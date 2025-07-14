جميلات الذكاء الاصطناعي بعرض أزياء "كوني"

جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من تصميم الذكاء الاصطناعي يجسد عرضا "كونيا" للأزياء، حيث تم تشكيل هذا العرض بالاعتماد على نظامنا الشمسي الجميل مع دمجه بشخصيات من آلهة يونانية قديمة، حيث تجسّد كل شخصية عارضة أزياء جذابة، تحمل نسخة مصغّرة من جرمها السماوي، كإكسسوار فاخر حصري.