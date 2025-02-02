مفاجأة.. هذا الدواء لا يسكن الألم فقط كما نظن بل له "فائدة أخرى مذهلة"

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شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
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29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
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29 د
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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https://sarabic.ae/20250202/مفاجأة-هذا-الدواء-لا-يسكن-الألم-فقط-كما-نظن-بل-له-فائدة-أخرى-مذهلة-1097405068.html
مفاجأة.. هذا الدواء لا يسكن الألم فقط كما نظن بل له "فائدة أخرى مذهلة"
مفاجأة.. هذا الدواء لا يسكن الألم فقط كما نظن بل له "فائدة أخرى مذهلة"
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أن مسكن ألم شائع يستخدمه الملايين من الناس، يمتلك فائدة خفية ومدهشة. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T13:03+0000
2025-02-02T13:03+0000
مجتمع
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ويزعم الباحثون أن دواء "الإيبوبروفين"، وهو مضاد للالتهابات يستخدم لتخفيف الصداع وآلام الأسنان وآلام الظهر وأعراض البرد، قد يساهم في تعزيز الذاكرة والذكاء. كما اقترحوا أن المسكن له تأثيرات إيجابية على الدماغ، وقد يحسن أيضا من أوقات رد الفعل، وفقا لموقع "GeekIreland".وبحث الدراسة في التأثير المعرفي للأدوية الشائعة المستخدمة للألم والالتهابات، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، والربو والحساسية، وارتفاع ضغط الدم، ووجدت أن بعض الأدوية قد تقدم فوائد معرفية كبيرة.وحلل البحث، الذي موّلته مؤسسة "The Health Foundation" الخيرية البريطانية، بيانات من 540 ألف رجل وامرأة تصل أعمارهم إلى 73 عاما، وتمّت مقارنة نتائج الاختبارات من أولئك الذين يتناولون الأدوية مع أولئك الذين لا يستخدمونها.وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة "Brain and Behaviour"، أن الأفراد الذين يستخدمون 10 أدوية محددة، بما في ذلك "الإيبوبروفين"، حققوا أداءا أفضل في الاختبارات المعرفية من غير المستخدمين له.وشملت مسكنات الألم الأخرى ذات التأثيرات الإيجابية، "الأسبرين"، و"الكودايين"، و"الديكلوفيناك"، كما أنه لوحظت فوائد إضافية لدى أولئك الذين تناولوا الدهون الثلاثية "أوميغا 3" (لأمراض القلب)، و"الغلوكوزامين" (لهشاشة العظام)، و"الأتورفاستاتين" (لخفض الكوليسترول)، و"الأوميبرازول" (لحموضة المعدة)، و"اللانسوبرازول" (لعسر الهضم)، والفيتامينات المتعددة.وعلى العكس من ذلك، ارتبطت أدوية "الباراسيتامول"، و"الفلوكستين"، و"الأميتريبتيلين" (المستخدم لعلاج الصداع النصفي) بالآثار السلبية الأكثر أهمية.وتم تحديد أدوية "الباراسيتامول" و"الفلوكستين" وهو مضاد للاكتئاب، باعتبارهما لهما التأثيرات الأكثر ضررا على الذاكرة وقدرات حل المشكلات.وأكد معدو الدراسة من جامعة كوليدج لندن، أن نتائجها تشير إلى وجود صلة بين هذه الأدوية والتأثيرات المعرفية، لكنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة.
https://sarabic.ae/20241229/أكثر-مسكنات-الألم-شيوعا-في-العالم-قد-تؤدي-إلى-سلوك-محفوف-بالمخاطر-1096298394.html
https://sarabic.ae/20230712/علماء-يبتكرون-طريقة-لصنع-مسكنات-الألم-من-مخلفات-ونفايات-الورق-1078979016.html
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الصحة, علوم, الأخبار
الصحة, علوم, الأخبار

مفاجأة.. هذا الدواء لا يسكن الألم فقط كما نظن بل له "فائدة أخرى مذهلة"

13:03 GMT 02.02.2025
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiyaقرص دواء
قرص دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
قرص دواء
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiya
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أن مسكن ألم شائع يستخدمه الملايين من الناس، يمتلك فائدة خفية ومدهشة.
ويزعم الباحثون أن دواء "الإيبوبروفين"، وهو مضاد للالتهابات يستخدم لتخفيف الصداع وآلام الأسنان وآلام الظهر وأعراض البرد، قد يساهم في تعزيز الذاكرة والذكاء.
كما اقترحوا أن المسكن له تأثيرات إيجابية على الدماغ، وقد يحسن أيضا من أوقات رد الفعل، وفقا لموقع "GeekIreland".
وبحث الدراسة في التأثير المعرفي للأدوية الشائعة المستخدمة للألم والالتهابات، وهشاشة العظام، وأمراض القلب، والربو والحساسية، وارتفاع ضغط الدم، ووجدت أن بعض الأدوية قد تقدم فوائد معرفية كبيرة.
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
مجتمع
أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"
29 ديسمبر 2024, 09:33 GMT
وحلل البحث، الذي موّلته مؤسسة "The Health Foundation" الخيرية البريطانية، بيانات من 540 ألف رجل وامرأة تصل أعمارهم إلى 73 عاما، وتمّت مقارنة نتائج الاختبارات من أولئك الذين يتناولون الأدوية مع أولئك الذين لا يستخدمونها.
وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة "Brain and Behaviour"، أن الأفراد الذين يستخدمون 10 أدوية محددة، بما في ذلك "الإيبوبروفين"، حققوا أداءا أفضل في الاختبارات المعرفية من غير المستخدمين له.
وشملت مسكنات الألم الأخرى ذات التأثيرات الإيجابية، "الأسبرين"، و"الكودايين"، و"الديكلوفيناك"، كما أنه لوحظت فوائد إضافية لدى أولئك الذين تناولوا الدهون الثلاثية "أوميغا 3" (لأمراض القلب)، و"الغلوكوزامين" (لهشاشة العظام)، و"الأتورفاستاتين" (لخفض الكوليسترول)، و"الأوميبرازول" (لحموضة المعدة)، و"اللانسوبرازول" (لعسر الهضم)، والفيتامينات المتعددة.
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
مجتمع
علماء يبتكرون طريقة لصنع مسكنات الألم من مخلفات ونفايات الورق
12 يوليو 2023, 09:20 GMT
وعلى العكس من ذلك، ارتبطت أدوية "الباراسيتامول"، و"الفلوكستين"، و"الأميتريبتيلين" (المستخدم لعلاج الصداع النصفي) بالآثار السلبية الأكثر أهمية.
وتم تحديد أدوية "الباراسيتامول" و"الفلوكستين" وهو مضاد للاكتئاب، باعتبارهما لهما التأثيرات الأكثر ضررا على الذاكرة وقدرات حل المشكلات.
وأكد معدو الدراسة من جامعة كوليدج لندن، أن نتائجها تشير إلى وجود صلة بين هذه الأدوية والتأثيرات المعرفية، لكنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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