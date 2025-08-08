https://sarabic.ae/20250808/علماء-روس-يبتكرون-أداة-تحدد-مؤلف-المادة-العلمية-إذا-كانت-من-الذكاء-الاصطناعي-1103516533.html

علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي

علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء روس من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، نموذجًا لتأليف النصوص يحدد بوضوح إسهام الذكاء الاصطناعي في العمل. 08.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-08T14:05+0000

2025-08-08T14:05+0000

2025-08-08T14:05+0000

مجتمع

علوم

ذكاء اصطناعي

أخبار الذكاء الاصطناعي

الذكاء الصناعي

علماء

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101495918_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_eea709ff9c25a4f614d5ce134db83097.jpg

يثير الاستخدام النشط للشبكات العصبية في العمل العلمي تساؤلًا حول إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤلفين مشاركين كاملين في المنشورات.وكما أوضح علماء جامعة سامارا، فإن هناك بالفعل حالات في الممارسة العالمية يشار فيها إلى الذكاء الاصطناعي بين مؤلفي المقالات العلمية، وفي بعض الحالات، باعتباره المنشئ الوحيد للعمل.ووفقًا لهم، يوجد منشوران على الأقل في قاعدة بيانات "سكوبس" بمشاركة الذكاء الاصطناعي، وفي إحدى الحالتين، استبعد روبوت المحادثة لاحقًا من قائمة المؤلفين بناءً على طلب محرري المجلة.ووفقًا للعلماء، أظهرت نتائجهم أن المفهوم التقليدي للتأليف في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب مراجعة. هنا، لا يقتصر دور الشخص على كونه مبدعًا فحسب، بل أيضًا كقيّم ومحرر ومترجم.وأولى العلماء اهتمامًا خاصًا للقضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة النصوص العلمية. هناك مخاطر معروفة للاحتيال الأكاديمي، على سبيل المثال، عندما يقدّم شخص ما محتوىً مولّدًا بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنه خاص به، دون أن يتولى دور المحرر والمؤلف المسؤول.وأضافت ماسلنكوفا: "يمكن أن تشكّل نتائجنا أساسًا لمعايير أخلاقية وقانونية تعزز شفافية استخدام الذكاء الاصطناعي وتمنع إساءة استخدامه. هذا مهم بشكل خاص في المجالات التعليمية والعلمية والإعلامية، حيث يطرح السؤال حول من المسؤول عن المحتوى المنشأ بمشاركة الذكاء الاصطناعي".وكما أفاد العلماء، فإن حداثة العمل الذي أنجزوه تكمن في أنه لا يقتصر على التحليل القانوني فحسب، بل يعتمد على نهج شامل يجمع بين التحليل الفلسفي والاجتماعي والثقافي والقانوني.ويربط الباحثون الممارسات الحديثة للعمل مع الذكاء الاصطناعي بنظريات التأليف الموزع والشبكي، مما يسمح بفهم أعمق لتحول دور البشر والآلات في إنشاء النصوص.الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيقأول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

https://sarabic.ae/20250805/إعلام-26-تريليون-دولار-حجم-الصفقات-العالمية-بفضل-الذكاء-الاصطناعي-1103401918.html

https://sarabic.ae/20250707/مزود-بالذكاء-الاصطناعي-ترام-إنوبروم-2025-يبدأ-العمل-في-يكاترينبورغ-1102441094.html

https://sarabic.ae/20250620/13-مركزا-في-روسيا-يتمركز-فيها-نخبة-الباحثين-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي--1101875674.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, ذكاء اصطناعي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, علماء, علماء روس