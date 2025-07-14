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أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
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عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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جميلات الذكاء الاصطناعي بعرض أزياء "كوني"
جميلات الذكاء الاصطناعي بعرض أزياء "كوني"
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي يجسد عرضا "كونيا" للأزياء، حيث تم تشكيل هذا العرض بالاعتماد على نظامنا الشمسي الجميل مع دمجه... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصور
фото, صور, الصور

جميلات الذكاء الاصطناعي بعرض أزياء "كوني"

12:23 GMT 14.07.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي يجسد عرضا "كونيا" للأزياء، حيث تم تشكيل هذا العرض بالاعتماد على نظامنا الشمسي الجميل مع دمجه بشخصيات من آلهة يونانية قديمة، حيث تجسّد كل شخصية عارضة أزياء جذابة، تحمل نسخة مصغّرة من جرمها السماوي، كإكسسوار فاخر حصري.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

غايا (الأرض) في ثوب من الزهور النضرة والخضراء، حيث تتجسد الطبيعة على منصة العرض.

غايا (الأرض) في ثوب من الزهور النضرة والخضراء، حيث تتجسد الطبيعة على منصة العرض. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

غايا (الأرض) في ثوب من الزهور النضرة والخضراء، حيث تتجسد الطبيعة على منصة العرض.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

عطارد (هيرمس) هو الإله القديم للسرعة والتواصل، حيث أظهره الذكاء الاصطناعي وهو يتسابق على المنصة على لوح التزلج.

عطارد (هيرمس) هو الإله القديم للسرعة والتواصل، حيث أظهره الذكاء الاصطناعي وهو يتسابق على المنصة على لوح التزلج. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . ai флбогипоказмод

عطارد (هيرمس) هو الإله القديم للسرعة والتواصل، حيث أظهره الذكاء الاصطناعي وهو يتسابق على المنصة على لوح التزلج.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

زحل (كرونوس) عملاق الزمن وحاكم كوكب زحل المُحاط بالحلقات، وأظهره الذكاء الاصطناعي على منصة عرض الأزياء بأناقة كبيرة.

زحل (كرونوس) عملاق الزمن وحاكم كوكب زحل المُحاط بالحلقات، وأظهره الذكاء الاصطناعي على منصة عرض الأزياء بأناقة كبيرة. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . ai флбогипоказмод

زحل (كرونوس) عملاق الزمن وحاكم كوكب زحل المُحاط بالحلقات، وأظهره الذكاء الاصطناعي على منصة عرض الأزياء بأناقة كبيرة.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

نبتون (بوسيدون)، حاكم كوكب الماء نبتون، أظهره الذكاء الاصطناعي وهو يمشي على منصة العرض برشاقة الملوك وبزي يُجسّد أعماق المحيط بأسلوب رفيع.

نبتون (بوسيدون)، حاكم كوكب الماء نبتون، أظهره الذكاء الاصطناعي وهو يمشي على منصة العرض برشاقة الملوك وبزي يُجسّد أعماق المحيط بأسلوب رفيع. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . ai флбогипоказмод

نبتون (بوسيدون)، حاكم كوكب الماء نبتون، أظهره الذكاء الاصطناعي وهو يمشي على منصة العرض برشاقة الملوك وبزي يُجسّد أعماق المحيط بأسلوب رفيع.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

فينوس (أفروديت) إلهة الحب والجمال، ملكة ألمع الكواكب، وأظهرها الذكاء الاصطناعي على منصة عرض الأزياء، حيث تُجسّد النعمة الإلهية.

فينوس (أفروديت) إلهة الحب والجمال، ملكة ألمع الكواكب، وأظهرها الذكاء الاصطناعي على منصة عرض الأزياء، حيث تُجسّد النعمة الإلهية. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . ai флбогипоказмод

فينوس (أفروديت) إلهة الحب والجمال، ملكة ألمع الكواكب، وأظهرها الذكاء الاصطناعي على منصة عرض الأزياء، حيث تُجسّد النعمة الإلهية.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

كوكب المشتري (زيوس) هو إله الرعد الأعظم وملك الكواكب، وأظهره الذكاء الاصطناعي على المنصة بتجسيد للقوة المطلقة.

كوكب المشتري (زيوس) هو إله الرعد الأعظم وملك الكواكب، وأظهره الذكاء الاصطناعي على المنصة بتجسيد للقوة المطلقة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . ai флбогипоказмод

كوكب المشتري (زيوس) هو إله الرعد الأعظم وملك الكواكب، وأظهره الذكاء الاصطناعي على المنصة بتجسيد للقوة المطلقة.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

المريخ، وأظهره الذكاء الاصطناعي بروح المحارب مع هالة جون ويك.

المريخ، وأظهره الذكاء الاصطناعي بروح المحارب مع هالة جون ويك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

المريخ، وأظهره الذكاء الاصطناعي بروح المحارب مع هالة جون ويك.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

أورانوس (أورانوس) هو إله السماء البدائي وأب الجبابرة، حاكم العملاق الجليدي أورانوس، وأظهره الذكاء الاصطناعي بجمال توني ستارك المستقبلي، حيث يجسد ذكاءً كونيًا باردًا مع لمسة من الجماليات "الذرية".

أورانوس (أورانوس) هو إله السماء البدائي وأب الجبابرة، حاكم العملاق الجليدي أورانوس، وأظهره الذكاء الاصطناعي بجمال توني ستارك المستقبلي، حيث يجسد ذكاءً كونيًا باردًا مع لمسة من الجماليات &quot;الذرية&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . ai флбогипоказмод

أورانوس (أورانوس) هو إله السماء البدائي وأب الجبابرة، حاكم العملاق الجليدي أورانوس، وأظهره الذكاء الاصطناعي بجمال توني ستارك المستقبلي، حيث يجسد ذكاءً كونيًا باردًا مع لمسة من الجماليات "الذرية".

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

إيوس (الشمس)، إلهة الفجر وأظهرها الذكاء الاصطناعي مشعة كالشمس.

إيوس (الشمس)، إلهة الفجر وأظهرها الذكاء الاصطناعي مشعة كالشمس. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

إيوس (الشمس)، إلهة الفجر وأظهرها الذكاء الاصطناعي مشعة كالشمس.

© Sputnik . ai флбогипоказмод

بلوتو في صورة غامضة ومظلمة هو منفي، لكنه يتمتع بسحر لا يُصدق، وبلوتو (هاديس) هو حاكم العالم السفلي وحاكم الكوكب القزم بلوتو. حيث جسده الذكاء الاصطناعي في العرض كحاكم للمظلمة والغموض.

بلوتو في صورة غامضة ومظلمة هو منفي، لكنه يتمتع بسحر لا يُصدق، وبلوتو (هاديس) هو حاكم العالم السفلي وحاكم الكوكب القزم بلوتو. حيث جسده الذكاء الاصطناعي في العرض كحاكم للمظلمة والغموض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . ai флбогипоказмод

بلوتو في صورة غامضة ومظلمة هو منفي، لكنه يتمتع بسحر لا يُصدق، وبلوتو (هاديس) هو حاكم العالم السفلي وحاكم الكوكب القزم بلوتو. حيث جسده الذكاء الاصطناعي في العرض كحاكم للمظلمة والغموض.

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