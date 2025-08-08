https://sarabic.ae/20250808/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لحماية-البيانات-بفعالية-من-التسريبات--1103517875.html

علماء روس يكتشفون طريقة لحماية البيانات بفعالية من التسريبات

08.08.2025

وكشفت جامعة أومسك في دراستها الجديدة أنه في الربع الأول من عام 2025، شنّ نحو 801 مليون هجوم قرصنة على شركات روسية، أي أكثر من مئة محاولة للوصول إلى البيانات في غضون ثانية واحدة.وأشارت إلى أنه في عالمنا الحديث، لا يستهدف القراصنة البيانات الشخصية والمالية للعملاء فحسب، بل يستهدفون أيضًا البيانات الطبية والبيومترية. ولزيادة مستوى حماية هذه المعلومات، طوّر العلماء نظامًا لمصادقة صوت المستخدم يعتمد على نموذج شبكة عصبية جديد.وصرح بافيل لوزنيكوف، نائب رئيس جامعة أومسك التقنية الحكومية للبحث والابتكار، بأن الخوارزمية زادت من "حساسيتها" للتداخل الخارجي بفضل الأنواع الجديدة من الخلايا العصبية والترابط الرياضي بينها.وأكد لوزنيكوف أنه تم مراعاة أن الشخص يمكن أن يتحدث بصوت "طبيعي"، أو أن يكون نائمًا أو متوترًا أو متعبًا. وفي إحدى مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب الشبكة العصبية الجديدة، نطق المتحدثون عبارات كلمة المرور ليس فقط في حالة طبيعية، بل أيضًا في حالة معدّلة.وأوضحت الجامعة أن أهم المشاكل التي يمكن لهذا النموذج حلها هي ضعف دقة التعرف على الصوت، والحفاظ على سرية نموذج القياسات الحيوية من المتطفلين.وفي المستقبل، يسعى علماء جامعة أومسك التقنية إلى حل مشكلة نقل النموذج المقترح إلى سمات بيومترية أخرى: الكتابة اليدوية، وملامح الوجه، وغيرها. كما يتوقع الخبراء زيادة في الهجمات على أنظمة القياسات الحيوية باستخدام الدمى في ظل تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويجرون أبحاثًا إضافية لمواجهة الوصول غير المصرح به إلى هذا النوع من المعلومات.الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيقأول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

