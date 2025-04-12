https://sarabic.ae/20250412/أطول-تجربة-زراعة-لكلية-خنزير-معدلة-وراثيا-تنتهي-بالاستئصال-بعد-130-يوما-1099488706.html
أطول تجربة زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيا تنتهي بالاستئصال بعد 130 يوما
أطول تجربة زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيا تنتهي بالاستئصال بعد 130 يوما
سبوتنيك عربي
أعلن مركز "لانغون" الطبي بجامعة نيويورك الأمريكية، عن استئصال كلية خنزير معدلة وراثيا من مريضة تبلغ من العمر 53 عاما، وذلك بعد مرور 130 يوما من الزرع، إثر... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T16:12+0000
2025-04-12T16:12+0000
2025-04-12T16:12+0000
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وكانت المريضة، توانا لوني، قد خضعت لزرع الكلية كجزء من تجربة طبية رائدة، وهي أطول فترة بقاء لإنسان بعضو خنزير معدل، إلا أنها عادت الآن إلى عملية غسيل الكلى.وأشار الأطباء المعالجون للوني إلى أن حالتها الصحية المعقدة، ربما تكون قد أسهمت في رفض الكلية.وأوضح الفريق الطبي أن التدهور في حالة تواني لوني بدأ بعد تخفيض جرعة أدوية تثبيط المناعة بسبب عدوى، ما أدى إلى ارتفاع في مستوى الكرياتينين، وهو مؤشر على ضعف وظائف الكلى.ورغم النتيجة، فقد أعربت توانا لوني عن امتنانها للمشاركة في التجربة العلمية، قائلة إنها استمتعت للمرة الأولى منذ سنوات بحياتها بعيدا عن غسيل الكلى، وأعربت عن أملها في أن تسهم تجربتها في إفادة آخرين.وتخطط شركة "يونايتد ثيرابيوتكس" التي وفّرت كلية الخنزير، لإطلاق تجربة سريرية تشمل ما يصل إلى 50 مريضا، في إطار الجهود المستمرة لسد النقص الحاد في الأعضاء، خاصة أن أكثر من 100 ألف أمريكي على قائمة انتظار زراعة الكلى.
https://sarabic.ae/20250327/زراعة-أول-كبد-خنزير-في-جسم-إنسان-معلومات-مهمة-عن-الزراعة-المساعدة-1098994663.html
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علوم, منوعات, الصحة
أطول تجربة زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيا تنتهي بالاستئصال بعد 130 يوما
أعلن مركز "لانغون" الطبي بجامعة نيويورك الأمريكية، عن استئصال كلية خنزير معدلة وراثيا من مريضة تبلغ من العمر 53 عاما، وذلك بعد مرور 130 يوما من الزرع، إثر تعرضها لحالة "رفض حاد" للكلية.
وكانت المريضة، توانا لوني، قد خضعت لزرع الكلية كجزء من تجربة طبية رائدة، وهي أطول فترة بقاء لإنسان بعضو خنزير معدل، إلا أنها عادت الآن إلى عملية غسيل الكلى.
وأشار الأطباء المعالجون للوني إلى أن حالتها الصحية المعقدة، ربما تكون قد أسهمت في رفض الكلية.
وأوضح الفريق الطبي أن التدهور في حالة تواني لوني بدأ بعد تخفيض جرعة أدوية تثبيط المناعة بسبب عدوى، ما أدى إلى ارتفاع في مستوى الكرياتينين، وهو مؤشر على ضعف وظائف الكلى.
ورغم النتيجة، فقد أعربت توانا لوني عن امتنانها للمشاركة في التجربة العلمية، قائلة إنها استمتعت للمرة الأولى منذ سنوات بحياتها بعيدا عن غسيل الكلى، وأعربت عن أملها في أن تسهم تجربتها في إفادة آخرين.
وتخطط شركة "يونايتد ثيرابيوتكس" التي وفّرت كلية الخنزير، لإطلاق تجربة سريرية تشمل ما يصل إلى 50 مريضا، في إطار الجهود المستمرة لسد النقص الحاد في الأعضاء، خاصة أن أكثر من 100 ألف أمريكي على قائمة انتظار زراعة الكلى.