https://sarabic.ae/20250806/علماء-روس-يكتشفون-دواء-لعلاج-إصابات-الكلى-الحادة-1103432221.html

علماء روس يكتشفون دواء لعلاج إصابات الكلى الحادة

علماء روس يكتشفون دواء لعلاج إصابات الكلى الحادة

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء روس من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، مركّبًا كان يستخدم سابقًا كدواء مضاد للفطريات، يمكنه علاج إصابات الكلى الحادة، بالإضافة إلى تقليل خطر حدوث... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T09:25+0000

2025-08-06T09:25+0000

2025-08-06T09:25+0000

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فطريات

أدوية

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وتعتبر إصابة الكلى الحادة حالة شائعة تحدث بسبب الالتهابات واضطرابات الدورة الدموية. وعلى الرغم من قدرة أنسجة الأعضاء على التعافي، إلا أن عملية التجديد تتعطل أحيانًا، ما يؤدي إلى نمو مفرط للنسيج الضام (تليف) وتندب.ووفقًا للعلماء، فإن طرق العلاج الحالية لا تسمح باستعادة الخلايا الوظيفية بشكل فعال والوقاية من التليّف في الوقت ذاته.ووجد لاحقًا أن المركب يثبط الإنزيمات التي تنظم عملية تجميع الحمض النووي. تسهّل هذه المادة قراءة المعلومات الجينية في الحمض النووي، ما ينشّط عمل جينات مختلفة. وبفضل هذه الخاصية، يمكن لـ"تريكوستاتين- أ" تفعيل الجينات المهمة لإصلاح الأنسجة.وعالج العلماء خلايا الظهارة والأرومات الليفية في الكلى بهذه المادة، ثم قيّموا كيفية تغير معدل انقسام الخلايا ونشاط تحلل الغلوكوز، وهي عملية حصول الخلايا على الطاقة نتيجة تحلل الغلوكوز، بالإضافة إلى عدد البروتينات التي تنظم هذه العمليات.أما في حالة الأرومات الليفية، فقد قلل المركب، على العكس من ذلك، من نشاط بروتين "كيناز أكت" وكبت انقسامها. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ تحلل الغلوكوز في الأرومات الليفية الكلوية.وخلصت الدراسة إلى أنه في هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة مواصلة دراسة مناهج مكافحة التليف وتطوير مركبات تقلل من حيوية الخلايا الليفية، ويكون لها تأثير ضئيل، أو حتى إيجابي، على الخلايا الظهارية الكلوية.سرطان نادر يشهد انتشارا مفاجئا بين الشباب.. والخبراء في حيرةأطول تجربة زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيا تنتهي بالاستئصال بعد 130 يوما

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علوم, روسيا, علماء, علماء روس, الكلى, فطريات, أدوية