https://sarabic.ae/20250726/علماء-روس-يطورون-طريقة-تطيل-فترة-حفظ-الفاكهة-الطازجة-1103056665.html

علماء روس يطورون طريقة تطيل فترة حفظ الفاكهة الطازجة

علماء روس يطورون طريقة تطيل فترة حفظ الفاكهة الطازجة

سبوتنيك عربي

توصل فريق بحثي من جامعة سورغوت الحكومية الروسية، إلى أن معالجة الفواكه والخضراوات والتوت بمستخلص البرسيم الحلو يطيل مدة صلاحيتها ويقلل من فقدان الوزن. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T11:50+0000

2025-07-26T11:50+0000

2025-07-26T11:50+0000

مجتمع

علوم

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وأكد الفريق أن العمليات التي تؤدي إلى فساد الأغذية النباتية لا تبدأ على رفوف المتاجر، بل بعد الحصاد مباشرةً، لذلك، فإن المواد التي توضع على سطح الفاكهة لا تحمي المنتج من تغيرات درجة الحرارة والرطوبة فحسب، بل تقاوم أيضًا العدوى البكتيرية والفطرية التي قد تكون قد أصابت المنتج بالفعل.وبحسب الباحثين، تقلل هذه المواد نفسها من احتمالية ظهور الجذور الحرة النشطة كيميائيًا في الخضراوات والفواكه، والتي تُؤدي إلى تلف المنتجات، ووفقا لمقال علمي نشر في مجلة "التقنيات الجديدة".واختبر الباحثون فعالية طلاء الجيلاتين مع إضافة مستخلص البرسيم الحلو على الطماطم، وتبين أنه عند تخزين طماطم، يقلل الطلاء من فقدان وزن الثمار، سواءً في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة، ما يحافظ على نضارة الثمار لفترة أطول.وتابعت الباحثة أن الفقدان الكبير في كتلة الطماطم المكشوفة يفسر بالتأثير المباشر للبيئة على الثمار، يؤدي هذا إلى تبخر مكثف للرطوبة وتنشيط عمليات الأكسدة المرتبطة بتنفس الثمار، ونتيجةً لذلك، يحدث استنزاف للعناصر الغذائية وجفاف للأنسجة، ما يُضعف المناعة الطبيعية للطماطم ويهيئ ظروفًا مواتية لنمو الكائنات الدقيقة.

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