دراسة خصائصها الكيميائية من أجل اكتشاف مركبات مفيدة جديدة.
علماء, علماء روس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علوم, أدوية
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري
11:14 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 11:22 GMT 11.08.2025)
