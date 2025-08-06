https://sarabic.ae/20250806/علماء-روس-يكتشفون-دواء-لعلاج-إصابات-الكلى-الحادة-1103432221.html
علماء روس يكتشفون دواء لعلاج إصابات الكلى الحادة
علماء روس يكتشفون دواء لعلاج إصابات الكلى الحادة
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، مركّبًا كان يستخدم سابقًا كدواء مضاد للفطريات، يمكنه علاج إصابات الكلى الحادة، بالإضافة إلى تقليل خطر حدوث... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:25+0000
2025-08-06T09:25+0000
2025-08-06T09:25+0000
مجتمع
علوم
روسيا
علماء
علماء روس
الكلى
فطريات
أدوية
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وتعتبر إصابة الكلى الحادة حالة شائعة تحدث بسبب الالتهابات واضطرابات الدورة الدموية. وعلى الرغم من قدرة أنسجة الأعضاء على التعافي، إلا أن عملية التجديد تتعطل أحيانًا، ما يؤدي إلى نمو مفرط للنسيج الضام (تليف) وتندب.ووفقًا للعلماء، فإن طرق العلاج الحالية لا تسمح باستعادة الخلايا الوظيفية بشكل فعال والوقاية من التليّف في الوقت ذاته.ووجد لاحقًا أن المركب يثبط الإنزيمات التي تنظم عملية تجميع الحمض النووي. تسهّل هذه المادة قراءة المعلومات الجينية في الحمض النووي، ما ينشّط عمل جينات مختلفة. وبفضل هذه الخاصية، يمكن لـ"تريكوستاتين- أ" تفعيل الجينات المهمة لإصلاح الأنسجة.وعالج العلماء خلايا الظهارة والأرومات الليفية في الكلى بهذه المادة، ثم قيّموا كيفية تغير معدل انقسام الخلايا ونشاط تحلل الغلوكوز، وهي عملية حصول الخلايا على الطاقة نتيجة تحلل الغلوكوز، بالإضافة إلى عدد البروتينات التي تنظم هذه العمليات.أما في حالة الأرومات الليفية، فقد قلل المركب، على العكس من ذلك، من نشاط بروتين "كيناز أكت" وكبت انقسامها. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ تحلل الغلوكوز في الأرومات الليفية الكلوية.وخلصت الدراسة إلى أنه في هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة مواصلة دراسة مناهج مكافحة التليف وتطوير مركبات تقلل من حيوية الخلايا الليفية، ويكون لها تأثير ضئيل، أو حتى إيجابي، على الخلايا الظهارية الكلوية.سرطان نادر يشهد انتشارا مفاجئا بين الشباب.. والخبراء في حيرةأطول تجربة زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيا تنتهي بالاستئصال بعد 130 يوما
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علوم, روسيا, علماء, علماء روس, الكلى, فطريات, أدوية
علوم, روسيا, علماء, علماء روس, الكلى, فطريات, أدوية
علماء روس يكتشفون دواء لعلاج إصابات الكلى الحادة
اكتشف علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، مركّبًا كان يستخدم سابقًا كدواء مضاد للفطريات، يمكنه علاج إصابات الكلى الحادة، بالإضافة إلى تقليل خطر حدوث مضاعفات وتحسين عملية الشفاء.
وتعتبر إصابة الكلى الحادة حالة شائعة تحدث بسبب الالتهابات واضطرابات الدورة الدموية. وعلى الرغم من قدرة أنسجة الأعضاء على التعافي، إلا أن عملية التجديد تتعطل أحيانًا، ما يؤدي إلى نمو مفرط للنسيج الضام (تليف) وتندب.
ووفقًا للعلماء، فإن طرق العلاج الحالية لا تسمح باستعادة الخلايا الوظيفية بشكل فعال والوقاية من التليّف في الوقت ذاته.
واقترح العلماء استخدام مركب "تريكوستاتين- أ"، وهو مركب طبيعي عرف في الأصل كمضاد للفطريات، لحل هذه المشكلة.
ووجد لاحقًا أن المركب يثبط الإنزيمات التي تنظم عملية تجميع الحمض النووي. تسهّل هذه المادة قراءة المعلومات الجينية في الحمض النووي، ما ينشّط عمل جينات مختلفة. وبفضل هذه الخاصية، يمكن لـ"تريكوستاتين- أ" تفعيل الجينات المهمة لإصلاح الأنسجة.
وصرح إيغور بلوتنيكوف، رئيس مختبر بنية ووظيفة الميتوكوندريا في معهد بيلوزرسكي للبيولوجيا الفيزيائية والكيميائية التابع لجامعة لومونوسوف الحكومية: "لقد حددنا لأول مرة أن "تريكوستاتين-أ" يظهر تأثيرًا مزدوجًا، من جهة، يحمي الكلى من التندب، ومن جهة أخرى، يسرّع تجديد الأنسجة التالفة. يمكن استخدام هذه الخاصية لابتكار علاج فعال لاستعادة الأنسجة، على سبيل المثال، في حالات إصابات الكلى الحادة، لمنع التراجع اللاحق في وظائف الأعضاء".
24 ديسمبر 2024, 14:06 GMT
وعالج العلماء خلايا الظهارة والأرومات الليفية في الكلى
بهذه المادة، ثم قيّموا كيفية تغير معدل انقسام الخلايا ونشاط تحلل الغلوكوز، وهي عملية حصول الخلايا على الطاقة نتيجة تحلل الغلوكوز، بالإضافة إلى عدد البروتينات التي تنظم هذه العمليات.
واتضح أن مركب "تريكوستاتين-أ" يؤثر بشكل انتقائي على خلايا مختلفة. في خلايا الكلى، ينشّط بروتين "كيناز أكت"، وهو إنزيم ينظم انقسام الخلايا ونموها وبقائها. تحت تأثيره، نمت خلايا الظهارة الكلوية أسرع بمرتين ونصف من الخلايا غير المعالجة بـ"تريكوستاتين-أ".
أما في حالة الأرومات الليفية، فقد قلل المركب، على العكس من ذلك، من نشاط بروتين "كيناز أكت" وكبت انقسامها. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ تحلل الغلوكوز في الأرومات الليفية الكلوية.
وخلصت الدراسة إلى أنه في هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة مواصلة دراسة مناهج مكافحة التليف وتطوير مركبات تقلل من حيوية الخلايا الليفية، ويكون لها تأثير ضئيل، أو حتى إيجابي، على الخلايا الظهارية الكلوية.