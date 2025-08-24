عربي
دراسة: "دواء نوبات" قد يخفف أعراض مرض التوحد
دراسة: "دواء نوبات" قد يخفف أعراض مرض التوحد
دراسة: "دواء نوبات" قد يخفف أعراض مرض التوحد
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن دواء يُستخدم لعلاج النوبات الصرعية قد يسهم في تخفيف أعراض اضطراب طيف التوحد (ASD)، الذي يصيب... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T14:30+0000
2025-08-24T14:30+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102956/80/1029568022_0:208:4257:2602_1920x0_80_0_0_ddbbecadeb9d4e43588c17dfcdaa3012.jpg
وأفادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن الباحثين ركزوا على دور النواة المهادية الشبكية (RT) في الدماغ، وهي منطقة مسؤولة عن معالجة المعلومات الحسية. وأظهرت التجارب على فئران مصابة بطفرات في جين "CNTNAP2" المرتبط بالتوحد وجود فرط نشاط في الخلايا العصبية لهذه المنطقة، ناتج عن تيارات قوية في قنوات الكالسيوم من النوع "T".وشملت هذه الأعراض زيادة الحساسية للضوء والصوت، السلوكيات المتكررة، صعوبات التواصل الاجتماعي، وزيادة مخاطر النوبات. وأشارت الدراسة إلى وجود تداخل بين العمليات العصبية المرتبطة بالصرع والتوحد، مما يفسر ارتفاع مخاطر الإصابة بالنوبات الصرعية لدى الأشخاص المصابين بالتوحد بمعدل يصل إلى 30 مرة مقارنة بالأفراد العاديين. ويمكن أن تؤدي هذه النوبات إلى تدهور الوظائف الإدراكية ومهارات الكلام والتفاعل الاجتماعي مع الوقت. وتُعد هذه النتائج خطوة واعدة نحو تطوير علاجات جديدة للتوحد، مع إمكانية استخدام أدوية مثل "Z 944" لتخفيف الأعراض المرتبطة بهذا الاضطراب، مما يوفر أملا لتحسين جودة حياة المصابين.
دراسة: "دواء نوبات" قد يخفف أعراض مرض التوحد

14:30 GMT 24.08.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikovالتوحد
التوحد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن دواء يُستخدم لعلاج النوبات الصرعية قد يسهم في تخفيف أعراض اضطراب طيف التوحد (ASD)، الذي يصيب طفلا من بين كل 31 طفلا في الولايات المتحدة، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة خلال العقدين الماضيين.
وأفادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن الباحثين ركزوا على دور النواة المهادية الشبكية (RT) في الدماغ، وهي منطقة مسؤولة عن معالجة المعلومات الحسية.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق
14:02 GMT
وأظهرت التجارب على فئران مصابة بطفرات في جين "CNTNAP2" المرتبط بالتوحد وجود فرط نشاط في الخلايا العصبية لهذه المنطقة، ناتج عن تيارات قوية في قنوات الكالسيوم من النوع "T".

ووجد الباحثون أن إعطاء الفئران جرعة واحدة من دواء "Z 944" (المعروف أيضا باسم أوليكساكالتاميد)، الذي لا يزال قيد الدراسة كعلاج للنوبات الصرعية، أدى إلى تثبيط نشاط النواة المهادية الشبكية، مما قلل من أعراض التوحد.

وشملت هذه الأعراض زيادة الحساسية للضوء والصوت، السلوكيات المتكررة، صعوبات التواصل الاجتماعي، وزيادة مخاطر النوبات.
صورة لتجمع الدهون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب
أمس, 13:16 GMT
وأشارت الدراسة إلى وجود تداخل بين العمليات العصبية المرتبطة بالصرع والتوحد، مما يفسر ارتفاع مخاطر الإصابة بالنوبات الصرعية لدى الأشخاص المصابين بالتوحد بمعدل يصل إلى 30 مرة مقارنة بالأفراد العاديين.
ويمكن أن تؤدي هذه النوبات إلى تدهور الوظائف الإدراكية ومهارات الكلام والتفاعل الاجتماعي مع الوقت.
ويعزو الباحثون الارتفاع في معدلات تشخيص التوحد، من طفل واحد من بين كل 150 في أوائل الألفية إلى طفل من بين كل 31 حاليا، إلى تحسن أساليب التشخيص وزيادة الوعي بالاضطراب، خاصة بين الفتيات والبالغين الذين كانوا يُهملون سابقا.
وتُعد هذه النتائج خطوة واعدة نحو تطوير علاجات جديدة للتوحد، مع إمكانية استخدام أدوية مثل "Z 944" لتخفيف الأعراض المرتبطة بهذا الاضطراب، مما يوفر أملا لتحسين جودة حياة المصابين.
