https://sarabic.ae/20250407/علماء-يقتربون-من-حل-معضلة-أمراض-الكلى-الوراثية-1099299791.html
علماء يقتربون من حل معضلة أمراض الكلى الوراثية
علماء يقتربون من حل معضلة أمراض الكلى الوراثية
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن تفاصيل جديدة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD)، وهو اضطراب وراثي شائع، يتضرر فيه العضو المسؤول في الجسم عن إزالة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T13:24+0000
2025-04-07T13:24+0000
2025-04-07T13:33+0000
مجتمع
الصحة
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وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، أعلنت إينا نيكونوروفا، الأستاذة المساعدة في علم الوراثة بكلية "روتجرز" للعلوم، عن طريقة جديدة لتحديد وتتبع المواد التي تحملها الحويصلات خارج الخلية (EVs)، وهي أدوات اتصال دون مجهرية تفرزها الخلايا التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور السرطان، والتنكس العصبي، وأمراض الكلى مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات.وكان يعتقد في السابق أن الحويصلات خارج الخلية هي عبارة عن فضلات ناتجة عن النشاط الخلوي، لكن الباحثين الآن يفهمون كيف تؤثر على الصحة، وقالت نيكونوروفا: "الحمولة الموجودة داخل هذه الناقلات، مثل البروتينات، تساعد في التئام الجروح وتجديد الأنسجة، ولكنها يمكن أن تعمل أيضًا بشكل سلبي، وتنقل المواد السامة وتعمل كناقلات للأمراض".وركزت نيكونوروفا وبار على الحويصلات خارج الخلوية التي تحمل "بروتينات PKD" والمواد المرتبطة بها، وترتبط التغيرات في بروتينات "PEP" والتي تسمى بالبوليسيتين.وتابع العلماء: "ساعدت طريقة التتبع المعروفة باسم "الوسم غير التلامسي" في تحديد الآلية الدقيقة التي يتم بها تعبئة البوليسيستين في الحويصلات خارج الخلوية والبروتينات المرتبطة بها والتي تحمل البوليسيستين في جميع أنحاء الجسم".وختم العلماء بالقول: "قد تساعد المعلومات الجديدة الباحثين على فهم ما يحدث داخل الخلايا التي تفتقر إلى بروتينات البوليسيستين، وهو ما قد يكون مهمًا في إيجاد طرق لعلاج مرض الكلى المتعدد الكيسات أو إبطاء تقدمه".دراسة تكشف عن أطعمة "لذيذة" تدمر دماغك وتصيبك بالاكتئاب دون أن تشعرعلماء يحذرون من ارتفاع نسبة استخدام المضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية
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الصحة
علماء يقتربون من حل معضلة أمراض الكلى الوراثية
13:24 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 07.04.2025)
كشف علماء عن تفاصيل جديدة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD)، وهو اضطراب وراثي شائع، يتضرر فيه العضو المسؤول في الجسم عن إزالة الفضلات بالكيسات، مشيرين إلى أن نحو 12.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الشكل السائد للمرض.
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية
، أعلنت إينا نيكونوروفا، الأستاذة المساعدة في علم الوراثة بكلية "روتجرز" للعلوم، عن طريقة جديدة لتحديد وتتبع المواد التي تحملها الحويصلات خارج الخلية (EVs)، وهي أدوات اتصال دون مجهرية تفرزها الخلايا التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور السرطان، والتنكس العصبي، وأمراض الكلى مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات.
وقالت مورين بار، وهي إحدى المشاركات في الدراسة: "تمكنت إينا من تحديد بروتينات أخرى تنتقل مع البروتينات المتعددة التكيسات داخل الحويصلات خارج الخلوية، وهي بروتينات لم يكن أحد يعرف عنها شيئًا من قبل، وبالنسبة للعلماء الذين يدرسون مشكلة مرض الكلى المتعدد الكيسات، فهذا أمر مثير للغاية".
وكان يعتقد في السابق أن الحويصلات خارج الخلية هي عبارة عن فضلات ناتجة عن النشاط الخلوي، لكن الباحثين الآن يفهمون كيف تؤثر على الصحة، وقالت نيكونوروفا: "الحمولة الموجودة داخل هذه الناقلات، مثل البروتينات، تساعد في التئام الجروح وتجديد الأنسجة، ولكنها يمكن أن تعمل أيضًا بشكل سلبي، وتنقل المواد السامة وتعمل كناقلات للأمراض".
وركزت نيكونوروفا وبار على الحويصلات خارج الخلوية التي تحمل "بروتينات PKD" والمواد المرتبطة بها، وترتبط التغيرات في بروتينات "PEP" والتي تسمى بالبوليسيتين.
وقال العلماء: "في كل مكان تتحرك فيه البوليسيستينات، ترى ضوءًا أخضر تحت المجهر. الأمر أشبه بإعطاء رجل مصباحًا يدويًا ومشاهدته وهو يمشي من غرفة إلى أخرى في منزل مظلم".
وتابع العلماء: "ساعدت طريقة التتبع المعروفة باسم "الوسم غير التلامسي" في تحديد الآلية الدقيقة التي يتم بها تعبئة البوليسيستين في الحويصلات خارج الخلوية والبروتينات المرتبطة بها والتي تحمل البوليسيستين في جميع أنحاء الجسم".
وختم العلماء بالقول: "قد تساعد المعلومات الجديدة الباحثين على فهم ما يحدث داخل الخلايا التي تفتقر إلى بروتينات البوليسيستين، وهو ما قد يكون مهمًا في إيجاد طرق لعلاج مرض الكلى المتعدد الكيسات أو إبطاء تقدمه".