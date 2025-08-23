https://sarabic.ae/20250823/دراسة-الدهون-الخفية-خطر-صامت-يسرع-شيخوخة-القلب-1104061270.html

دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب

دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن النحيفين قد لا يكونون بمأمن من مخاطر النوبات القلبية القاتلة، بسبب الدهون الحشوية المختبئة التي تُعجّل شيخوخة القلب. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T13:16+0000

2025-08-23T13:16+0000

2025-08-23T13:16+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/01/1091307431_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_e5a441550d047b93123060238efbdc07.jpg

هذه الدهون العميقة، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية كالكبد والمعدة والأمعاء، تظل غير مرئية ويصعب اكتشافها، حتى لدى الأشخاص ذوي الأجسام النحيفة ظاهريا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".واستندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "European Heart Journal"، إلى بيانات أكثر من 21 ألف مشارك. أظهرت النتائج أن الأفراد الذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الحشوية يعانون من تقدم أسرع في عمر القلب والأوعية الدموية، إلى جانب التهابات منتشرة في الجسم، وهي حالة ترتبط بالشيخوخة المبكرة وتزيد مخاطر الأمراض.الرجال ذوو شكل الجسم "التفاحي"، حيث تتراكم الدهون في منطقة البطن، كانوا الأكثر عرضة لشيخوخة القلب المبكرة.في المقابل، بدت النساء ذوات شكل الجسم "الكمثري"، اللواتي يخزن الدهون في الوركين والفخذين، أقل عرضة لمشكلات القلب، حيث قد تلعب هذه الدهون دورا وقائيا ضد أمراض القلب، السكتات الدماغية، والسكري من النوع الثاني.كما أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع هرمون الإستروجين لدى النساء قبل انقطاع الطمث قد يسهم في إبطاء شيخوخة القلب. أجرى الدراسة علماء من مختبر العلوم الطبية التابع لمجلس البحوث الطبية في لندن، مستخدمين صور الرنين المغناطيسي من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لتحليل كمية الدهون ومواقعها. كما استُخدم الذكاء الاصطناعي لفحص القلب والأوعية الدموية، مما كشف عن مؤشرات الشيخوخة مثل التصلب والالتهاب. وقال البروفيسور ديكلان أوريجان من "إمبريال كوليدج لندن": "على الرغم من معرفتنا بأشكال الجسم التفاحي والكمثري، إلا أن تأثيرها على صحة القلب لم يكن واضحا"، موضحا: تُسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة إعادة تقييم المخاطر القلبية، مع التركيز على توزيع الدهون في الجسم بدلا من الوزن وحده، للكشف المبكر عن المخاطر الصحية حتى لدى النحاف.

https://sarabic.ae/20250822/شرب-كميات-قليلة-من-الماء-سبب-رئيسي-للإجهاد-والتعب-دراسة-توضح-1104040925.html

https://sarabic.ae/20250818/دراسة-توضح-العلاقة-بين-قوة-الساقين-وصحة-الدماغ-1103895837.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات