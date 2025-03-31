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https://sarabic.ae/20250331/دراسة-فقدان-الوزن-قد-يزيد-خطر-الوفاة-المبكرة-لدى-مرضى-القلب-البدينين-1099106132.html
دراسة: فقدان الوزن قد يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى القلب البدينين
دراسة: فقدان الوزن قد يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى القلب البدينين
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة بأن فقدان أكثر من 10 كيلوغرامات من الوزن قد يزيد فعلياً من خطر الوفاة المبكرة بين الأشخاص البدينين المصابين... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T12:56+0000
2025-03-31T12:56+0000
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وبحسب موقع "ساينس أليرت"، فإن الدراسة التي شملت بيانات أكثر من 8000 مشارك من البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، أظهرت نتائج مفاجئة، فعلى الرغم من أن السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية معروفان بزيادة خطر الوفاة المبكرة، إلا أن فقدان الوزن في هذه الحالات الخاصة قد يأتي بنتائج عكسية.يوضح الباحثون أن العلاقة بين وزن الجسم والمرض معقدة للغاية، فبينما تسهم السمنة في مشاكل القلب والأوعية الدموية، أظهرت دراسات أخرى أيضاً زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى قصور القلب المزمن النحفاء، وكذلك لدى المصابين بأمراض الشرايين التاجية الذين يتذبذب وزنهم.ويشير البحث إلى أن مؤشر كتلة الجسم (المقياس التقليدي للوزن الصحي) قد لا ينطبق على الجميع، فبعض الأشخاص قد يتحملون أوزاناً أعلى دون آثار صحية سلبية، لذلك فالسؤال الحقيقي ليس عن سرعة فقدان الوزن، بل عن السرعة المناسبة لكل فرد على حدة.وتقدم دولة تونجا في المحيط الهادئ نموذجاً مثيراً للاهتمام، حيث ترتفع معدلات السمنة لكن معدلات الوفاة بسبب أمراض القلب أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية، كما تنخفض فيها معدلات استهلاك الكحول والانتحار.ويخلص الباحثون إلى أن الصحة تشمل الرفاهية الجسدية والعقلية معاً، وأن التركيز على الرفاهية الشاملة والسعادة قد يوفر فوائد صحية أكثر استدامة، كما أن علاج السمنة يتطلب نهجاً شاملاً يعالج جميع العوامل الأساسية التي تسهم في هذه الحالة.
https://sarabic.ae/20241206/علماء-يكتشفون-خلايا-دماغية-جديدة-تتحكم-في-الشهية-وقد-تساعد-في-علاج-السمنة-1095552535.html
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منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة: فقدان الوزن قد يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى القلب البدينين

12:56 GMT 31.03.2025
© AP Photo / Mark Lennihanالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة بأن فقدان أكثر من 10 كيلوغرامات من الوزن قد يزيد فعلياً من خطر الوفاة المبكرة بين الأشخاص البدينين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبحسب موقع "ساينس أليرت"، فإن الدراسة التي شملت بيانات أكثر من 8000 مشارك من البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، أظهرت نتائج مفاجئة، فعلى الرغم من أن السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية معروفان بزيادة خطر الوفاة المبكرة، إلا أن فقدان الوزن في هذه الحالات الخاصة قد يأتي بنتائج عكسية.
يوضح الباحثون أن العلاقة بين وزن الجسم والمرض معقدة للغاية، فبينما تسهم السمنة في مشاكل القلب والأوعية الدموية، أظهرت دراسات أخرى أيضاً زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى قصور القلب المزمن النحفاء، وكذلك لدى المصابين بأمراض الشرايين التاجية الذين يتذبذب وزنهم.
السمنة، الرجل السمين، زيادة أو إنقاص الوزن، الأكل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
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علماء يكتشفون خلايا دماغية جديدة تتحكم في الشهية وقد تساعد في علاج السمنة
6 ديسمبر 2024, 13:34 GMT
ويشير البحث إلى أن مؤشر كتلة الجسم (المقياس التقليدي للوزن الصحي) قد لا ينطبق على الجميع، فبعض الأشخاص قد يتحملون أوزاناً أعلى دون آثار صحية سلبية، لذلك فالسؤال الحقيقي ليس عن سرعة فقدان الوزن، بل عن السرعة المناسبة لكل فرد على حدة.
وتقدم دولة تونجا في المحيط الهادئ نموذجاً مثيراً للاهتمام، حيث ترتفع معدلات السمنة لكن معدلات الوفاة بسبب أمراض القلب أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية، كما تنخفض فيها معدلات استهلاك الكحول والانتحار.
ويخلص الباحثون إلى أن الصحة تشمل الرفاهية الجسدية والعقلية معاً، وأن التركيز على الرفاهية الشاملة والسعادة قد يوفر فوائد صحية أكثر استدامة، كما أن علاج السمنة يتطلب نهجاً شاملاً يعالج جميع العوامل الأساسية التي تسهم في هذه الحالة.
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