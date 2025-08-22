https://sarabic.ae/20250822/شرب-كميات-قليلة-من-الماء-سبب-رئيسي-للإجهاد-والتعب-دراسة-توضح-1104040925.html

شرب كميات قليلة من الماء سبب رئيسي للإجهاد والتعب... دراسة توضح

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء في جامعة ليفربول، عن علاقة بين شرب كميات معينة من الماء والإجهاد، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على شرب كميات... 22.08.2025

شملت الدراسة الجديدة 16 شخصا شربوا أقل من 1.5 لتر من الماء يوميا، إلى جانب 16 شخصا التزموا بانتظام بالإرشادات اليومية الموصى بها لتناول السوائل.وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء لديهم استجابة بيولوجية أقوى للإجهاد. وذكرت الدراسة أن أولئك الذين اعتادوا على شرب كمية أقل يطلقون مستويات أكبر من هرمون الإجهاد الكورتيزول، على الرغم من أنهم لا يشعرون بالعطش أكثر من الأشخاص الذين يشربون أكثر.ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص إلى شرب المزيد من الماء عندما يكون الجو حارا، أو إذا كانوا نشطين للغاية، أو إذا كانوا يتعافون من مرض، أو إذا كن حوامل أو مرضعات.وخلصت الدراسة إلى أن الاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة خلال فترات الإجهاد يمكن أن يكون مفيدا للصحة على المدى الطويل.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتنقية وتعقيم مياه الشربتوصية الطب الصيني.. فوائد كبيرة لشرب الماء الساخن في الصيف

