عربي
دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب
دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب
كشفت دراسة حديثة أن النحيفين قد لا يكونون بمأمن من مخاطر النوبات القلبية القاتلة، بسبب الدهون الحشوية المختبئة التي تُعجّل شيخوخة القلب.
هذه الدهون العميقة، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية كالكبد والمعدة والأمعاء، تظل غير مرئية ويصعب اكتشافها، حتى لدى الأشخاص ذوي الأجسام النحيفة ظاهريا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".واستندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "European Heart Journal"، إلى بيانات أكثر من 21 ألف مشارك. أظهرت النتائج أن الأفراد الذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الحشوية يعانون من تقدم أسرع في عمر القلب والأوعية الدموية، إلى جانب التهابات منتشرة في الجسم، وهي حالة ترتبط بالشيخوخة المبكرة وتزيد مخاطر الأمراض.الرجال ذوو شكل الجسم "التفاحي"، حيث تتراكم الدهون في منطقة البطن، كانوا الأكثر عرضة لشيخوخة القلب المبكرة.في المقابل، بدت النساء ذوات شكل الجسم "الكمثري"، اللواتي يخزن الدهون في الوركين والفخذين، أقل عرضة لمشكلات القلب، حيث قد تلعب هذه الدهون دورا وقائيا ضد أمراض القلب، السكتات الدماغية، والسكري من النوع الثاني.كما أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع هرمون الإستروجين لدى النساء قبل انقطاع الطمث قد يسهم في إبطاء شيخوخة القلب. أجرى الدراسة علماء من مختبر العلوم الطبية التابع لمجلس البحوث الطبية في لندن، مستخدمين صور الرنين المغناطيسي من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتحليل كمية الدهون ومواقعها. كما استُخدم الذكاء الاصطناعي لفحص القلب والأوعية الدموية، مما كشف عن مؤشرات الشيخوخة مثل التصلب والالتهاب. وقال البروفيسور ديكلان أوريجان من "إمبريال كوليدج لندن": "على الرغم من معرفتنا بأشكال الجسم التفاحي والكمثري، إلا أن تأثيرها على صحة القلب لم يكن واضحا"، موضحا: تُسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة إعادة تقييم المخاطر القلبية، مع التركيز على توزيع الدهون في الجسم بدلا من الوزن وحده، للكشف المبكر عن المخاطر الصحية حتى لدى النحاف.
دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب

كشفت دراسة حديثة أن النحيفين قد لا يكونون بمأمن من مخاطر النوبات القلبية القاتلة، بسبب الدهون الحشوية المختبئة التي تُعجّل شيخوخة القلب.
هذه الدهون العميقة، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية كالكبد والمعدة والأمعاء، تظل غير مرئية ويصعب اكتشافها، حتى لدى الأشخاص ذوي الأجسام النحيفة ظاهريا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
واستندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "European Heart Journal"، إلى بيانات أكثر من 21 ألف مشارك.
أظهرت النتائج أن الأفراد الذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الحشوية يعانون من تقدم أسرع في عمر القلب والأوعية الدموية، إلى جانب التهابات منتشرة في الجسم، وهي حالة ترتبط بالشيخوخة المبكرة وتزيد مخاطر الأمراض.

وأوضحت الدراسة أن شكل الجسم قد يكون مؤشرا أهم من الوزن لتقييم صحة القلب.

الرجال ذوو شكل الجسم "التفاحي"، حيث تتراكم الدهون في منطقة البطن، كانوا الأكثر عرضة لشيخوخة القلب المبكرة.
في المقابل، بدت النساء ذوات شكل الجسم "الكمثري"، اللواتي يخزن الدهون في الوركين والفخذين، أقل عرضة لمشكلات القلب، حيث قد تلعب هذه الدهون دورا وقائيا ضد أمراض القلب، السكتات الدماغية، والسكري من النوع الثاني.
كما أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع هرمون الإستروجين لدى النساء قبل انقطاع الطمث قد يسهم في إبطاء شيخوخة القلب.
أجرى الدراسة علماء من مختبر العلوم الطبية التابع لمجلس البحوث الطبية في لندن، مستخدمين صور الرنين المغناطيسي من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتحليل كمية الدهون ومواقعها.
كما استُخدم الذكاء الاصطناعي لفحص القلب والأوعية الدموية، مما كشف عن مؤشرات الشيخوخة مثل التصلب والالتهاب.
وقُدّر "عمر القلب" لكل مشارك وتمت مقارنته بعمره الحقيقي، مما أكد أن الدهون الحشوية تُسرّع شيخوخة القلب، بينما الدهون السفلية قد تكون لها تأثيرات وقائية.
وقال البروفيسور ديكلان أوريجان من "إمبريال كوليدج لندن": "على الرغم من معرفتنا بأشكال الجسم التفاحي والكمثري، إلا أن تأثيرها على صحة القلب لم يكن واضحا"، موضحا:

"دراستنا تُظهر أن موقع الدهون أهم من الوزن نفسه، وأن مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لصحة القلب".

تُسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة إعادة تقييم المخاطر القلبية، مع التركيز على توزيع الدهون في الجسم بدلا من الوزن وحده، للكشف المبكر عن المخاطر الصحية حتى لدى النحاف.
